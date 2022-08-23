「你是武漢來的嗎？」面對微歧視，英國華裔女性創辦網路平台為亞裔發聲、爭取權益
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2020年2月，疫情剛剛開始的時候，當時不到20歲的張怡雯和朋友去巴黎，聽到當地人對她們喊「新冠」。那段時間，她也聽說、讀到其它一些東亞人和東南亞人受到歧視的故事。就在這樣的背景下，當時在倫敦政治經濟學校讀大學的張怡雯開辦了一個名為「親愛的亞洲青年倫敦分會」 （DAYLDN，Dear Asian Youth London） 的組織。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）期間，倫敦讀大學華裔女生張怡雯創建了「親愛的亞洲青年人倫敦分會」，希望為亞裔年輕人提供一個為自己權益發聲的平台，也讓更多人了解亞裔文化。
「疫情期間，我們到圖書館，有人會開玩笑似的捂住嘴，或者問我們，『你是武漢來的嗎？』雖然他們沒有惡意，但是讓人（感覺）很不舒服。」
2020年2月，疫情剛剛開始的時候，當時不到20歲的張怡雯和朋友去巴黎，聽到當地人對她們喊「新冠」。那段時間，她也聽說、讀到其它一些東亞人和東南亞人受到歧視的故事。
比如新加坡學生莫顯強在倫敦市中心的牛津街遇襲。據莫顯強回憶，襲擊者在施暴前曾大叫：「我不想你把新冠病毒帶來我的國家」。
就在這樣的背景下，當時在倫敦政治經濟學校讀大學的張怡雯開辦了一個名為「親愛的亞洲青年倫敦分會」 （DAYLDN，Dear Asian Youth London） 的組織。
張怡雯對《BBC中文網》說，他們的使命就是要「為英國的亞裔青年和社區爭取更多的權益」，同時也希望能讓英國人更多了解亞裔文化。
身為華裔的張怡雯自己的成長經歷中對英國的多元文化有過怎樣的體驗？兩年過去了，她的DAYLDN做了什麼？還有哪些挑戰？
「被當成外人」
張怡雯出生在中國河南，三歲時來到英國，在相對文化多元化的伯明翰長大。
她說，上小學的時候自己住在基本是白人的地區，文化多元化並不明顯。雖然當時自己並沒有感覺受到歧視，但是如今回想一下，也確實曾被當成了「外人」。
張怡雯記得，學校裡當時還有一個東方女孩子，「我們走到哪裡，大家都會以為我們是姐妹或者雙胞胎。其他學生有時候會瞇起眼睛，有時候會用中文或者日語說『你好』。」
「他們這樣做，都只是因為我們是華裔。當時自己完全不覺得有所謂，但是，這也是一種放鬆式的『種族歧視』，就是把我們和當地人隔離開。」
讀中學的時候，張怡雯去了一個有很多不同種族背景學生的文法學校，學校中的有色人種甚至可能多於白人。
她說，即使是那個時候，自己交的朋友很多也都是東亞人，或者東南亞人。 「當時大家給我們一幫人就取名為『東方人（The Orientals）』，現在想想，這其實也是一種歧視和排外。 」
等到她升入大學二年級，就爆發了新冠疫情。「倫敦政經大學是一個文化上非常多元化的大學，但是在疫情期間，我們華裔仍然能感受到一些歧視。」
張怡雯說，英國新冠疫情封城期間，社交媒體突飛猛進地發展。尤其是美國喬治・佛洛依德（George Floyd）事件之後，越來越多的人把社交媒體當成更大的平台。剛好，總部在美國的「親愛的亞裔青年」 （DAY）組織也在推動擴展到世界其他地區，於是她自己就組建了DAYLDN。
成績與挑戰
「我們希望鼓勵所有在英國的亞裔群體獲得應得的權益，並與對這個族裔的一些不實報導作鬥爭。 」她說。
「我們希望根據英國亞裔的經驗提供多樣化、有教育性的內容，目標是為英裔亞裔青年和社區提供力量，並通過提供英國亞裔能夠發聲和共享經驗的平台來讓英國大眾更了解這個群體。」
至於自己的網站是否能讓亞裔社區更認真對待族裔歧視，張怡雯說：「希望我們起到了這樣的作用。看到很多人轉發我們的內容，或者留言說感謝我們做出了這個網頁，我們感到高興和自豪。」
她非常自豪地對《BBC中文》說，從創立網站、最早開始發表文章到現在快兩年了，剛開始時網站無人知曉，現在有了1萬7000名關注者，受眾絶大多數是在英國長大的亞裔群體，也有一些出生在亞洲、在英國留學多年或者曾經在英國留過學參加工作的人。
發表以來最受人關注的內容是針對首相強森（Boris Johnson）2021年中國春節時問候華人社群的評論，當時點讚人數超過了10萬人。
但是張怡雯承認，開始的時候從來沒有想到會有這麼多人來關注，「感覺心裡凖備不足。」
「我們都是一些大學的在校學生，課餘時間來管理經營網站。我從來都沒有過這麼大的責任，這也是一個學習的過程。」
「目前有大約80人在為DAYLDN工作，大家都是志願者。」她說。
期望與目標
張怡雯說，希望能夠為更多的亞洲人（比如中亞人）發聲，代表更多的亞裔人。 比如，他們做過關於南亞文化傳承月的活動，在網上受到了很大的歡迎。
「當然我們也有非常輕鬆的話題，比如漫威的《尚氣與十環傳奇》。我們還有一個話題是專門講越南船民的，也有專門談論香港移民的。我們試圖做一些專門為亞裔凖備的別具特色的內容。」
剛剛研究生畢業、即將踏入職場的張怡雯說，參加工作後，仍然會用空閒時間來為DAYLDN寫稿，普及亞洲文化，為幫助更多亞裔爭取權益提供更大的平台。
「終止針對東亞和東南亞社區的暴力和種族歧視」 （EVR）委託英國獨立電視台（ITV）獨家發佈的數據顯示，疫情期間，倫敦針對東亞和東南亞社區的仇恨犯罪增加了80%。
數據顯示，過去兩年間，英國針對東亞和東南亞人的攻擊報案總數增加將近50%。
說起美國總統拜登（Joe Biden）2021年在白宮簽署一項打擊新冠疫情下反亞裔仇恨犯罪的法案， 張怡雯說，希望英國政府也能夠針對反亞裔的情緒推出更多的條例。
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連續三年展出獲業界佳評肯定，亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展 8 月 24 日至 27 日盛大登場
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