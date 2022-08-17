未來人們將不只「瘋世足」：歐洲足聯預測2033年女足商業價值，將達6億8600萬歐元
我們想讓你知道的是
破紀錄的2022年女子歐洲盃不但鼓舞人心、彰顯性別平等與女性賦權，更充滿了商業潛力。根據歐洲足聯報告，未來十年內女足的商業價值可能會增加6倍，球迷人數也可望將從1億44萬增至3億28萬。
2022年女子歐洲盃決賽中，英格蘭女足國家隊在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）憑藉出色的球技，戲劇性地在主場以2：1從德國隊手上奪取勝利，拿下英格蘭女足國家隊歷史上首座女子足球大賽冠軍，也替歐洲盃寫下單場最高入場觀眾人數的紀錄。
但英格蘭足球總會指出，英格蘭境內只有63％學校讓女學生在體育課能接觸足球，因此發起活動推廣女子運動。而英格蘭足球球星露西・布朗茲（Lucy Bronze）也表示，如果沒有一個支持女孩踢足球的環境，那將是非常有害的。
歐洲足聯報告預測：2033年女足商業價值將達6億8600萬歐元
此次2022年女子歐洲盃決賽共有8萬7192名觀眾入場，打破了有史以來歐洲盃（包括男女足賽事）的觀眾數量紀錄。
關於女子足球比賽最高上座記錄，是東道主英格蘭隊今（2022）年8月在老特拉福德球場，對陣奧地利的比賽時的6萬8871名球迷。男子比賽的紀錄則是在1964年，當時有7萬9115名球迷參與東道主西班牙和蘇聯在聖地亞哥伯納烏球場舉行的決賽。
歐洲足球總會聯盟（UEFA，簡稱歐洲足聯、歐足聯）日前發布一項《女子足球商業案例》報告中說明，破紀錄的2022年女子歐洲盃充分顯現出國際女足的受歡迎程度和潛力，且女子足球被認為是鼓舞人心和致力於性別平等與女性賦權的，更吸引了多元化、進步和年輕的球迷群。
報告中進一步預測分析到，歐洲女子足球在集中分配市場營銷、電視轉播權收入與各國國內聯賽的職業化程度不斷提高的形況下，到2033年商業價值可能達到每年6億8600萬歐元（約新台幣200億）。未來十年內該數字可能會增加六倍，球迷人數也可望將從1億44萬增至3億28萬。
「女子足球正走在令人難以置信的激動人心的軌道上，幾乎所有指標都在增長。正如這份報告顯示的那樣，現在是投資的時候了。」歐洲足聯女足負責人娜丁・凱斯勒（Nadine Kessler）再次強調，女子比賽的潛力是無限的，相信歐洲足聯正在將女子足球帶到幾年前想像不到的高度。
英格蘭足球總會：只有63％學校在體育課讓女學生接觸足球
英格蘭足球總會表示，目前英格蘭只有63％的學校在體育課中讓女學生能接觸足球。為了要讓所有女孩平等地在學校踢足球，英格蘭足球總會在去（2021）年10月推出一項「#LetGirlsPlay」活動，目標是在2024年可達75％的女性能在學校接觸足球。
「#LetGirlsPlay」在1450所中小學舉行了全國性培訓課程，有超過9萬名女孩參加。
該活動結束後，英格蘭足球球星露西・布朗茲（Lucy Bronze）也為發展女子運動的重要性發聲。她分享，她在12歲之前一直效力於離家很近的男隊，但當她開始為女隊效力時，她過程中必須長途跋涉一個多小時才能上場比賽。
「如果沒有一個支持女孩踢足球的環境，那將是非常有害的。」布朗茲認為，任何年幼的孩子只要有經歷過糟糕的經驗，都會對自己再喜愛不過的事感到不舒服，而這樣的感受也適用於女孩和足球上。
「不讓女孩在學校參加足球，會讓天才從裂縫中溜走。」布朗茲表示，當她年輕的時候，曾確實注意到有幾個女孩對足球感興趣，但因為沒有機會踢球而停止了。
因此，英格蘭女足國家隊在歐洲盃上取得成功後，未來是否能將基層女子足球運動推向另一個層次，也備受關注。
新聞來源
- girls lack playing opportunities in england. could euros change that?（Just women‘s sports）
- we have launched a new campaign to give all girls equal access to football by 2024（The Fa）
- The Business Case for Women’s Football（Uefa）
- Record crowd watches women's Euro 2022 final at Wembley（Reuters）
- Women's Euro 2022 final crowd of 87,000 sets new record（France24）
延伸閱讀
- 2022女足歐洲杯：〈三獅之歌〉的歌詞終於成真，英格蘭女足的面貌永遠改變了
- 女性足球員薪資遠少於男性球星，背後原因是什麼？英格蘭女足歐洲盃奪冠會是改變的契機嗎？
- 中華足協章程修訂案「理事會女性保留名額」被投票否決，立委：男性思維仍主導台灣體壇
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：羅元祺
Tags：
一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
經濟部能源局廣告