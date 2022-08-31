吳淡如《所有的過去，都將以另一種方式歸來》：雞有牠的悲慘命運，祖母有她的使命
我們想讓你知道的是
這本書並沒有特意要寫什麼。寫的都是真實的心情，卻也不能保證一個人的回憶百分之百沒有偏私。我只是想走過長長的記憶窄巷，撫摸曾經走過的斑駁痕跡，我看到那些初心，是怎麼樣在舊時光中閃爍著，然後發現自己曾經是多麼被愛著。
文：吳淡如
我們成長，我們蛻變，我們的人生軌道被某些東西撞歪，然後改變了路徑。
第一個扎實撞上我腦袋的可怕景象，是五歲的時候一隻倒楣又悲哀的公雞。
讓我回到在宜蘭南館市場旁邊的出生地吧。那是一條連我幼時都覺得十分狹窄的巷子，它不是死巷，卻連騎單車也很難順暢通行。好處是很安靜，大隱於鬧市，而無車馬喧；壞處是對面人家也離得很近，誰家在吵架都聽得一清二楚。大嗓門的鄰居們聊天，就像裝了擴音器似的。聲音說不上尖銳，但也和悅耳有一段距離。
入夜裡，常常聽到夫妻吵架的聲音，大白天，又看到他們帶著認命的笑容出了門，鄰居們心照不宣。生活有著必須日日行走的軌道，爭執就當是大家在說夢話時嚷嚷吼吼，當陽光出現，一切又都像夢境一樣消失了。所有的憤怒會被陽光蒸發，仍然分攤家計，生養兒女，那是所謂命運。
小巷裡的生活非常緩慢，彼時才剛剛有了黑白電視，沒有電話，更沒有電腦。
有「電」也讓人們覺得幸福。平安就是不變，人和人之間關係有時平和，有時颳個颱風。其實鄉下小鎮生活，跟《老子》當中小國寡民、雞犬之聲相聞的國度，沒有相差很遠。
那時，還沒有辦法想像世界即將急速變化，也極少有人想反抗已經成型的小鎮人生。那時的人們以為人生就像一張考卷，和上一代一樣的考卷，我們只要一題一題寫完就行。這樣就不必想太多，偶爾會有幾題不一樣，要費點腦筋。
牠會痛嗎？
那隻公雞，血淋淋的，卻又活生生在我面前走來走去。我應該是個五歲的小女孩吧？站在後院裡，好奇心戰勝了恐懼感，睜大眼睛凝視著牠。
平時我沒有太注意牠，牠是一隻很吵的雞，一隻報曉的公雞。全身雪白，雞冠鮮紅。然而此時牠變得長相怪異，脖子快要斷掉了，只剩一條線。脖子上的血跡被牠雪白的羽毛襯托得更加鮮麗。
那是祖母養的雞群中的一隻，院子很狹窄，牠們只能待在黑暗的籠子裡。因為味道很難聞，除了看祖母從雞窩裡取雞蛋，我很少會靠近牠們。對我而言，牠們沒有哺乳動物可愛，總是發出噪音般無意義的叫聲，只會因為食物而興奮。
我不記得任何一隻雞，除了這一隻。
雖然牠的脖子已經像是一條絲線，牠仍然抬頭挺胸的走著。祖母說：夭壽啊，被老鼠咬成這樣……。
老鼠昨天咬死了一隻母雞。
也許經過昨晚狠狠的戰鬥，老鼠終於被擊退，而公雞也英勇的受了傷。大家都看得出牠應該不久於人世了，但是牠仍然驕傲而平靜，仍然趾高氣昂。
那一個恐怕不到十平方米大的後院，有著長滿青苔的牆面。院子裡有廁所，也有儲水槽，而且兩者非常接近。以前沒有抽水馬桶，沖廁所和煮飯根本用的是同一個水源，一切手工。院子的地面永遠是潮濕的，壁上總有薄薄一層青苔，除了拜宜蘭擰不乾的天氣所賜之外，還與儲水槽有關，儲水槽用的是地下水，比五歲的我的個子高，我總要踮腳尖才看得到裡面的東西。
裡面有魚，黑色的鯉魚或鯽魚。因為祖母煮菜的水也從這裡舀起來，我從小對於這種與魚共生的生活覺得很不可思議，一直懷疑自己會在菜中吃到魚鱗，然後我的胃裡就會長起鱗片來。大人們則都習以為常。
養雞的鐵籠子有兩層，位於院子裡潮濕的角落，下頭有一條小水溝通往圳溝。
臭水溝的味道結合糞便的氣息，一靠近就令人想吐。
要怎麼處置那隻受傷的雞呢？牠打敗了老鼠，是不是應該要鼓勵牠一下？
我正想著，祖母就動手了，她在狹窄的後院裡瘋狂地追著這隻雞。這隻雞顯然才從老鼠的爪牙裡死裡逃生，並不知道自己的脖子快要斷了，看到有人追牠，牠鼓起所有的力氣拍翅亂飛……祖母像參戰勇士，追逐著負傷的敵人，她花了很大的力氣抓住雞，然後用閃電般的速度，拿菜刀喀嚓把牠的脖子砍掉！
非常血腥而無奈的一幕……我不忍心看，不過祖母應該知道，如果她不解決，誰來解決？那隻雞眼看就要死了，也許一刀更能解決牠的痛苦，而且如果拖到自己死掉，那麼牠就變成一隻不能吃的死雞了。
家裡任何粗活，都是祖母在做，她的態度總是「當仁不讓」。比起要做很多事，沒事做才會讓她心慌。這一個特長，中年之後在我身上也很明顯，我喜歡埋頭做一件事，咬著牙把自己想做的事或該做的事完成，像上了癮一般。
曾經患過肺結核的祖父相當瘦弱，身材也沒有比祖母高多少，整個人像是強風中飄搖的竹竿。受日本教育的他，從不認為男人應該做家事，因此所有的家務事都落在祖母身上。不管多麼細瑣、無趣或是無奈，祖母把這個家所有的事都當成她份內的工作。
他們的相處也非常日本式。她和祖父很少一起出門，一旦出門，祖父只是悠悠閒閒走在她前面一步，很自然地把包袱交給祖母拿。他手上總不拿任何東西。
雞有牠的悲慘命運，祖母有她的使命。
那天晚上，餐桌上加的菜，有一隻很完整的雞，雞頭還放了上來，只是少了脖子。
我不敢吃，看過動物活著的模樣，牠的屍體我就吃不下去。也許這是一種虛偽的仁慈，甚至根本就是一種假慈悲。我怕牠認得我，我認得牠，我吃了之後牠會到夢裡來找我。但是，我卻常幫忙拔雞毛。祖母把雞燙熟後，拔毛是我的工作，我是祖母的得力幫手。拔完之後，祖母會給我一塊錢。
被砍斷脖子的雞和鴨，一整隻放進炭爐上燒的沸水裡煮熟。那時還沒有瓦斯爐吧，殺雞宰鵝，方法古老，和千年前的老祖宗差不多。跟著羽毛一起煮熟的雞，味道非常難聞。不過當牠的皮肉被煮熟之後，拔毛也顯得容易許多，我會很勤快地把雞鴨身上的毛髮清除乾淨，以一種除惡務盡的決心。有時我會收到一塊錢或五毛錢，祖母未必會給我現金，她說她都會幫我存起來。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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