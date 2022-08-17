未來人們將不只「瘋世足」：歐洲足聯預測2033年女足商業價值，將達6億8600萬歐元

2022年女子歐洲盃決賽中，英格蘭女足國家隊在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）憑藉出色的球技，戲劇性地在主場以2：1從德國隊手上奪取勝利，拿下英格蘭女足國家隊歷史上首座女子足球大賽冠軍，也替歐洲盃寫下單場最高入場觀眾人數的紀錄。

但英格蘭足球總會指出，英格蘭境內只有63％學校讓女學生在體育課能接觸足球，因此發起活動推廣女子運動。而英格蘭足球球星露西・布朗茲（Lucy Bronze）也表示，如果沒有一個支持女孩踢足球的環境，那將是非常有害的。

歐洲足聯報告預測：2033年女足商業價值將達6億8600萬歐元

此次2022年女子歐洲盃決賽共有8萬7192名觀眾入場，打破了有史以來歐洲盃（包括男女足賽事）的觀眾數量紀錄。

關於女子足球比賽最高上座記錄，是東道主英格蘭隊今（2022）年8月在老特拉福德球場，對陣奧地利的比賽時的6萬8871名球迷。男子比賽的紀錄則是在1964年，當時有7萬9115名球迷參與東道主西班牙和蘇聯在聖地亞哥伯納烏球場舉行的決賽。

歐洲足球總會聯盟（UEFA，簡稱歐洲足聯、歐足聯）日前發布一項《女子足球商業案例》報告中說明，破紀錄的2022年女子歐洲盃充分顯現出國際女足的受歡迎程度和潛力，且女子足球被認為是鼓舞人心和致力於性別平等與女性賦權的，更吸引了多元化、進步和年輕的球迷群。

報告中進一步預測分析到，歐洲女子足球在集中分配市場營銷、電視轉播權收入與各國國內聯賽的職業化程度不斷提高的形況下，到2033年商業價值可能達到每年6億8600萬歐元（約新台幣200億）。未來十年內該數字可能會增加六倍，球迷人數也可望將從1億44萬增至3億28萬。

「女子足球正走在令人難以置信的激動人心的軌道上，幾乎所有指標都在增長。正如這份報告顯示的那樣，現在是投資的時候了。」歐洲足聯女足負責人娜丁・凱斯勒（Nadine Kessler）再次強調，女子比賽的潛力是無限的，相信歐洲足聯正在將女子足球帶到幾年前想像不到的高度。

英格蘭足球總會：只有63％學校在體育課讓女學生接觸足球

英格蘭足球總會表示，目前英格蘭只有63％的學校在體育課中讓女學生能接觸足球。為了要讓所有女孩平等地在學校踢足球，英格蘭足球總會在去（2021）年10月推出一項「#LetGirlsPlay」活動，目標是在2024年可達75％的女性能在學校接觸足球。

「#LetGirlsPlay」 在1450所中小學舉行了全國性培訓課程， 有 超過9萬名女孩參加。

該活動結束後，英格蘭足球球星露西・布朗茲（Lucy Bronze）也為發展女子運動的重要性發聲。她分享，她在12歲之前一直效力於離家很近的男隊，但當她開始為女隊效力時，她過程中必須長途跋涉一個多小時才能上場比賽。

「如果沒有一個支持女孩踢足球的環境，那將是非常有害的。」布朗茲認為，任何年幼的孩子只要有經歷過糟糕的經驗，都會對自己再喜愛不過的事感到不舒服，而這樣的感受也適用於女孩和足球上。

「不讓女孩在學校參加足球，會讓天才從裂縫中溜走。」布朗茲表示，當她年輕的時候，曾確實注意到有幾個女孩對足球感興趣，但因為沒有機會踢球而停止了。

因此，英格蘭女足國家隊在歐洲盃上取得成功後，未來是否能將基層女子足球運動推向另一個層次，也備受關注。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：羅元祺