麗茲錢尼反川普輸掉共和黨議員初選，考慮參選總統「不惜一切代價防止川普重返白宮」
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麗茲・錢尼在黨內初選落敗，是川普對共和黨仍有影響力的最新跡象。川普已暗示2024年將參選總統。有10名眾院共和人黨因為在2021年支持彈劾他而被盯上，而川普把終結麗茲・錢尼的國會生涯視為首要目標。
文：徐薇婷（中央社）
美國前副總統錢尼（Dick Cheney）長女麗茲（Liz Cheney）16日爭取黨內連任提名失利，她是第4位因去（2021）年投票彈劾川普（Donald Trump），失掉眾議員席次的共和黨人。反川議員紛紛殞落，進一步確立川普黨內影響力，為他重返白宮奠定基礎。
連任3屆懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員的麗茲・錢尼16日晚間承認敗選，她在黨內初選僅獲約29.5％選票，以37個百分點的大幅差距敗給前總統川普背書的候選人哈吉曼（Harriet Hageman）。
不過才2年前，麗茲以高達73.5％的得票率輕鬆輾壓黨內初選對手；當時她貴為眾議院共和黨黨團會議主席，是共和黨第3號人物，普遍被認為未來有望成為首位共和黨籍女性眾議院議長，前途一片看好。
但現在的麗茲選區支持度大跌，不僅丟掉眾議院席次，黨團會議主席位置已在去年5月被拔除，一切只因為她為去年1月6日國會遇襲事件槓上川普。
大批川粉因不滿2020年總統大選「被民主黨偷走」，去年1月6日闖入國會滋事，震撼全國；不少人劍指川普，認為是他煽動支持者，才會發生這起事件。由民主黨主導的眾議院去年1月13日以232票贊成、197票反對，通過以煽動叛亂罪彈劾川普，其中10位共和黨人倒戈投下贊成票，包含麗茲在內。
麗茲不是唯一一位因為投下贊成票而付出政治代價的人。在這10位倒戈的共和黨眾議員中，包括麗茲在內有4位初選落敗，4位決定不爭取連任，僅2位初選勝出。
值得注意的是，這4位初選失利的議員，都是輸給川普背書的對手，包括麗茲、南卡羅來納州的萊斯（Tom Rice）、密西根州的邁耶（Peter Meijer）及華盛頓州的布特勒（Jaime Herrera Beutler），落後對手幅度分別為37.4、26.6、3.6及0.5個百分點。
此外，不爭取連任的4位議員，部分也是因為川普而做出這個決定。
其中一位是代表俄亥俄州、連任2屆的眾議員龔薩雷茲（Anthony Gonzalez）。龔薩雷茲去年9月以想專心經營家庭為由，宣布不會爭取連任；但他坦承，另一個不尋求連任的重要因素是「當前政治情況」，尤其是「黨內許多有毒的張力」。
龔薩雷茲選區最後由川普前幕僚、獲得川普背書的米勒（Max Miller）以高達71.8％的得票率，擊敗其他3位黨內候選人。
國會遇襲事件發生後，不少分析家認為事件對川普造成極大負面影響，加上他卸下總統職務後失去政治舞台，未來在黨內勢力將逐漸式微。
但令人意外的是，川普成功逆襲，透過為其他候選人背書，讓一位位「曾背叛他的人」初選中箭落馬，除一報舊仇外，也向外界證明自己仍能呼風喚雨，對共和黨選民依然握有決定性影響力，難以被撼動。
美國11月8日將舉辦期中選舉，可以預期的是，越來越多共和黨候選人將為了選票，爭相尋求川普「背書加持」，不論私下是否認同他的作風。反川議員的遭遇也勢必成為黨內同志的警惕及借鏡，為了自保，未來敢公開挑戰川普的人只會越來越少。
在這背景下，川普若真如外傳決定2024年再戰白宮，贏得黨內初選機率可說是相當高。
根據美國「國會山莊報」（The Hill）8月1日獨家取得哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民意調查（Harvard CAPS/Harris Poll）的最新民調結果，即便2024年黨內初選對上7位潛在競爭對手，川普支持度仍遙遙領先。
根據民調，川普取得過半數、52％支持率，排名第2的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）僅獲得19％，第3名的前副總統彭斯（Mike Pence）只拿到7％。
不論最後是否再披戰袍，川普及「川普主義」都已深植共和黨，成為這個美國百年保守政黨既無法忽視，也無法擺脫的勢力。
共和黨初選麗茲承認敗選，考慮參選總統防止川普回鍋白宮
《中央社》報導，美國聯邦眾議員麗茲．錢尼今天在共和黨黨內初選敗給川普力挺的參選人哈吉曼。她在承認敗選時矢言，她會在權力範圍內竭盡所能，防止前總統川普返回白宮。
麗茲．錢尼說：「我從1月6日起就說，我會不惜一切代價，確保川普不再靠近橢圓形辦公室，我說到做到。」
《中央社》報導，在「今日秀」主持人問及是否參選總統時，麗茲．錢尼回答說：「這是我正在考慮之事，我將在未來幾個月內作出決定。」
《中央社》報導，阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）在川普彈劾案中也投下贊成票，她今天面臨另一名川普欽點參選人的挑戰，目前初選投票尚未結束。懷俄明州與阿拉斯加州都是共和黨鐵票倉，無論初選結果如何，對於總統拜登（Joe Biden）領導的民主黨是否會喪失國會些微多數席次都不太可能產生影響。共和黨人預料將能重掌眾議院，且有機會把持參議院。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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