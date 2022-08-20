華春瑩的確抓到了一個關鍵：為何台灣各地名稱充斥著「中國符碼」？

文：ET

中國外交部發言人華春瑩在推特發文：「百度地圖顯示，台北市共有山東餃子館38家，山西麵館67家。味覺不會作弊。Taiwan一直是中國的一部分。失散多年的孩子終將回家」，實在是惹人發笑。

不少網友嘲笑華春瑩的言論。其中，知名球評石明謹更是大酸：「台灣有9000家日本料理，味覺不會作弊」；前美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）也發文表示：「中國有超過8500家肯德基，味覺不會作弊，中國一直都是肯塔基州的一部分，失散多年的孩子終將回家」，中國可說是自取其辱！

中國透過無理取鬧的武嚇，加上讓人啼笑皆非的文攻，無非就是想要盡速併吞台灣。不過，雖然中國這些作為讓人覺得荒謬，然而華春瑩已經抓到了一個關鍵：充斥台灣各處的「中國符碼」。

世界上最大的「中國城」：台灣

街道名稱

或許台灣人不太清楚台灣的歷史與中國的聯繫，但是台灣人一定對「中正路」、「中山路」、「中華路」耳熟能詳，因為它們在全台灣到處都是啊！

中華民國（ROC）在1945年拿到台北市，在1946年引進了上海式的街道命名模式，用中國的地名來命名台北市的街道；中華民國（ROC）在中國內戰中失利，流亡到台灣，中華民國（ROC）為了讓所有的台灣人時時刻刻心中有著中國，於是就在全台灣使用這樣子的街道命名模式了。

根據維基百科，「以中國大陸地名、孫中山思想及政治人物命名」的村里有793個，街道有5655條，學校有483所；若只看「以中國大陸地名命名」的部份，則村里有300個，街道有2637條，學校有202所。換句話說，光是「以中國大陸地名」命名的街道，在台灣就超過2600條了！

其他常見的路名還有「民族」、「民權」、「民生」、「八德」、「忠孝」、「仁愛」、「信義」、「和平」等等；另外，中國歷史人物的名字也是台灣街道常見的路名，例如「天祥路」、「繼光街」、「成功路」等等。

總之，中國國民黨就是要把「中國」「複製貼上」，貼到「台灣」上面。

對外名稱

四年一次的奧運，台灣的代表隊是用什麼名義去參賽呢？答案是「Chinese Taipei」，至於中文，則是寫成「中華台北」。

很多人以為「中華台北」與「中國台北」不一樣，其實對很多人而言，它們的意思是一樣的。中華就是中國，中國就是中華，就如同台灣就是福爾摩沙，福爾摩沙就是台灣。

台灣人始終堅持中華台北不等於中國台北，然而看在外國人眼裡，恐怕只會覺得台灣人很奇怪。其他國家的人民，看到「中華台北」時，心中會怎麼想呢？會想到台灣與中國不一樣，或者是直覺地認為這是某一支「中國隊」呢？

Photo Credit: 中央社

一個代表台灣出賽的體育代表隊，其名稱與中國有如此深的聯繫，能怪其他國家的人民把台灣當成中國的一部份嗎？

還有，我們台灣有一家「中華航空」，其英文寫成「China Airlines」，大部分的外國人看到這個名稱，都會認為這是「中國航空」。舉例來說，我們的「China Airlines」運送醫療物資到烏克蘭的時候，就曾引起台灣人民質疑，因為這個名稱很容易會讓烏克蘭人民誤以為這些醫療物資來自中國。

統治當局

台灣的歷史就是一部「被殖民史」。台灣目前就是被來自中國的舊中國政府佔領、殖民與統治。

不論台灣的民主化成果多麼值得讚賞，現今的「台灣統治當局」就是「舊中國政府」的延續。目前在台灣運轉的憲法，並不是以「台灣」為主體，而是以「中國」為主體。（筆者此時指稱的舊中國，是指2758號決議文出現以前的中國，也就是中華民國〔ROC〕）

目前，即使只是看口頭的宣示，仍然沒有任何一位來自本土陣營的民選總統，敢宣稱「中華民國不是台灣」（至於來自親中統派陣營的總統，筆者就不需要多講了）。

外國人又是怎麼看呢？在外國人的眼中，在台灣這座島嶼上面，有一個政治實體，其「國號」一直都是「中華民國」，英文寫成「Republic of China」。

然而，只要理解這幾個英文單字，就會明白「Republic of China」就是「中國共和國」。如果台灣人對外國人介紹自己來自何方的時候，說出「Republic of China」，又要如何跟對方解釋自己跟中國沒有關係呢？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

眼前最讓人無奈的是，我們所有正式的外交關係，都是以「Republic of China」這個名義進行正式的外交互動。

華春瑩要是多問幾句，台灣人將啞口無言

看到以上種種台灣內部的「中國符碼」以後，讀者不難發現，要是華春瑩多問：

為什麼台灣有這麼多以中國地名來命名的街道？

為什麼代表台灣的運動代表隊叫做Chinese Taipei？

為什麼台灣有一家航空公司叫做China Airlines？

為什麼台灣還在使用Republic of China？

台灣人將沒辦法再用嬉鬧、無所謂的態度回應華春瑩，因為這是再客觀不過的事實了！台灣上面存在太多的中國符碼。要說台灣是地球上面最大的中國城，那真的是再客觀不過的事實了。

因此，筆者向來極力主張，轉型正義必須馬上推動、立刻進行。

不只是為了做文化上的區隔，更是為了不讓這些外來的、透過威權強制移植到台灣身上的「中國符碼」成為中國（RPC）滲透台灣人心的最大破口。

不僅是對中國獨裁者的強人崇拜（銅像、紀念堂）必須從景觀上移除，街道名、代表隊名稱與國號也要下手。

雖然「台灣共同體」在外敵環伺的狀況下獲得了短暫的凝聚，但如果我們有意成為一個嶄新而獨立的台灣共和，就必須由內而外的起造，破除「中國留在台灣的威權」、消滅「中國留在台灣的符碼」、淬鍊出「台灣國族的意志」！