TNL+ 2022/08/18,
歐洲

拒絕俄國公民入境歐盟是否「殃及無辜」？為何人民必須對自己國家的行為負起「道德責任」？

拒絕俄國公民入境歐盟是否「殃及無辜」？為何人民必須對自己國家的行為負起「道德責任」？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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禁止俄國公民入境歐盟的立論基礎——人民必須為自己國家的惡行負責——雖然正確，但在威權統治下的俄國卻可能無法產生烏克蘭總統預期的效果。

歐盟是否應全面禁止俄國公民入境？

近期歐盟最熱門的議題，是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在8月8日所提出的一項提議。他在與美國媒體《華盛頓郵報》的專訪中表示，雖然歐盟已經對俄國實施了六輪的經濟制裁，但效果還是不顯著，他呼籲歐盟應該要禁止所有的俄國公民入境歐盟，擴大制裁的範圍跟程度，他說「在俄國人改變他們的思考方式之前，他們應該要活在自己的世界裡面。」

澤倫斯基的這項提議隨即引起歐盟會員國的國內討論，而事實上在他提出這項提議之前，歐盟許多國家已經採取類似的措施。根據筆者彙整的資料，捷克立陶宛愛沙尼亞拉脫維亞荷蘭波蘭比利時保加利亞羅馬尼亞西班牙等國，都已經暫停發放全部、或是部分種類（例如投資移民）的簽證給俄國公民，只不過還沒有國家做到完全禁止俄國公民入境的程度。

而針對澤倫斯基的提議，拉脫維亞芬蘭紛紛表示支持，愛沙尼亞更是率先加碼，宣布將會禁止持有愛沙尼亞政府發放簽證的俄國人入境，但持有其他歐盟國家發放簽證的俄國人、或是符合其他例外資格的俄國人則還是可以入境（例如：在愛沙尼亞有長期居留權的俄國人、俄國外交官及其家眷、特定俄國工人等）。

而身為2022後半年歐盟輪值主席國的捷克，也已經表示將在8月底的歐盟外交部長會議中提案，討論是否該在歐盟層級執行這項針對俄國公民簽證的禁令。

提議目的：鼓勵俄國反對派抗爭，激起俄國反戰民意

停止發放簽證給俄國公民、禁止俄國公民入境歐盟的措施，乍看之下好像和已經持續快半年的俄烏戰爭沒有直接關係，不像禁止俄國能源進口一樣，可以避免歐盟納稅人的錢繼續被俄國總統普亭（Vladimir Putin）拿去資助侵略烏克蘭的戰爭；或是切斷和俄國銀行的往來，可以對俄國的金融體系、經濟運作產生衝擊。

但澤倫斯基會提出這項提議，其實就是認為這些從外部影響俄國的經濟制裁手段基本上已經窮盡，在無法要求歐盟進一步施加經濟制裁的情況下，改從內部影響俄國著手，而且是透過政治影響的手段。

如果歐盟真的能夠禁止俄國公民入境，等於是讓更多俄國人和這場戰爭產生關聯，澤倫斯基期望這個「不方便」，能促使俄國人民去了解這場戰爭發生背後的來龍去脈，讓俄國境內有更多反戰的人可以站出來，進而形成一股反戰的民意，間接從俄國內部來影響戰爭的走向。

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2022/08/16,
藝文

Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像

Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像

我們想讓你知道的是

從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？

無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。

用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事

登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。

「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。

離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」

用影像魔術紀錄酷兒文化場景

2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。

談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。

在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」

Photoshop 是創作時最不可或缺的工具

攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。

Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」

Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。

實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開

每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。

Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感

「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。

我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」

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Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影

「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」

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Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果

「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。

接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」

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