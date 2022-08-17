蘇貞昌訪偏鄉學校中央廚房新擴建成果，投入60億元資金卻仍有10間工程進度落後
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針對工程進度落後的學校，為了讓新式中央廚房順利運作，教育部也備妥相關配套措施，例如讓原有廚房配合供餐，或延續110學年度午餐合約，以確保開學後供餐順暢。
行政院從去（2021）年開始投注60億資金改善偏鄉中央廚房，行政院長蘇貞昌昨（16）日也和教育部長潘文忠親自到嘉義訪查。但卻有媒體指出新建廚房有9間進度落後，趕不上開學供餐，對此，教育部表示已經備妥相關配套措施。潘文忠則承諾，會在兼顧工程品質和工安的情況下，盡力拚到最後一刻。
蘇貞昌昨日與潘文忠訪視嘉義縣民和國小的中央廚房，檢視投注60億元的「推動偏鄉學校中央廚房計畫」計畫成果，了解中央廚房內部規劃配置、運作流程和配套措施，並享用新菜色。
根據國教署長彭富源在7月21日行政院會後記者會的報告，教育部在這項計畫中，找了基層老師、營養師、團膳公司共同討論，開發88天可供學校運用的菜單，並把營養午餐的食材獎勵金提高到每人每餐14元，同時補助生熟食車輛的運輸以及廚工、營養師的聘用費用。
數間學校廚房工程進度落後，開學恐無法順利運作
然而，根據《聯合新聞網》報導，全國39間的新建廚房中，有9間學校都進度落後，趕不上開學供餐，只能靠舊廚房緊急供餐，或者由鄰近學校支援、以及團膳廠商短期採購應急。國教署近來緊盯各校工程進度，但有學校校長表示「政策實在太趕」，只能一邊進行工程、一邊同步申請使用執照。
對此，教育部發新聞稿指出，本計畫在全國共有123間學校會新建或擴建中央廚房，目前有79間學校超前進度完工、34校符合進度，另外10間學校則進度落後。為了讓新式中央廚房順利運作，教育部也備妥相關配套措施，例如讓原有廚房配合供餐，或延續110學年度午餐合約，以確保開學後供餐順暢。
《聯合新聞網》報導稱，桃園市永安國中、草漯國小、新坡國小三校新建中央廚房的建物才剛塗上水泥風乾，工人頻繁進出，原本官方預告7月底就應完工，但距離開學只剩半個月，室內裝修、廚具進駐等後續工作都尚未完成。
教育部對此說明，基於天候、缺工等因素，工程進度稍微受到影響，但桃園市政府仍積極提前因應，目前進度仍在掌握中，且在確保工安、食安品質下，以完善的配套讓新式中央廚房順利接軌運作。
根據《中央社》報導，教育部長潘文忠今（17）日主持部務會報前接受媒體聯訪，他指出進度落後的學校多半是因為位置偏遠，或是施工時遇到水土保持的限制。潘文忠承諾行政機關和廠商會在兼顧工程品質和工安的情況下，盡最大努力拚到最後一刻。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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