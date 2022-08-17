無啦啦重建23個「山旮旯」碼頭，用意何在？

我們想讓你知道的是
表面看來被選碼頭的地區與近年政府提倡的生態旅遊／綠色旅遊有關，但細察之下，當中不少村落曾有被囤地開發的危機。
全港有逾百個公共碼頭由政府維修管理，政府於2017年首提出推行「改善碼頭計劃」，挑選23個碼頭進行改善工程，計劃現正進展得如火如荼，已有10個碼頭工程被提交立法會討論，每項預計造價由4,580萬元至1億5,740萬（港元，下同）不等。政府聲稱計劃考慮多項因素，包括公共安全、碼頭前往郊遊景點的可達度、使用量、當區「居民訴求」等[1]。然而，政府沒有具體解釋23個碼頭的選址準則，亦有地理位置相近的碼頭面臨同樣問題卻不被納入計劃當中，究竟政府在打甚麼如意算盤，改善這些碼頭背後又會否另有原因？
碼頭先行打通鄉郊「旅遊地產」？
研究員針對所選碼頭選址進行研究，翻查鄰近地區的相關報導，並整理出各個地方的地緣獨特性，發現其分布不少與現時政府的生態旅遊項目相關，包括《北部都會區發展策略》雙城三圈中的「大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈」概念，以及「大嶼山康樂及旅遊發展策略」。「大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈」覆蓋香港地質公園範圍，涉及在內的獲選碼頭便有12個，意味其具生態價值，當中包括《北部都會區》中有提及的東平洲與荔枝窩的碼頭[2]。而涉及「大嶼山康樂及旅遊發展策略」的碼頭亦有4個，包括策略有提及的馬灣涌、大澳、二澳的碼頭[3]。其餘的則主要為長洲、南丫島、坪洲這些熱門郊遊小島的碼頭。
表面看來被選碼頭的地區與近年政府提倡的生態旅遊／綠色旅遊有關，但細察之下，當中不少村落曾有被囤地開發的危機，或是發展的痕跡，碼頭改善計劃將直接一併「改善」這些偏遠地區的「旅遊地產式」發展潛力，囤地地產商或直接得益，包括：
- 荔枝莊：2010年起，發展商萊蒙國際主席兼大股東黃俊康以私人名義購入荔枝莊逾200幅地皮，或意圖囤地待時機發展[4]。
- 糧船灣：2011年糧船灣有官地被違法僭建渡假屋，而現時相鄰的東丫亦有已發展的渡假村經營[5]。
- 深涌：2008年發展商新鴻基地產希望於深涌興建哥爾夫球場，並將土地移平再植上草皮，另向城規會申請在深涌興建六十幢一至三層渡假式酒店，惟計劃被擱置[6]。
- 二澳：2016年謝霆鋒持股公司擬於二澳建旅舍，該公司提議發展地積比率為0.2至0.25，建築物最高兩層，提供約70間客房，而當時有關地段業權人亦包括大地主劉皇發，碼頭的位置對正這個擬建旅舍[7]。
- 馬灣涌：鄰近有24幢潛在套丁丁屋發展，亦有業界人士指出碼頭改建的設計似乎有利於遊艇停泊。
上述有被開發危機的碼頭地區，大多具生態價值，例如荔枝莊、深涌本身已被列為列為具特殊科學價值地點（SSSI），而糧船灣本身亦被劃為特別地區，具特殊生態價值並受政府管理作保育用途，二澳則毗鄰大嶼山西南海岸公園，有一大片成熟紅樹林，亦是受保護物種盧文氏樹蛙的棲息地。若改善碼頭後，打通人流物流，順道令發展商的發展計劃成行，恐怕對這些區域中的生態整全造成長遠破壞。
政府避談旅客增加 無視選址生境承載？
政府一方面聲稱計劃要便利市民及遊客前往郊遊景點和自然遺產，但另一方面，卻在一些碼頭工程包括東平洲與荔枝窩的環評報告中，多番強調計劃不預料會造成遊客人數上升，以及無意增加人口及遊客等說法[8]。但碼頭設施提升無疑將增加碼頭承載量與旅客便利程度，就如荔枝窩碼頭經改建後，船隻靠泊便不再受制於潮漲潮退，當政府都表明該碼頭有日益增長的需求時，改善工程難免帶來更多旅客流量。事實上，政府如此遮遮掩掩，亦有議員質疑部分碼頭選址鄰近村民甚少，推測政府真正目的是為日後相關地區的旅遊業發展鋪路。
然則無論政府是否有意在該些區發展鄉郊旅遊，忽視計劃帶來的潛在人流，或許意味政府未有將碼頭選址地區的生態承載量納入政策考量。現時不少碼頭地區的生態價值，或是寧靜的鄉郊環境能暫時保留，往往源於地方偏僻未受市區發展影響。而上述碼頭選址的生境中，其實已有不少因旅客過多而造成影響，包括：
- 鹽田梓：2021年施政報告政府展開第二輪旅遊項目，當中包括拓展西貢鹽田梓藝術節計劃，惟負責保存和推廣鹽田梓村的鹽光保育中心司庫陳富明便指出，造訪鹽田梓人數增加，島內垃圾亦隨之增加，甚至對鹽田梓造成破壞[9]。
- 塔門：原是露營勝地的塔門草地於10年前尚是一片綠油油的草地，但近年已因遊人過多而變沙漠化[10]。
- 榕樹澳：2011年綠色力量亦發現，榕樹澳鄰近的野戰活動場建成後當地獨特的蝴蝶數目大減[11]。
以上諸例反映過多遊客所導致的生態承載量飽和，已經影響了不少鄉郊生態敏感地，亦令寧靜的鄉村變天。現時這個「改善碼頭計劃」，相當一部分選址其實會與進行中的《檢視大嶼山的交通運輸基建網絡及旅客接待能力的研究》產生「協同效應」，極有機會借助改善的基建大舉發展旅遊業。翻查政府提交予立法會的文件[12]，碼頭改善計劃除了加大泊位外，還將為新碼頭安裝WIFI、電子資料顯示板、飲水機等，裝備規格明顯對準「鴨仔團」而設，而碼頭選址附近亦已有發展商囤地／曾申請發展，「埋哂位」想搞渡假酒店、高球場時，這項「改善碼頭計劃」又是否如政府所指僅僅整靚個碼頭、方便居民上岸而已？
注釋：
- 香港立法會：發展事務委員會 關於改善碼頭計劃的背景資料簡介
- 北部都會區發展策略
- 大嶼山康樂及旅遊發展策略 可行性研究
- 萊蒙主席「買起」西貢荔枝莊 2010年起購逾200幅地 涉資至少4400萬（4-6-2018，明報）
- 糧船灣官地 疑僭建度假屋（3-6-2011，香港經濟日報）
- 新地深涌酒店再申地推保育 長春社﹕已屬海岸保護區 保育計劃多此一舉（30-8-2008，明報）
- 謝霆鋒持股公司擬二澳建旅舍團體憂破壞盧文氏樹蛙棲息地（23-2-2016，香港01）
- 香港環境保護處相關環境報告：https://bit.ly/3QLnruC 、 https://bit.ly/3dzQ3ch
- 鹽田梓藝術節2021 關於鹽田梓
- 塔門露營風景不再！網民舊相見證10年變化 綠草如茵變一片泥地（12-2-2022，香港01）
- 深涌及榕樹澳蝴蝶調查（19-6-2011，綠色力量）
- 香港發展局 土木工程拓展署 碼頭改善計劃 簡報
（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
我們想讓你知道的是
理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。