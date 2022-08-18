澳洲前總理莫里森被爆任內秘密兼職5部長，辯稱：正牌部長不知情，代表我沒有干預他們
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「部長們當時皆不知道這些事情，這就表明了我實際上沒有干涉他們、也沒有真的與其共同管理部會」莫里森這般辯解。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）近日被爆出，其在擔任總理期間，私下任命自己擔任另外5個部長職位，而絕大多數的國會高層及公眾，對此皆被蒙在鼓裡。
澳洲現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）於2022年8月16日，發出聲明指責，莫里森的行徑根本是「破壞民主、欺騙政府」，尤其莫里森在操弄這些部會下所提出的政策，更有可能誤導國會決策，完全是對議會民主制度的嚴重傷害。
美國《國家公共廣播電台》（NPR）亦轉述總理艾班尼斯的說法表示，莫里森於2020年3月至2021年期間，秘密任命自己擔任澳洲聯邦衛生部（Department of Health）、財政部（Department of Finance）、工業與科學部（The Department of Industry and Science)、內政部（Department of Home affairs）、資源部（Department of Treasury）部長，形同運作「影子政府」。
總理艾班尼斯更痛批，莫里森秘密任命自己這些職權的作法完全不尋常，也前所未見。且由於莫里森在今（2022）年5月競選時，曾自嘲是台推土機（Bulldozer），為澳洲積極帶來建設。艾班尼斯對此便以「推土機」大做文章，大罵莫里森是「全世界第一台隱形的推土機」（World's First Stealth Bulldozer），秘密的運作及建設方式，連澳洲人民都無法知情。
前聯合政府夥伴亦齊聲抨擊
《英國廣播公司》（BBC）指出，莫里森執政時的政府團隊及聯盟夥伴，已有多人公開譴責莫里森私下兼任部長職務一事，甚至連不少正牌部長當時也並不知情。
澳洲前財政部長柯曼（Mathias Cormann）對此便表示，其對於莫里森曾秘密與他共同擔任財政部長一事，完全不知情；澳洲前內政部長安德魯斯（Karen Andrews）則向媒體透露，莫里森不該在面紗後面操弄這一切，她建議莫里森應辭去當前的澳洲眾議院議員職務。
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連續三年展出獲業界佳評肯定，亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展 8 月 24 日至 27 日盛大登場
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