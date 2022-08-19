二價疫苗陸續問世，能否與主導多國疫情的BA.4、BA.5相抗衡？
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人們通常認為通過感染病毒可以獲得自然免疫增強，使人能夠更好地識別遇到的變體並抵禦未來的感染，而最新分析發現，即使接種了3劑疫苗的人，還是會重覆感染，包括再次感染Omicron變異株及其各種亞型株。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒持續變異，Omicron變異株BA.4、BA.5成為不少地區主導疫情的病毒株，而疫苗效力的持久性和升級吸引了更多關注之際。
英國政府8月15日批准一款莫德納公司研發的新一代疫苗作為加強劑，用於大規模接種。
這款率先在英國獲准用作加強劑的疫苗名為Spikevax，被稱為二價疫苗（bivalent vaccine），針對包含COVID-19原始病毒株和最新的Omicron變異株，對最新出現的BA.4、BA.5也可以提供較強免疫保護。
一石擊二鳥
莫德納公司官網資料顯示，對437人的試驗結果表明，升級版的疫苗是安全的，對原始病毒和較新的Omicron亞型變異株都提供了更好的免疫保護，而副作用與初始版疫苗相同。
數據顯示，使用二價疫苗作為增強劑的人血液中抗體水平很高，獲得的免疫保護較強。
莫德納Spikevax使用的是最初的新冠病毒株和今（2022）年初出現的Omicron變異株BA.1，但試驗結果顯示它對Omicron亞型株BA.4和BA.5也能提供高於舊版疫苗的保護。
沒有證據顯示二價疫苗在阻止病毒傳播方面表現有所不同。
英國《每日電訊報》引述莫德納英國分公司總經理達裏烏斯・休斯（Darius Hughes）說，莫德納mRNA疫苗的設計為日後添加其他病毒株或變異株提供了空間，可以靈活處理，在保留原始病毒株的基礎上添加新的病毒株或變異株。
他解釋說，更新版疫苗中包含了Omicron原始病毒株BA.1的遺傳密碼，而這個密碼也適用於BA.4和BA.5。
莫德納希望到明（2023）年冬季時能研發出一款跟流感疫苗結合的二價疫苗：新冠-流感疫苗，到2024-2025年冬季研發出針對新冠、流感和呼吸道合胞病毒（RSV）的「三合一」疫苗。
其他醫藥公司也在展開針對Omicron及其亞型株的疫苗的研發，包括輝瑞、中國科興和國藥集團。
Omicron BA.4和BA.5 更「狡猾」
COVID-19變異株及其亞型的免疫逃逸能力增強，而人們免疫力下降，加上從未感染過新冠的人（英國人口的20%）感染機率較高，這些都助推了以重覆感染為主要特點的新一波疫情。其中尤其令人關注的是最新出現的Omicron亞型株BA.4、BA.5。
《新英格蘭醫學雜誌》發表研究報告稱，BA.4和BA.5可以「基本逃脫」疫苗接種或曾經感染的免疫保護，即它們逃避免疫阻遏的能力很強。
《科學》雜誌上的一項研究還表明，初始的Omicron變異株就像一種「隱形病毒」，使人的免疫系統對後來的亞型變異株降低警惕性，辨識力降低。這是科學家所稱的「免疫印記」作用。
雖然最近這波疫情中需要住院治療的重症並未成比例增加，但感染對日常生活仍會造成干擾和不便，對有基礎疾病或免疫力脆弱的人群構成額外風險，此外也可能增加演變成「長新冠」的風險。
沒有跡象表明最新亞型變異株比原始的Omicron更危險，但現在無法確定，因為眼下只有實驗室和動物研究數據。
日本的一項研究顯示，BA.4和BA.5在肺細胞中更容易生長。倉鼠感染後出現的病症比早期新冠病毒感染症狀更嚴重。
就嚴重程度而言，新冠病毒及其子孫輩變異株可能看起來更像流感，但不同之處，至少目前來看，在於流感每年只有一次高發季。
疫苗：升級換代和「廣譜免疫」
就新冠防疫而言，疫苗升級和接種計劃仍是關鍵。
除了莫德納，還有幾家製藥公司也在對新冠疫苗升級，研發有效針對Omicron的更新版疫苗，包括輝瑞、科興、國藥。
莫德納的 「二價疫苗」 Spikevax被英國政府率先批准用作加強劑普及。
但是，更新版疫苗對於當前流行的亞型株以及今後可能出現的最新亞型株或全新變異株效果如何很難判斷。
2022年6月，《自然》和《科學》分別發表的兩份研究報告，從不同側面為求解這個問題提供了一些線索。
中國一個研究團隊在《自然》（Nature）雜誌發表的報告，以及英國一個研究團隊在《科學》（Science）雜誌上發表的報告，從不同側面求證重覆感染新冠的原因。
中國一個研究團隊6月17日發表在《自然》雜誌上的一篇研究論文稱，目前針對Omicron早期變異株研發的疫苗，已被新出現的亞型逃逸，因此可能無法對新興的Omicron亞型變異株產生有效免疫保護。
這項研究由北京大學北京未來基因診斷高精尖創新中心昌平實驗室謝曉亮教授團隊牽頭，清華、南開、社科院、首都醫學院等機構參與。
研究發現，已經接種過疫苗的人被Omicron早期病毒株BA.1突破感染後，產生了可以中和BA.1病毒以及原始新冠病毒的抗體，而之後出現的亞型，包括BA.2.12.1、BA.4和BA.5，都具有逃逸這些抗體的突變。
研究發現，這些亞型變異株對從接種了三劑疫苗和接種後感染Omicron BA.1的患者血漿中的中和抗體具有更強的逃逸能力。
中和抗體可以使病毒失去活性，有助於提供「廣譜免疫」保護。
這個團隊解釋說，Omicron亞型變異株可以突破Omicron病毒本身引發的體液免疫（抗體免疫）保護，而這種突破感染產生的記憶性免疫則主要針對原始病毒株。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5：疫情、天災、戰火引爆全球緊急特況，兒童救援行動迫在眉睫
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5關注世界各地發生的緊急特況：有經歷多重災禍、面臨人道危機的阿富汗，也關注因新冠疫情而陷入困難的臺灣弱勢家庭，帶大家共同了解兒童脆弱性與救援行動的必要性。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第五集，以實體活動形式於7月26日下午在台北文創大樓舉行。本集內容帶領觀眾一窺國內外「緊急特況」的現在進行式，搶救面臨天災、內戰、乾旱、飢荒、意外等的家庭與兒童。無論是在阿富汗、還是孕育你我生長的臺灣，世界展望會都以實際行動協助兒童的生命再次豐盛，也邀請各界攜手同行，伸手救援所有需要協助的人們。
「許多兒童都在苦苦掙扎求生存，他們也在失去機會。」
──阿富汗世界展望會會長 阿孫莎．查理絲
戰爭、氣候、地震引爆人道危機，阿富汗救援行動刻不容緩
今年6月22日，阿富汗經歷當地20年來最嚴重的強震，高達規模6.1的震度造成無數民宅倒塌、上千人死亡，許多民眾因此流離失所。過去《國際大風吹｜行動講堂》也曾提到，阿富汗本已存在武裝衝突與乾旱成災所造成的人道危機，如今這般大規模的震災更是讓國內民生情況雪上加霜。根據日經亞洲估計，阿富汗約有全國人口總數的三分之二人正在挨餓，飢餓人口數字高達2280萬。
除了飢餓，阿富汗2021年8月政權轉移後，隨後的經濟崩潰造成50萬個工作機會消失，也衍生更多危機，不只將近一半的阿富汗人缺乏糧食、健康設施、安全飲用水等基礎生活物資，也失去受教育的權利與工作機會，而政府當局對女性的諸多限制，更使無數女孩落入失學或童婚的危機。這不但重創阿富汗的經濟，更影響到數萬家庭生計，許多兒童也失去擁抱希望與夢想的機會。
在阿富汗的事工現場，疫情、通膨、政權更迭、武裝衝突……種種原因都讓脆弱家庭的情況更加危急，日漸艱難的生活讓越來越多過度消瘦、營養不良的孩童被送到救護機構。聯合國統計報告也指出，今年有超過100萬名阿富汗兒童面臨嚴重營養不良，幾乎是2018年的兩倍，甚至因為營養不良或健康設施的缺乏，在2022年一月造成13700名嬰兒夭折、27名孕婦死亡。接連不斷的天災人禍讓阿富汗的人道危機逐漸失控，迫切需要你我的援助。
緊急特況不只影響當下，更可能成為一生的遺憾
無論天災還是人禍，只要孩子受到疫情、天災、武裝衝突或氣候變遷等的影響而急需救援，就是世界展望會致力搶救的「緊急特況」。緊急特況之所以緊急，不只是災難本身帶來的苦難令人不忍，更因為兒童尚未發展健全的身心往往難以承受。我們可以量化因飢餓、天災、戰爭而受災的兒童人數，但貧困受迫造成孩子心靈世界崩塌的傷害，是永遠無法被度量與彌補的。
根據兒童發展研究協會（Society for Research in Child Development）的調查，單是因為洪水、颶風、乾旱、熱浪等自然災害而受苦的兒童，每年就高達1.75億，聯合國難民署近期統計也指出，全球因戰亂、天災流離失所人口，已達歷史新高的1億人。我們應該都同意，無論外在環境變化多麼劇烈，每個孩子都有免於恐懼、安穩成長的權利，或許生活安穩的我們很難體會統計數字之下代表的苦難，但它提醒我們更應該主動了解、伸出援手。
面對阿富汗多種因素構成的緊急特況，世界展望會除了發揮深耕阿富汗20多年的事工影響力，與聯合國糧食署合作從事緊急物資救援，也設立長期陪伴機構「街童中心」，為孩子們保留一片純真天地，可以盡情遊戲、學習，獲得心理及情緒上的支持。儘管離開後仍要面對殘酷的現實，但街童中心讓他們至少還能擁抱希望與夢想。
撐起孩子的未來：搶救疫情之下陷入生活危機的弱勢家庭
除了阿富汗，新冠疫情及俄烏戰爭造成國際原物料及糧食供應的緊縮，經濟、社會的劇烈衝擊是全球性的。回首觀察臺灣幾年間通貨膨脹的變化，根據行政院主計處統計，臺灣近三個月的消費者物價指數年增率（通膨率）已經超過3%，也讓弱勢家庭收入銳減、甚至發生斷炊的危機，這不只是多年來最糟糕的狀況，國內尋求家庭急難救助的需求也相較過去增加五倍之多，有約3200戶台灣世界展望會服務的特況家庭面臨物資、經濟等面向的迫切需求。
像是在台灣東部部落小鎮的小謙一家人，從父親阿宏五年前經歷職災，失去工作搬回部落後，就成為了世界展望會關心的特況家庭。當時為了「把孩子們帶大」的這個目標，爸爸阿宏依靠僅存的一隻手，在世界展望會的協助下搭建雞舍，依靠賣雞蛋、為觀光農場等店家代養雛雞的生意支撐著一家七口的生計來源。不過新冠疫情期間，因應部落自主防疫減少人流，代養雛雞的訂單銳減，再加上到外地送貨的染疫風險，讓小謙家一度陷入經濟困境。
面對這些因職災、疫情而生活困頓的弱勢家庭，世界展望會在第一時間張開雙臂提供扶助，撐起這些特況需求，不但安排社工員週期性的訪視給予關懷，評估特況家庭需求以提供相對應的物資扶助，例如白米、助學金等；也協助安排課後照顧、營養補充等社會資源連結，並協助阿宏修建雞舍、增進養殖技術。小謙也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，這讓阿宏找到迎向未來的希望，在某一次拜訪時，阿宏笑著對社工說：「全家人一起平安生活，又有展望會和許多人關心我們，就是福氣。」
讓孩子再次盼望明天，擁抱夢想
如今，全球已經漸漸走出新冠疫情的陰霾，變動之中蘊藏的是重新開始的機會，無論是後疫情的新生活模式、還是世界經濟格局變化，人們都在找尋更加美好的明天。相較於衝突不斷的阿富汗或其他國家，社會相對穩定的我們更是幸運，許多國內的特況家庭也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，全家人攜手相伴一步步落實對美好未來的想像。無論是千里之外還是臺灣這塊土地上的孩子，都應當擁有成長、盼望未來，以及發展自己夢想的機會，這是世界展望會致力事工服務的初衷，也是希望透過特況救援獻給世界的祈禱與祝福。
立即伸出援手，搶救面臨人道危機的兒童！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。