猴痘疫情出現首例「人傳狗」，WHO：建議確診者應和家中寵物隔離

世界衛生組織（WHO）猴痘應對技術負責人路易斯（Rosamund Lewis）表示，近期在法國巴黎出現2名猴痘患者疑似將猴痘傳染給他們寵物狗的情況。這也是自猴痘疫情爆發以來，首次出現人類傳染給其他動物的證據。

歐美許多國家的猴痘疫情正逐漸升溫，美國總統拜登（Joe Biden）8月初已將猴痘宣布為公共衛生緊急事件，台灣目前為止則有3例自德國及美國返台後發現確診的境外移入病例。

根據《刺胳針》（The Lancet）期刊發布的報告，這2位男性之間為開放式關係，並在6月時於巴黎的醫院確診猴痘病情。在症狀出現12天後，兩人的4歲大義大利靈緹犬（Italian Greyhound）也開始出現疑似症狀，身上表現出一些病變，經檢驗後發現確診猴痘，且和其中一位飼主的猴痘基因型相同。

根據報告，兩位確診患者表示他們讓狗和自己一起睡在床上，並且在自己出現疑似症狀、但狗還沒有狀況的時候，就很小心不讓狗接觸到其他動物和外人。

路易斯表示，在此之前，僅發現過動物傳染給人的病例，是一位在美國的患者被確診的寵物土撥鼠傳染，「在此之前不曾報告過人會傳染猴痘給其他動物，也不曾發現犬隻感染猴痘病毒的病例。」

然而路易斯也說，這並不是相當令人意外的情形，而且也是WHO一直在關注提防的事。「就目前為止我們獲得的資訊，建議寵物應該要和家中可能被感染的人隔離。」

至於被傳染猴痘的狗，是否可能再度將病毒回傳給人類，路易斯表示目前還不清楚。

美國疾病管制與預防中心（CDC）則認為，猴痘除了可能透過動物傳染給人類，確診猴痘的人也可能藉由親密接觸傳染病毒給動物，這些接觸可能包括撫摸、擁抱、親吻、舔舐、共享睡眠區和共享食物。因次希望確診猴痘的人應避免接觸到其他動物，不論自己養的寵物、家禽還是野生動物，才能有效遏止猴痘病毒的傳播。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航