二價疫苗陸續問世，能否與主導多國疫情的BA.4、BA.5相抗衡？

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒持續變異，Omicron變異株BA.4、BA.5成為不少地區主導疫情的病毒株，而疫苗效力的持久性和升級吸引了更多關注之際。

英國政府8月15日批准一款莫德納公司研發的新一代疫苗作為加強劑，用於大規模接種。

這款率先在英國獲准用作加強劑的疫苗名為Spikevax，被稱為二價疫苗（bivalent vaccine），針對包含COVID-19原始病毒株和最新的Omicron變異株，對最新出現的BA.4、BA.5也可以提供較強免疫保護。

一石擊二鳥

莫德納公司官網資料顯示，對437人的試驗結果表明，升級版的疫苗是安全的，對原始病毒和較新的Omicron亞型變異株都提供了更好的免疫保護，而副作用與初始版疫苗相同。

數據顯示，使用二價疫苗作為增強劑的人血液中抗體水平很高，獲得的免疫保護較強。

莫德納Spikevax使用的是最初的新冠病毒株和今（2022）年初出現的Omicron變異株BA.1，但試驗結果顯示它對Omicron亞型株BA.4和BA.5也能提供高於舊版疫苗的保護。

沒有證據顯示二價疫苗在阻止病毒傳播方面表現有所不同。

英國《每日電訊報》引述莫德納英國分公司總經理達裏烏斯・休斯（Darius Hughes）說，莫德納mRNA疫苗的設計為日後添加其他病毒株或變異株提供了空間，可以靈活處理，在保留原始病毒株的基礎上添加新的病毒株或變異株。

他解釋說，更新版疫苗中包含了Omicron原始病毒株BA.1的遺傳密碼，而這個密碼也適用於BA.4和BA.5。

莫德納希望到明（2023）年冬季時能研發出一款跟流感疫苗結合的二價疫苗：新冠-流感疫苗，到2024-2025年冬季研發出針對新冠、流感和呼吸道合胞病毒（RSV）的「三合一」疫苗。

其他醫藥公司也在展開針對Omicron及其亞型株的疫苗的研發，包括輝瑞、中國科興和國藥集團。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 病毒學和流行病專家們認為，人們多次感染的主因是病毒變得更加「狡猾」。

Omicron BA.4和BA.5 更「狡猾」

COVID-19變異株及其亞型的免疫逃逸能力增強，而人們免疫力下降，加上從未感染過新冠的人（英國人口的20%）感染機率較高，這些都助推了以重覆感染為主要特點的新一波疫情。其中尤其令人關注的是最新出現的Omicron亞型株BA.4、BA.5。

《新英格蘭醫學雜誌》發表研究報告稱，BA.4和BA.5可以「基本逃脫」疫苗接種或曾經感染的免疫保護，即它們逃避免疫阻遏的能力很強。

《科學》雜誌上的一項研究還表明，初始的Omicron變異株就像一種「隱形病毒」，使人的免疫系統對後來的亞型變異株降低警惕性，辨識力降低。這是科學家所稱的「免疫印記」作用。

雖然最近這波疫情中需要住院治療的重症並未成比例增加，但感染對日常生活仍會造成干擾和不便，對有基礎疾病或免疫力脆弱的人群構成額外風險，此外也可能增加演變成「長新冠」的風險。

沒有跡象表明最新亞型變異株比原始的Omicron更危險，但現在無法確定，因為眼下只有實驗室和動物研究數據。

日本的一項研究顯示，BA.4和BA.5在肺細胞中更容易生長。倉鼠感染後出現的病症比早期新冠病毒感染症狀更嚴重。

就嚴重程度而言，新冠病毒及其子孫輩變異株可能看起來更像流感，但不同之處，至少目前來看，在於流感每年只有一次高發季。

疫苗：升級換代和「廣譜免疫」

就新冠防疫而言，疫苗升級和接種計劃仍是關鍵。

除了莫德納，還有幾家製藥公司也在對新冠疫苗升級，研發有效針對Omicron的更新版疫苗，包括輝瑞、科興、國藥。

莫德納的 「二價疫苗」 Spikevax被英國政府率先批准用作加強劑普及。

但是，更新版疫苗對於當前流行的亞型株以及今後可能出現的最新亞型株或全新變異株效果如何很難判斷。

2022年6月，《自然》和《科學》分別發表的兩份研究報告，從不同側面為求解這個問題提供了一些線索。

中國一個研究團隊在《自然》（Nature）雜誌發表的報告，以及英國一個研究團隊在《科學》（Science）雜誌上發表的報告，從不同側面求證重覆感染新冠的原因。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 當前疫苗主要針對覆蓋COVID-19外表的刺突蛋白。

中國一個研究團隊6月17日發表在《自然》雜誌上的一篇研究論文稱，目前針對Omicron早期變異株研發的疫苗，已被新出現的亞型逃逸，因此可能無法對新興的Omicron亞型變異株產生有效免疫保護。

這項研究由北京大學北京未來基因診斷高精尖創新中心昌平實驗室謝曉亮教授團隊牽頭，清華、南開、社科院、首都醫學院等機構參與。

研究發現，已經接種過疫苗的人被Omicron早期病毒株BA.1突破感染後，產生了可以中和BA.1病毒以及原始新冠病毒的抗體，而之後出現的亞型，包括BA.2.12.1、BA.4和BA.5，都具有逃逸這些抗體的突變。

研究發現，這些亞型變異株對從接種了三劑疫苗和接種後感染Omicron BA.1的患者血漿中的中和抗體具有更強的逃逸能力。

中和抗體可以使病毒失去活性，有助於提供「廣譜免疫」保護。

這個團隊解釋說，Omicron亞型變異株可以突破Omicron病毒本身引發的體液免疫（抗體免疫）保護，而這種突破感染產生的記憶性免疫則主要針對原始病毒株。