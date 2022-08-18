看清雙邊經濟利多一場空，波海三國集體退群，中國－中東歐合作機制10年玩完
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「巴爾幹洞察」（Balkans Insight）近日刊出東歐研究學者卡臣斯基（Piotr Maciej Kaczyński）專文，他認為中東歐國家與中國交往的主要框架已經從經濟轉為安全考量，該區國家對中國越來越覺得不可信賴，甚至憤怒，關鍵就是中國對俄國發動侵略烏克蘭戰爭的姑息態度。
（中央社）剛滿10歲的中國－中東歐合作機制最近被波羅的海國家「退群」，雖然上月該機制所謂旗艦計畫的克羅埃西亞大橋風光慶完工，但專家分析，對更多經濟計畫延宕的失望和對中俄交好的疑慮，是這個機制走向終結的致命傷。
連接克羅埃西亞南境國土的佩列沙茨大橋（Peljesac Bridge）在7月28日完成合龍，當地媒體表示最快明（2023）年春天通車，但合龍前2天已先辦了通車典禮，中國總理李克強透過視訊致詞說：「希望佩列沙茨大橋這道絢麗的彩虹……照亮中克、中歐關係與合作的未來之路。」
用稍縱即逝的彩虹來象徵這座橋的外交意義，應該十分貼切。中方一直宣傳它是中國－中東歐合作機制（簡稱China-CEE）的旗艦計畫之一，也是「一帶一路」在歐洲的重要成果，但一來這座橋的地理位置其實只對克羅埃西亞境內交通具重要性，二來建橋經費5.5億歐元（約新台幣167億元）的85％來自歐盟補助，中國路橋建設集團是得標建商，而且曾因低價搶標被奧地利競爭對手告上法院。
美國智庫「佘契爾自由中心」（Margaret Thatcher Center for Freedom）資深政策分析師柯奇斯（Daniel Kochis）指出，中國－中東歐合作機制下的經濟計畫更常見的狀況，是像連結塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）和匈牙利首都布達佩斯（Budapest）的高速鐵路專案：從原定2018年通車延到2024年，而且也從高鐵變一般鐵路。
中國－中東歐合作機制始於2012年，從最初因涵蓋中東歐14國暱稱「14+1」，到2019年希臘加入達到最高峰「17+1」，但隨著去（2021）年立陶宛退出、今（2022）年8月另2個波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞宣布退群，外傳下個可能是捷克……加號變減號，使近來歐美學者紛紛形容該機制正「緩步死亡」、「宣告終結」。
波蘭學者柯瓦斯基（Bartosz Kowalski）在美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）撰文分析，對這個連結中東歐的平台，中國想的是促進高階官員和民間交流，透過定期高峰會等外交形式，作為與歐盟及德、法等大國交涉的籌碼。
但中東歐國家期待的許多中國所提經濟開發合作計畫，卻是雷聲大、雨點小，10年來很少實現，甚至還讓小國陷入債務深淵。
柯奇斯發表在傳統基金會（Heritage Foundation）的專文舉例，巴爾幹半島小國蒙特內哥羅（Montenegro）計畫建一條從港口通往貝爾格勒的道路，2014年與中國進出口銀行（Exim Bank）簽約貸款10億美元（約新台幣300億元），並由路橋建設承包，結果工程進度延遲3年、包商被指控破壞環境、道路被諷為通往不知處，而相當於政府年度預算三分之一的債務壓力，也讓蒙特內哥羅產生中國會否藉此控制港口，擔心成為「下一個斯里蘭卡」。
中國環球電視網（CGTN）去年公布中國與中東歐合作機制的貿易量在2020年首度突破1000億美元，成長率8.4％。但中國官媒沒說的是該區國家對貿易赤字的不滿。
以其中經濟規模最大的中東歐國家波蘭為例，根據中國－中東歐研究院（China-CEE Institute）數據，波蘭自中國進口金額是它對中國出口的10倍，2020年創下破紀錄的對中國貿易赤字330億美元。
對雙邊經濟成效的失望，加上中國因立陶宛親台而以貿易及政治報復的「戰狼式外交」，使中東歐國家越來越不愛配合中國演出。而近2年中國－中東歐平台的高峰會辦不起來、往來層級降低、中國外交官出訪此區遭冷待，還有一個新因素。
「巴爾幹洞察」（Balkans Insight）近日刊出東歐研究學者卡臣斯基（Piotr Maciej Kaczyński）專文，他認為中東歐國家與中國交往的主要框架已經從經濟轉為安全考量，該區國家對中國越來越覺得不可信賴，甚至憤怒，關鍵就是中國對俄國發動侵略烏克蘭戰爭的姑息態度。
他並指出，羅馬尼亞與中國的所有合作專案幾乎都凍結，斯洛伐克直通中國的貨運列車計畫也很有問題。除了匈牙利是明顯的例外，其他中東歐國家與中國的關係不是停滯就是已決裂或接近決裂。
匈牙利正好是10年前中國－中東歐機制成立的所在地，如今只剩它高調站在中國身邊，而中國電池大廠寧德時代上週五宣布在匈牙利投資73.4億歐元建廠，這個該國史上最大外資案會成為怎樣絢麗的「一道彩虹」，且拭目以待。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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