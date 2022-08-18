華春瑩的「味覺祖國說」不僅邏輯錯誤，更透露潛意識中的「大北方主義」

裴洛西訪台，中國宣傳機器和軍事演習一樣全力開火。中國外交部發言人華春瑩在推特上發功。其中一條推特說：「台北有38間山東餃子館和67間山西麵館，味覺騙不了人，台灣是中國的一部分，孩子最終會回家。」

推特發表後，立即引來轟動。華春瑩的結論對不對先且不論，她的「中國邏輯」就足夠荒謬得「感人」。難道愛吃哪個國家的美食就是哪個國家的人？

大批網友圍觀、群嘲和二次創作。甚至連美國前國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）也在推特反嗆：「中國有幾千間KFC（肯德基家鄉雞），證明中國一直是肯塔基州的一部分。」有網友又指出，台北日本料理、拉麵店、居酒屋更多，難道「台灣是日本的一部分」？更有網友說，美國中餐館這麼多，「難不成美國也是中國一部分了？」

華春瑩在「中國邏輯」下的這則推特，與其說這是對外宣傳，還不如說是抹黑「偉大祖國」，讓人以為中國對台灣的主權聲索理由，就是這等荒謬搞笑。

難怪有很多中國人說她是個「高級黑」或者「低級紅」，還把據傳她在美國有大房子的女兒在美國上學之類的事也聯繫在一起，「證實」她其實是「美國臥底」。

還有人為華春瑩辯護：麥當勞肯德基之類的連鎖快餐店，怎麼可以和山東餃子、陝西麵這種傳統食品相比？

然而，這兩間雖然是快餐店，但快餐只是經營的模式，其內涵即麥當勞的漢堡包和薯條以及肯德基的美式炸雞，才是實質的。而它們都是被視為美國的傳統食品。