中國「遠望5號」測量船停靠斯里蘭卡，印度與美國為什麼擔憂並高度關注？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 遠望5號從8月16日至22日停靠在斯里蘭卡漢班托塔港。

在印度表示擔憂後，斯里蘭卡仍然同意中國航天測量船「遠望5號」，8月16日在南端面向印度洋的漢班托塔港停靠。

中國的這艘科學考察船將在此停泊至8月22日。據中國媒體報導，此前，「遠望5號」曾因印度「阻撓而推遲靠港補給計劃」。

「遠望5號」從中國江陰港出發，原計劃8月11日抵達由中國招商局營運並租用99年的漢班托塔港。

有關「遠望5號」停靠斯里蘭卡引發的爭議，BBC中文梳理了以下四個重點：

1. 印度和美國為什麼擔憂、關注？

本次「遠望5號」停靠斯里蘭卡之時，正值這個印度洋島國剛剛經歷了政治動蕩，因債務危機經濟處於崩潰邊緣之際。

就「遠望5號」停靠斯里蘭卡，印度方面曾表示密切關注。

7月底，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）曾表示，印度將密切關注「影響印度安全和經濟利益的任何事態發展」。其後，針對有關印度就「遠望5號」停靠漢班托塔港向斯里蘭卡施加壓力的報導，巴格奇表示否認，稱印度不接受「含沙射影」（insinuation），並表示斯里蘭卡是一個主權國家，可以獨立做出決定。

有印度媒體指該船為一艘「間諜船」，可能監視印方軍事設施。

據美國《華盛頓郵報》的報導，除了印度之外，美國官員也曾就此向斯里蘭卡施加壓力。

8月11日，《華盛頓郵報》報導稱，「一艘730英尺長的中國衛星監測船成為緊張上升的根源，並成為印度與美國和中國在斯里蘭卡問題上，日益加劇的地緣政治角力的象徵。」

美國國防部稱，「遠望5號」隸屬於中國解放軍戰略支援部隊，具有監視火箭及洲際彈道導彈發射功能。

中國外交部回應稱，「遠望5號」科考船進行海洋科考活動，符合國際法和國際通行慣例，不影響任何國家的安全和經濟利益，也不用受到第三方干擾。

據斯里蘭卡外交部所發表的聲明，斯里蘭卡的確在8月5日要求中方推遲靠港計劃，此後斯里蘭卡與「各方進行了高級別的廣泛磋商」。

聲明表示，斯里蘭卡外交部在斟酌考慮所有資訊後，批准了「遠望5號」的停靠許可。

中國外交部發言人汪文斌8月16日在記者會上表示，「在斯里蘭卡方面積極配合下，中國遠望5號科考船已在斯里蘭卡漢班托塔港順利靠泊。中國駐斯大使戚振宏在現場主持歡迎儀式。斯里蘭卡總統代表維拉塞卡拉議員及十餘位黨派主席和友好團體負責人出席。」

汪文斌還說，多年來，中國和斯里蘭卡兩國在海洋科考領域保持著密切合作。

2. 斯里蘭卡在尋求「難以企及」的平衡？

BBC新聞駐德里記者維卡斯．潘德伊（ Vikas Pandey）分析說，這艘船引發的爭議，反映出斯里蘭卡每次不得不在印度和中國之間做出選擇時，所面對的外交困境。

雖然印度否認在這艘船的問題上對斯里蘭卡施加了任何壓力，但印度的確間接評論過對這艘船的看法，即「密切關注影響印度安全和經濟利益的任何事態發展」。

近幾個月來，德里一直站在向斯里蘭卡提供援助幫助其克服經濟危機的最前沿，但最新這場爭議可能給援助工作蒙上陰影。

德里外交界的許多人都在想，科倫坡的新政府是否又在試圖在印度和中國之間，找到那種難以企及的平衡。

未來幾天德里領導人，無論是與斯里蘭卡領導人私下還是公開講話中就此事的表態，都將很有意思，值得關注。

3. 圍繞漢班托塔港有過哪些爭議？

斯里蘭卡位於連結歐亞非繁忙航線的十字路口，戰略地位重要，近年來，中印兩國都在努力擴大對該國的影響力。

漢班托塔港位於斯里蘭卡南部省漢班托塔區首府，自2007年起在中國的援助下開始建設，2012年開始營運。

2017年7月，斯里蘭卡與中國簽署協議，中國招商局控股港口有限公司購得漢班托塔港口70％的股權，並租用港口及周邊土地，租期為99年。

漢班托塔港的地理位置非常得天獨厚，東近馬六甲海峽，西望霍爾木茲海峽和紅海。

圍繞漢班托塔港的建設一直有不少爭議，其中之一是指責中國使斯里蘭卡陷入債務陷阱後，不得不同意出租港口。另外，中國租用港口後的用途也一直引起周邊國家，特別是印度的高度警惕。

斯里蘭卡官員表示，港口的安全事務完全由斯里蘭卡政府負責，已經告訴中國不允許港口被用作軍事目的。

中國方面則強調，漢班托塔港口的主要目的是為中國海上貿易增多做凖備，可以為中國在印度洋航行的艦船提供另外一條路線或停靠地點。

Photo Credit: EPA / BBC News

4. 「遠望5號」是什麼？

「遠望5號」是中國自主設計研製的第三代航天遠洋測量船，遠望號則是中國航天遠洋測控以及火箭運輸船隊的總名稱。

「遠望5號」建成於2007年，長222公尺，寬25公尺，高40公尺，被中國稱為達到國際先進水平的航天測量船，參與了中國近年來神舟載人飛船、嫦娥系列月球探測器、天問一號火星探測器、北斗導航衛星等航天工程項目的海上測控。

本次「遠望5號」停靠斯里蘭卡漢班托塔港之前，中國媒體報導該船承擔「問天」實驗艙發射的海上測控。

7月24日，中國問天實驗艙從海南文昌發射時，「遠望5號」已經在預定海域等待，跟蹤測控發射情況。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航