用嘲諷回應飛彈：台灣政治諷刺秀如何大膽觸碰兩岸敏感神經？
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如何對抗海峽對岸的專制惡霸？對許多年輕台灣人來說，幽默似乎是最好的答案。像是YouTube上爆紅的「眼球中央電視台」等政治諷刺頻道，正迅速獲得廣大網友關注，而他們的首選議題，就是中國與台灣曖昧不明的國際地位。
文：Carina Rother
譯：王國仲
「我們在台灣自由地區持續為您報導，赤匪政策對大陸同胞的影響……」聽起來像冷戰時期的國民黨政治文宣，是知名YouTube頻道——眼球中央電視台的成功方程式。他們觀看次數最高的主題是模擬新聞轉播，主持人「視網膜」和「眼肉芽」以仍執著於「反攻大陸」的中華民國視角，為大家播報國內與國際新聞。
不合時宜的背景設計，為眼球中央電視台帶來每集30萬至數百萬觀看次數，成為他們五種節目類型中最受歡迎者。這個廣受歡迎的諷刺新聞頻道每周發布兩次新片，片長約10到15分鐘。
另一個粉絲最愛單元是每月舉行的「辱華記者會」，主持人以中華人民共和國外交部發言人身份，在印有「維尼外交部」字樣的講台上回答記者提問。節目中，習近平被稱為「習維尼」，這項暗指中國領導人與小熊維尼相似之處的迷因已在網路世界蔚為流傳、激怒中國內容審查委員，並成為眼球中央電視台主打內容之一。
在3月的「辱華記者會」上，一名「記者」用口音很重的粵語向演講者提問：「（香港）許多公立醫院已經達到負荷臨界點，患者無法獲得及時治療。護理人員表示，每天都有病人死亡、屍體需要處理。香港當局防疫有問題嗎？請解釋一下。」影片中的「外交部發言人」回應：「首先，我要求大家不要再將感染新冠病毒的香港人稱為『病人』。眾所周知，言語是有力量的。如果我們一直說他們生病了，他們怎麼會好起來？」
諷刺中國政府的雙言巧語與戰狼外交的玻璃心，是眼球中央電視台的兩大主軸。其他嘲弄的對象包括來自台灣的網紅、名人，他們在微博、抖音上迎合中國的愛國群眾。
例如，節目經常取笑一位自稱「台灣表妹」的網紅。儘管全球媒體的報導都集中在上海的糧食短缺，但台灣表妹則在上傳到抖音的影片中感嘆，她不得不在台灣使用現金而非電子支付，而且島上雞蛋價格不斷上漲。眼球中央電視台特別為她的影片下標，表示其「忍辱負重、毀於一蛋」。
諷刺新聞中也特別強調中國政府治理不善的確切證據，例如一段影片顯示過勞的PCR測試者，重複使用同一支棉花棒為不同受試者進行檢測。各類中國政府管理疏失和政治上荒謬行徑，自然招來各界嘲諷。
另外，呼應中國堅稱台灣在各項運動賽事中應正名為「中國台北」，眼球中央電視台在東京奧運期間，將台灣、香港與蒙古運動員所取得的獎牌通通計入中華民國奪牌數。此外，由於俄羅斯運動員以「俄羅斯奧林匹克委員會」（譯註：Russian Olympic Committee, 縮寫剛好和中華民國ROC相同）名義參與，因此也一併列入計算。
不用說，中華民國最終以181面獎牌高居世界排名第一。
毫無保留的諷刺，被證明是眼球中央電視台成功的秘訣。
行銷顧問公司noxinfluencer.com在5月中旬的評鑑表示，眼球中央電視台擁有115萬訂閱者，30天內瀏覽量增長667萬，盈利能力在每月6700美元至12700美元間。除YouTube本身分潤外，眼球中央還藉廣告合作、商品推銷和文化資助營利，成為台灣最賺錢的YouTube頻道之一。
台灣觀眾對政治喜劇的熱情日益增加，眼球中央電視台並非唯一受益者。對在地和國際政治的幽默感，使曾博恩成為家喻戶曉的主持人兼喜劇演員。他將美國深夜脫口秀形式引入台灣，在2018年推出《博恩夜夜秀》。
這個由薩泰爾娛樂製作並在現場觀眾面前錄製的節目連續播出三季，每集的觀看次數從50萬上看1300萬。
「台灣的民主化，讓政治成為可消費的主題。」國立臺灣師範大學臺灣語文學系副教授莊佳穎曾擔任電視主播，她將眼球中央電視台和其他網路喜劇、諷刺形式描述為台灣民主化後娛樂環境中「一種消費政治的愉快方式」。
諷刺內容的成功不僅歸功於原創性，另一原因是台灣傳統媒體缺乏同樣巧妙且趣味的政治評論。莊佳穎認為，諸如中國恐嚇、台灣艱難的國際地位或獨裁歷史等敏感話題，確實出現在新聞媒體上，但方式不同：「在我擔任主播期間，雖沒有任何審查，但主流媒體並未對相關民族議題進行批判或反思。」
多數電視台都選擇迎合台灣兩大政治陣營之一。此外，台灣電視節目供應過剩、品質低落，使傳統媒體在精明的年輕觀眾間不再有吸引力。不過，莊佳穎表示政治諷刺作品吸引的不只有年輕人：「眼球中央電視台把日常生活中的固有矛盾轉化為喜劇，讓台灣各代人都能產生共鳴。」
所謂矛盾，是指台灣作為一個主權國家的生活經驗，與其在國際法中未定地位間的鴻溝。
眼球中央電視台便拿1946年國民黨政權在中國南京制定的《中華民國憲法》中不合時宜之處大作文章。在法理上，《中華民國憲法》依舊是治理台灣的圭臬；但憲法仍稱中國大陸和（已獨立的）外蒙古為中華民國既有領土。這對一些人來說似乎很荒謬，但中國可能將台灣法律地位的任何變化視為台獨行為，並根據《反分裂國家法》發動攻擊，因此憲法短時間內不太可能修改。
於是，眼球中央繼續如實報導被佔領的「大陸地區」新聞，並稱其為台灣「最大的離島」。
成長中的市場
觀眾似乎從YouTube網紅波特王和Fun TV等頻道獲取類似娛樂效果。在他們Vlog風格的評論中，主持人剖析「小粉紅」或「五毛黨」等激進民族主義中國網友的影片和評論。這類內容分別為他們贏得92萬4000和54萬4000名訂閱者的青睞。
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
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影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。