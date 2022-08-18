二戰終戰77週年，從三部日本電影看年輕世代眼中的「歷史教訓」
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日本年輕世代多數認為二戰是個遙遠的歷史，漠不關心的比例也逐年增加，但由於教科書以及受影視作品的影響，反戰以及避免戰爭悲劇的觀念深植人心，日本社會從原本「針對二戰的反思」，正漸漸轉變為「抵制暴力的觀念」。
文：王建輝
8月15日是日本的二戰終戰日。
伴隨著莊嚴的追悼儀式，這場人類史上最大規模的戰爭已經過去了77年。今年日本首相岸田文雄於致辭中表示：「歷史的教訓深刻於心，需為世界和平與繁榮盡一份心力」，演說基調與已故前日本首相安倍晉三於2019年的致辭一致，皆在演說內容中提及「教訓」一詞。另一方面，日本天皇則承襲明仁上皇於2018年致辭表示「深刻反省」。
與日本政要的演說不同，日本年輕世代對於終戰議題的關心度卻不甚高。根據日本總務省的統計，戰後出生者約佔目前日本總人口的86.2％。另外，根據日本Yahoo的調查統計，有89%的參與調查者並未直接聽聞過有關戰爭的事。也就是說日本年輕人對於所謂「終戰」的印象大多出自於學校課堂以及影視作品。
下面筆者想透過《風起》、《謝謝你，在世界的角落找到我》、《永遠的0》三部知名作品淺談日本對二戰的反思以及對日本年輕人的影響。
《風起》：零式戰機的殘骸
《風起》出自動畫大師宮崎駿之手，一經上映便廣受討論，是日本2013年最賣座的本土電影。
動畫大師宮崎駿是一位知名的和平主義者，在過往作品《風之谷》、《天空之城》、《紅豬》等作品當中都存在著濃厚的和平反戰思想，而《風起》更是深入探討戰爭議題，以日本大正年間一系列的動盪為背景，描繪出零式戰鬥機設計者堀越二郎的故事。
在作品中描述日本投入大量資金用以開發戰鬥機，卻無心改善清寒孩童生活；西式餐廳中歌舞昇平，國際局勢上戰端頻出的強烈對比，人物對白中兩度提及「日本會毀滅」，對於日本以全國服務軍隊的思想持否定態度，同時也對同為軸心國的德國提出批評，雖然動畫全篇並無過多對戰爭的慘烈刻畫，但是處處可以看到在軍國主義思潮下日本社會的畸形與矛盾。
在主角前往德國參訪觀摩一幕中，感嘆到德國工業的強大，所製造出的飛機性能優異，設計精美，只可惜當權者只看到該飛機作為戰爭武器的潛力，為這優美的工業結晶留下一道庸俗且愚蠢的瑕疵。
在宮崎駿的作品中常描述人類取得重大科技成果後，不將其運用在改善生活，而是投入戰爭，使人類終被科技反噬，用最高端的技術去做最愚蠢的事，如同風起中的描述，主角們並非軍火商，他們只是想要造一架性能優異的飛機而已，卻因戰爭讓一切變調，讓許多夢想的結晶變成戰火下的殘骸。
影片末尾有許多零式戰機的殘骸，更用天堂與地獄的鮮明對比來告訴觀影者戰爭不會帶來任何益處，只會消磨人內心的夢想與美好。
《謝謝你，在世界的角落找到我》：我們除了自責與懊惱，什麼也無法做
本作品以一位廣島出身的普通女性北條鈴為主軸，描述在戰爭環境下的日本平民生活。隨著物價上漲，空襲頻繁，物資緊縮等等事件烘托出戰事日漸吃緊的故事背景，以小人物的觀點看待人類史上最大衝突。
動畫中可以發現，日本民眾的生活日益困苦，對於戰爭的熱情也隨著吃緊的戰況消失在空襲警報聲當中。有一幕是主角作為大日本婦人會成員，為即將出征的士兵送行的場景，由於戰事的不樂觀，加上對方的哥哥與丈夫皆死於戰爭，因此送行場面非常沉重且冷清，完全不見高昂的鬥志與對未來的期待，側面反應出當時的人們對於戰爭的麻痺與無奈。
作品多用繪畫風格來緩和戰爭場景，但面對生離死別的敘述仍然非常深刻。在殘酷的環境下，當一個生命的逝去，身為平民的我們除了自責與懊惱外什麼也無法做，更無法指望戰爭狂熱的政府給予任何的救助。
動畫中對於原子彈有相當的篇幅描述，末尾更是講述一位廣島的原爆倖存小女孩所經歷的遭遇，讓觀眾認識到戰爭帶來的悲劇並非是單純的數據。
面對投降的玉音放送，主角滿是錯愕與不甘，用每日的困苦與鮮活的生命所澆注出的結果也只能是落寞的終止，戰爭的無情以及對底層人民的剝削盡顯無遺。
《永遠的0》：特攻隊員的遺書
《永遠的0》講述天才飛行員宮部久藏在戰爭時期的故事。
影片中的宮部因常把「生命最重要」掛在嘴邊，被其他軍人任何是帝國海軍第一的懦夫，與大家格格不入，在大家沉靜在戰爭之下的喜悅與狂熱時，只有宮部重視個人生命，察覺局勢的威脅，並將眼光放到戰後日本的重建，給觀眾一種眾人皆醉我獨醒的感覺。
劇情中探討到「以現代觀點衡量戰爭背景下的價值觀」的問題，就現代人的角度來看，神風特攻隊無異於恐怖自殺攻擊，都是被狂熱主義所洗腦的人，之後還有人提出自己看過特攻隊員的遺書，以戲謔的口吻表達自己對於主動獻出生命的不解；但影片中宮部的外孫佐伯健太郎卻持相反意見，認為神風特攻隊是為了攻擊敵方航母而生，與攻擊平民百姓的恐怖攻擊有所不同，特攻隊員也是戰爭之下的受害者。
當一個國家無法保護人民，而是要人民付出生命來捍衛國家利益，那會是多麼扭曲的社會，所謂神風特攻隊就是這種狂熱軍國主義下的產物，利用國家主義的謊言包裝對生命的藐視，宮部在經歷多輪的特攻之後面容明顯憔悴，最終以加入自殺攻擊的形式，劃下生命的句點。
上述所介紹的三部作品涵蓋左派與右派思想，但不約而同地將「戰爭下的悲劇」帶入劇情，不管是平民或是軍人，只要生活在戰火下，無論身份、地位、政治思想，都會遭受巨大損失，反戰思想以及對於狂熱主義的描寫是近期日本二戰題材作品最大的特點，旨在讓觀眾能感受到和平的可貴。
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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