澳洲前總理莫里森被爆任內秘密兼職5部長，辯稱：正牌部長不知情，代表我沒有干預他們

文:張瑞邦(Tucker Chang)

澳洲前總理莫里森(Scott Morrison)近日被爆出,其在擔任總理期間,私下任命自己擔任另外5個部長職位,而絕大多數的國會高層及公眾,對此皆被蒙在鼓裡。

澳洲現任總理艾班尼斯(Anthony Albanese)於2022年8月16日,發出聲明指責,莫里森的行徑根本是「破壞民主、欺騙政府」,尤其莫里森在操弄這些部會下所提出的政策,更有可能誤導國會決策,完全是對議會民主制度的嚴重傷害。

美國《國家公共廣播電台》(NPR)亦轉述總理艾班尼斯的說法表示,莫里森於2020年3月至2021年期間,秘密任命自己擔任澳洲聯邦衛生部(Department of Health)、財政部(Department of Finance)、工業與科學部(The Department of Industry and Science)、內政部(Department of Home affairs)、資源部(Department of Treasury)部長,形同運作「影子政府」。

總理艾班尼斯更痛批,莫里森秘密任命自己這些職權的作法完全不尋常,也前所未見。且由於莫里森在今(2022)年5月競選時,曾自嘲是台推土機(Bulldozer),為澳洲積極帶來建設。艾班尼斯對此便以「推土機」大做文章,大罵莫里森是「全世界第一台隱形的推土機」(World's First Stealth Bulldozer),秘密的運作及建設方式,連澳洲人民都無法知情。

前聯合政府夥伴亦齊聲抨擊

《英國廣播公司》(BBC)指出,莫里森執政時的政府團隊及聯盟夥伴,已有多人公開譴責莫里森私下兼任部長職務一事,甚至連不少正牌部長當時也並不知情。

澳洲前財政部長柯曼(Mathias Cormann)對此便表示,其對於莫里森曾秘密與他共同擔任財政部長一事,完全不知情;澳洲前內政部長安德魯斯(Karen Andrews)則向媒體透露,莫里森不該在面紗後面操弄這一切,她建議莫里森應辭去當前的澳洲眾議院議員職務。