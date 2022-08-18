看清雙邊經濟利多一場空，波海三國集體退群，中國－中東歐合作機制10年玩完

（中央社）剛滿10歲的中國－中東歐合作機制最近被波羅的海國家「退群」，雖然上月該機制所謂旗艦計畫的克羅埃西亞大橋風光慶完工，但專家分析，對更多經濟計畫延宕的失望和對中俄交好的疑慮，是這個機制走向終結的致命傷。

連接克羅埃西亞南境國土的佩列沙茨大橋（Peljesac Bridge）在7月28日完成合龍，當地媒體表示最快明（2023）年春天通車，但合龍前2天已先辦了通車典禮，中國總理李克強透過視訊致詞說：「希望佩列沙茨大橋這道絢麗的彩虹……照亮中克、中歐關係與合作的未來之路。」

圖為佩列沙茨大橋（Peljesac Bridge）。（圖取自維基共享資源；作者Ponor，CC BY-SA 4.0）

用稍縱即逝的彩虹來象徵這座橋的外交意義，應該十分貼切。中方一直宣傳它是中國－中東歐合作機制（簡稱China-CEE）的旗艦計畫之一，也是「一帶一路」在歐洲的重要成果，但一來這座橋的地理位置其實只對克羅埃西亞境內交通具重要性，二來建橋經費5.5億歐元（約新台幣167億元）的85％來自歐盟補助，中國路橋建設集團是得標建商，而且曾因低價搶標被奧地利競爭對手告上法院。

美國智庫「佘契爾自由中心」（Margaret Thatcher Center for Freedom）資深政策分析師柯奇斯（Daniel Kochis）指出，中國－中東歐合作機制下的經濟計畫更常見的狀況，是像連結塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）和匈牙利首都布達佩斯（Budapest）的高速鐵路專案：從原定2018年通車延到2024年，而且也從高鐵變一般鐵路。

中國－中東歐合作機制始於2012年，從最初因涵蓋中東歐14國暱稱「14+1」，到2019年希臘加入達到最高峰「17+1」，但隨著去（2021）年立陶宛退出、今（2022）年8月另2個波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞宣布退群，外傳下個可能是捷克……加號變減號，使近來歐美學者紛紛形容該機制正「緩步死亡」、「宣告終結」。

波蘭學者柯瓦斯基（Bartosz Kowalski）在美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）撰文分析，對這個連結中東歐的平台，中國想的是促進高階官員和民間交流，透過定期高峰會等外交形式，作為與歐盟及德、法等大國交涉的籌碼。

但中東歐國家期待的許多中國所提經濟開發合作計畫，卻是雷聲大、雨點小，10年來很少實現，甚至還讓小國陷入債務深淵。

柯奇斯發表在傳統基金會（Heritage Foundation）的專文舉例，巴爾幹半島小國蒙特內哥羅（Montenegro）計畫建一條從港口通往貝爾格勒的道路，2014年與中國進出口銀行（Exim Bank）簽約貸款10億美元（約新台幣300億元），並由路橋建設承包，結果工程進度延遲3年、包商被指控破壞環境、道路被諷為通往不知處，而相當於政府年度預算三分之一的債務壓力，也讓蒙特內哥羅產生中國會否藉此控制港口，擔心成為「下一個斯里蘭卡」。

中國環球電視網（CGTN）去年公布中國與中東歐合作機制的貿易量在2020年首度突破1000億美元，成長率8.4％。但中國官媒沒說的是該區國家對貿易赤字的不滿。

以其中經濟規模最大的中東歐國家波蘭為例，根據中國－中東歐研究院（China-CEE Institute）數據，波蘭自中國進口金額是它對中國出口的10倍，2020年創下破紀錄的對中國貿易赤字330億美元。

對雙邊經濟成效的失望，加上中國因立陶宛親台而以貿易及政治報復的「戰狼式外交」，使中東歐國家越來越不愛配合中國演出。而近2年中國－中東歐平台的高峰會辦不起來、往來層級降低、中國外交官出訪此區遭冷待，還有一個新因素。

「巴爾幹洞察」（Balkans Insight）近日刊出東歐研究學者卡臣斯基（Piotr Maciej Kaczyński）專文，他認為中東歐國家與中國交往的主要框架已經從經濟轉為安全考量，該區國家對中國越來越覺得不可信賴，甚至憤怒，關鍵就是中國對俄國發動侵略烏克蘭戰爭的姑息態度。

他並指出，羅馬尼亞與中國的所有合作專案幾乎都凍結，斯洛伐克直通中國的貨運列車計畫也很有問題。除了匈牙利是明顯的例外，其他中東歐國家與中國的關係不是停滯就是已決裂或接近決裂。

匈牙利正好是10年前中國－中東歐機制成立的所在地，如今只剩它高調站在中國身邊，而中國電池大廠寧德時代上週五宣布在匈牙利投資73.4億歐元建廠，這個該國史上最大外資案會成為怎樣絢麗的「一道彩虹」，且拭目以待。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺