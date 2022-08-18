維吾爾族代表律師遠赴阿根廷，控告中國種族滅絕違反人道

（中央社）代表新疆維族團體的律師群17日向阿根廷刑事法庭提告，控訴中國政府對維族進行反人道罪及種族滅絕。維族團體指出，若案件成立，將是維族遭北京施暴的證據首度提交法庭。

世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress，世維會）發布新聞稿指出，國際法律師波拉克（Michael Polak）、阿根廷律師卡瓦洛（Gabriel Cavallo）及尼托（Juan Nieto）代表世維會及維吾爾人權項目（Uyghur Human Rights Project），今天依據阿根廷憲法「普遍管轄權條款」向刑事法庭提起訴訟。

Today, our lawyer @MichaelPolakLaw representing WUC and UHRP has submitted a criminal complaint to the Argentinian courts under their universal jurisdiction provisions.



It successful, this will hold the perpetrators of the #UyghurGenocide to account. pic.twitter.com/XafQfZ6nJY — Dolkun Isa (@Dolkun_Isa) August 17, 2022

世維會說，訴狀列舉中國政府針對維吾爾地區的維族及其他突厥民族的國際罪行，以及需對這些罪行負上最重責任者。根據阿根廷的普遍管轄權條款，法庭對發生種族滅絕及酷刑等國際罪行的地方都有管轄權。

阿根廷去年基於這項原則，審理緬甸軍方對待少數民族羅興亞人（Rohingya）的案件。

世維會表示，提交訴狀代表整起事件進入第一階段，也就是「偵查階段」。指定法官將就檢察官提起的公訴內容決定是否成案。

世維會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）對《中央社》指出，對維吾爾人而言，提起刑事訴訟是相當關鍵的一刻，因為法官若決定成案，就會展開調查，屆時世維會及維吾爾人權項目將提交進一步的證據。法官可以據此起訴被告、發出逮捕令。

他也說，如果案件成立，法官可以傳喚證人出庭宣誓作證。這對維族來說，是歷史性的機會，也是北京對維族暴行的證據首度提交法庭。

根據聯合國（UN）獨立專家16日的報告，新疆地區存在少數民族在農業和製造業等部門遭強迫勞動的情況，且部分情況可能相當於「奴役，構成違反人道罪」。

聯合國專家：新疆實施強迫勞動如同奴役違反人道

（中央社）聯合國一名獨立專家的報告做出結論，中國新疆地區存在少數民族在農業和製造業等部門遭強迫勞動的情況，且部分情況可能相當於「奴役，構成違反人道罪」。

法新社報導，北京當局曾被指控在新疆拘留上百萬名維吾爾人等穆斯林少數民族，並強迫女性絕育和強制少數民族勞動。

美國和其他西方國家的國會議員指控中國對少數民族的這種作為是「種族滅絕」，中國則對此予以否認。

聯合國現代奴役特別報告員小保方智也（Tomoya Obokata）在16日發表的報告指出，中國存在兩種「國家授權的不同制度」，強迫勞動就在這些制度下發生。這項報告援引了智庫、非政府組織報告以及受害者提供的資料。

其一是職業技能教育和培訓中心制度，在此制度下，少數民族遭到拘留並被安排臨時工作。另一制度則是試圖透過轉移勞動力減輕貧困程度，將農村勞動力轉移到「第二或第三級產業工作」。

報告說：「雖然這些計畫可能可以為少數民族創造就業機會，增加其收入……但特別報告員認為，許多案例有強迫勞動的跡象，受影響的群體並非自願勞動。」

報告也指出，中國對勞工行使的權力性質和程度，包括過度監視、惡劣的生活及工作條件，有些情況可能「相當於奴役，構成違反人道罪，值得進一步單獨分析。」

報告指出，西藏自治區也存在類似的勞動力轉移制度，該區的「計畫主要是將農牧民等農村勞工轉移到低技能、低收入的崗位。」

特別報告員是聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）任命的獨立專家，但並不代表這個世界機構發言。

中國長期以來堅稱在新疆開設職業培訓中心的目的是打擊極端主義。中國國家主席習近平上個月訪問新疆，稱新疆在改革和發展方面「進步很大」。

今（2022）年5月，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）在中國展開為期6天的罕見訪問，此行曾前往新疆，她也會見了習近平。

巴舍萊的訪問之旅遭美國和主要人權團體批評，稱她對北京的態度不夠堅定，亦有評論家表示，她這次訪問中國更像是一名外交官，而非一名人權捍衛者。

巴舍萊將在本月底卸任，在此之前，她將發布一份眾人盼望已久的新疆人權報告。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺