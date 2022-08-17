香港舞蹈員那些美好日子

七年前，無綫舞蹈組開山祖師梅斯麗逝世，在香港搞追思會。受過梅斯麗提攜的陳小春想為舞蹈員成立一個協會，後來不知怎樣。梅斯麗丈夫在追思會上說：「記得她很愛香港，很多舞蹈員話從她身上學到很多，其實她從大家身上學到很多才是。」[注]

翻查歷史，1967年無綫開台，梅斯麗便掌管無綫舞蹈組，培育舞蹈員及負責《歡樂今宵》和大型節目的編舞。70、80年代香港小姐競選，都是由梅斯麗擔任舞蹈總監，而1980年那一屆，由張天愛和鄭少秋任表演嘉賓的歌舞環節，更奪得美國紐約國際電視電影節金獎。

當然，基於成本效益考慮，後來無綫電視再沒有自己的舞蹈組，亦再沒有肩起發揚香港演藝事業的文化使命。但不要忘記，曾幾何時，這是專家學者和財演口中的香港成功之道。一間企業只需向股東利益負責嘛，最重要賺最多的錢，長期養住一班人太不划算，外判便最好啦。外判制度不是萬惡，某些情況下屬必要，但香港最「成功」是迷信「市場萬能」——市場最有效率，舞蹈員有本事自會得到合理酬勞——對欠討價還價能力的僱員不會有基本保障，加上外判制度一層壓一層的結構性因素，長期以來，就有不知幾多舞蹈員（或僱員）受盡壓榨，還被人用「無本事自然賺得錢少」的有色眼鏡看。

這並非說，但凡資本家都會剝削員工。資本家一樣可以有良心，但香港特別少（假如不是沒有的話），因為文化問題（香港缺少宗教性的奉獻精神，連遺產稅也沒有），亦因為過去多年，香港人被灌輸一種「只要靠自己」、「市場汰弱留強，競爭會帶來進步」的迷思。

過去的市場神話種下的因，現在惡果陸續湧現。但靠政府強行介入便可解決？如果沒有做足研究工夫，廣徵各方意見（不是只限於聽商界及其代言人說），在理性辯論中得到共識，再循序漸進地推行，想「撥亂反正」，隨時弄巧成拙。

注：殿堂級排舞師梅施麗追思會老公偕子女出席 陳小春想成立舞蹈員協會（7-7-2015，明報）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin