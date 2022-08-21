裴洛西訪台讓小粉紅對「我的國」大失所望，煽動民族主義終將引火自焚

8月初，全世界都矚目於美國國會議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事，原本只是一次簡單、普通的外交訪問，但在中國的刻意挑釁和渲染之下，裴洛西訪台變成美國對於中國主權的刻意挑釁。

中國此番虛張聲勢，無疑又是對台灣的欺負和恐嚇。在裴洛西真正抵台以前，官媒一再渲染「宣戰」氣氛，無數小粉紅盼望藉由這個契機發動戰爭、收服台灣。外交部趙立堅甚至說：「讓我們拭目以待。」正當中國網友翹首以待時，結果卻讓人大失所望，無數中國人果然是眼睜睜看著裴洛西的專機在台北松山機場降落，並會見台灣政要人物以及人權組織。

對於很多堅信祖國會出兵捍衛主權的小粉紅來說，他們是真心相信中國有能力發動戰爭，並且獲得勝利。網路上甚至有人誇下海口稱：「第一天登陸台灣、第二天宣告順利收復、第三天開始組織台灣人排隊做核酸和發身份證、第四天宣布正式統一。」

當裴洛西已經趕往下一個行程，中方卻沒有進一步的消息，小粉紅覺得政府敢說不敢做，對此十分失望，對內清零政策執行得響噹噹，結果對外只能說說大話而已。

有網友提到，為了限制群眾嘲笑政府的不作為，供網友討論的微博已經崩潰，在裴洛西訪台期間很難正常使用。連大家常用的微信，也有很多群組被禁止發言，似乎是官方強硬不准討論此事。目前，裴洛西已經結束台灣之行，中國的社交平台漸漸恢復功能，網路上出現了兩種截然不同的輿論。

第一種正如之前所講，全是對於政府的失望和調侃。比如「還沒有成華區的保安硬氣，說不讓進就不讓進。」成華區是成都的一個區，目前因為疫情被封鎖控制，保安作為清零政策的執行人，對待普通群眾態度十分強硬，不輕易允許人進出。

另外，還有人直批外交部「調起得太高！」更誇張一點的網友開始「痛哭流涕、氣得無法入睡」，懷念起毛澤東、周恩來等共產黨元老，認為如果他們還在，一定不會像現在一樣窩囊。

另一種輿論則截然相反，我個人更偏認為他們都是政府安排的五毛。這些人的辯駁分為幾個層次，第一層果然如網友之前預料：「中國贏了。」他們說道，如果裴洛西來台灣，就激得中國發動戰爭、生靈塗炭，那才是被人拉著鼻子走，我們要冷靜下來、考慮全局，冷靜就是贏了。

第二層，則是批評那些對祖國失望的網友，給他們扣高帽子，把他們看作「巴不得打仗生靈塗炭的蠢蛋」，這一派言論主要是：「戰爭是很嚴肅的事，我們要做的就是相信國家。」另一種則是以略帶嘲諷的口吻回擊：「那些質疑祖國的人，可能國中都沒畢業，身體素質也不好，憑什麼認為自己可以指點江山。」

第三層稍顯高級，一群受命於政府的知識分子，以科普的名義，向大家分析「現狀」，先說說中國目前的兵力，再聊聊軍事演習多麼成功，最後故弄玄虛地說「不要擔心，祖國一切有安排。」此外，還拿出外交部發言人某一個微表情，說「你看她笑得自信滿滿，說明一切都在祖國的控制中。」

在這三層輿論的引導之下，現在網路出現了一種新的說法：之前中國大放厥詞，趙立堅說「拭目以待」，都是為了刻意挑釁裴洛西來台，等她來了台灣，中國就有藉口進一步行動，目前都在中國掌握中，總之，中國贏了！至於進一步行動是什麼？官方這回就故作神秘沒有透露。不過單純的中國人還是很買帳，全部留言「相信祖國！」

在網友的留言中，還有一句話出現頻率也非常高，那就是「不可以罵中國」，甚至有人說，他把一切罵中國的言論，都當做「邪教」舉報了。之前很多網友抱怨政府無能、軟弱，最開始還有人辯解：「這是因為太愛國，所以才失望。」而現在，不管你的抱怨是出於愛國還是恨國，只要說中國不好，你就是愚蠢的賣國賊。中國以及中國政府在這些輿論的惡意控製之下，變成了一個「說不得」的神聖指標。

至於中國真的會有進一步行動嗎？很有可能。我個人認為，這個進一步的行動是對內而不是對外。很明顯，共產黨這一次遭遇巨大的輿論危機，當局不得不承認，煽動民族主義是一把雙刃劍。用得好，大家一直對外、仇視民主社會、自由人權，共產黨就不費吹灰之力把人控制在專制社會中。但是一旦用過頭，這些人反過來也會咬共產黨一口。

共產黨親自教會中國人，利用輿論和道德綁架殺人，總有一天，他們也會自食其果。接下來，中國國內的言論管控和思想洗腦應該會更加嚴重，對於共產黨而言，國民的完全信任，比台灣更重要。

共產黨這一次處理輿論危機，依舊是用「拖」字訣。網友的記憶就跟魚一樣，大約三至五天以後，就會忘記這件事，共產黨再適時拉一個明星出來，不管是曝光偷稅、漏稅，還是賣淫、嫖娼，大家的注意力就被帶走。之後再利用大數據，把網友抱怨政府的言論一刪，這件事就算過去了，彷彿什麼都沒有發生過。

我個人有些心疼那些堅信中國政府在「下一盤大棋」的網友們，他們總是把中國領導人捧得太高，甚至神化，這在現代社會是非常罕見的。民主國家選總統、議員，很難說是選哪一個更好，更多是選哪一個沒那麼糟，正常來說，誰當選誰就被罵。

那些能夠當選的總統，從政前就在自己的領域頗有建樹，當選最高領導人以前也累積了豐富的從政經驗和優秀的競選團隊。而中國領導人都是幾個家族的權力鬥爭，沒有選舉壓力、沒有權力限制，憑什麼相信他們僅憑一腔熱血和愛心去為國家鞠躬盡瘁？