房地產是拉動台灣經濟的火車頭，還是摧毀台灣產業升級的元凶？

文：小蔡哥x大局觀

我們常常會在新聞上聽到房地產是帶動台灣GDP上升的火車頭、也有人說房地產是金融的蓄水池，對應著的是台灣房價絕不能跌，跌了就會影響經濟發展

然而，真的是這樣嗎？房地產真的是拉動台灣經濟的火車頭嗎？其實房地產不僅無益處於經濟、甚至偷走了台灣40年、是導致經濟停滯的元兇！

台灣的高房價源於房市流入了過多的資金

要了解房地產為什麼對台灣發展有害，我們需要先了解其中高房價的成因，與房價泡沫的狀況

在上一篇《台灣房地產泡沫化？為什麼房價這麼高？》中我就有提到，台灣的高房價是透過貿易出口累積的資金一點一滴堆砌出來的，我們可以看到 GDP、出口貿易、房價的走勢都是一致的

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台灣因為經濟結構、稅務政策的關係，最終外貿賺來的資金幾乎都流向了房地產而非實體企業，因此全民買房投資之下房價不正常的被堆高

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高房價是因為過多資金流入房產市場，不健康

把資金流動比喻成水庫集水到放水的過程，就可以想像成：

外來的資金 → 進入台灣貨幣系統 →配合政策流入收益窪地「房地產市場」（其中房地產的稅收和監管政策並不合理，才導致資金不合理流入房產市場）

也因此，房地產有著金融蓄水池的說法，反過來說就是房地產吸了台灣企業的血（資金）。

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台灣房市的高房價很紮實、不太泡沫，但這樣的問題更大

這樣的資金流向所導致高房價並不代表有嚴重的房產泡沫、虛高，因為台灣房價並沒有像日本當年泡沫一樣拖鉤GDP，並非是熱錢和炒作所導致的結果，也並非是美國次貸危機時多數貸款買房的人都還不起房貸的狀況

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然而，如果房價只是虛高、熱錢堆出來泡沫，那對台灣實體生產的損害可能還沒這麼大，可怕的就是台灣房價是實實在在的國民收入堆積而成，房價有多高、房地產市場規模有多大，代表的就是台灣有多少本該用於產業升級的資金被挪走了。

資金流向房地產，拖累台灣產業升級

為什麼資金流入房地產會讓產業升級變得困難呢？這個局比較複雜，我們需要一步一步的推導：

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當人民工作獲得收入後，台灣現有的法規會讓人民將資金用於購入房地產來避免財富縮水。

然而，收入都為了購房而儲蓄，這會讓人民可用於消費能力減少；當人們消費少了，從事生產的企業的收入也隨之縮水，企業營收數字不高，自然以傾向減少雇員、降低勞工薪資，也造成人民的收入減少，但人們仍需要購房，因此過上更減少消費的生活，最後形成了一個負向的強化循環，不斷內卷，越捲越慘。

另一方面，企業、人民均貧之下，市場越來缺少推動產業升級的資金，難過的是，這也可以解釋台灣實質薪資為何始終停滯在20年前的水準：當地價上漲了，企業就需要花費更多的費用來購買土地建造購工廠，使得能實際投入生產的資金又變得更少、能夠僱傭人員的資金也減少了。

最後，創立企業的成本上升了，有能力開辦公司的企業主的意願減小、可能最後根本就不開辦公司了，反而更有意願選擇投資報酬率高的房地產

有了這個大局觀，相信小夥伴們就能了解為什麼房地產毀了台灣40年發展，那麼下個問題是，什麼樣的政策能夠幫助台灣正向循環，人民企業均富呢？

房地產不是經濟火車頭，生產製造才是！

首先我們要解開謠言，房地產肯定不是經濟火車頭，實際扣除不動產業的租屋、住宅服務部分，剩餘的營建生產每年都佔台灣的GDP不到2%。

對比台灣工業生產出口貿易佔GDP的70%，立馬打臉無良房產商的鬼扯說法。

當資金進入了鋼筋水泥中，就像是水變成了死水，實際房地產能帶動的上下游生產也相當有限，完全比不上工業生產，對比工業生產的水能夠不斷循環，創造更大的經濟利益：

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當人民除了購房外有足夠的資金能進行消費，企業就能有更多的收入、能夠擴大生產、增聘雇員、提高薪資，人民也就能有更多收入。這形成了一個正向的增強循環，不斷擴張，做大做強，而且企業因為收入增加，更有資金投入升級技術，技術提升後會能夠產出更高品質的商品，能夠獲取更多出口收益。

如果台灣能夠增強這樣的正向循環，那麼人民、企業將能朝均富前進，社會變得越來越好。

房產政策帶給台灣失落數十年，也錯失了大量產業機遇

韓國年輕人在高房價、貧富差距拉大的同時自殺率高漲，許多人只能投機性的購買區塊鏈資產並多數成為時代大勢下必然的韭菜；日本年輕人在經濟衰退、貧富差距拉大後，出現了斷捨離、低慾望社會、草食系、啃老族等不消費的現象；中國在房價高漲的現在出現了佛系、躺平的名詞，實際上年輕人有錢怎麼會想不消費呢？

錯誤房產政策必然產生殘害人民的結果，在台灣也一樣讓無數年輕人承受著不應屬於自己的壓力。

台灣的晶片業在近年有了不小的突破，然而，這是我們近年來少數有成果的產業升級，其他更多升級失敗的產業，連相關的資訊都聽不到就悄悄死去了

對比一下同時期發展的亞洲四小龍韓國：

韓國有K-Pop享譽國際，然而台灣的藝人幾乎只能前往中國發展。

韓國有許多出口海外的美食，然而台灣食物大多卻還出不了海外。

韓國的三星手機是全球Android最大的牌子，而HTC、Acer、Asus連國內內需市場都不足以支持，更不用提有資金提升產品品質而成為國際的品牌。

韓國的精緻旅遊、免稅購物、文化產業規劃完整，而台灣旅遊特色只剩人是最美的風景。

韓國的現代汽車、KIA已經把汽車賣到全球，台灣的納智捷只能賣出每年不到萬台的數量。

PTT house sale的Ceca曾說過，台灣的產業沒什麼能升級的，想想當年韓國滅台計畫的面板和DRAM產業，我看到的是台灣有太多政府能主導升級的產業了......

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為我們為台灣做些什麼吧

我們的民主被政黨操弄而忽略的民生，房價高漲、產業沒有系統性的升級戰略，我只希望，這不是民主必然的終點。

看懂了這局勢，如何破局？

錯誤的房產政策導致資金過度流入房市，壓抑了生產與消費進而排擠了台灣產業升級的機會，造成人民、企業的均貧現象，我們應該發揮民主社會的長處、從影響選舉結果到影響房產政策，擠出房地產池子裡的資金、幫助台灣企業生產、雇用更多的年輕人以獲得消費力，這也才能讓台灣的企業、經濟走的更長遠。