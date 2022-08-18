俄羅斯利用烏克蘭戰俘社群帳號宣傳投降言論，西方擔心外交孤立行動恐難以為繼

（中央社）俄羅斯侵略烏克蘭後，在占領地區綁架烏克蘭人並利用戰俘的社群帳號打宣傳戰。其中鞋店老闆庫拉揚被迫拍下呼籲同胞投降的影片發布在自己帳號，還被新開TikTok帳號為俄宣傳。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，55歲的庫拉揚（Igor Kurayan）是烏克蘭南部港市赫爾松（Kherson）的居民。俄烏戰爭爆發前，他經常在社群媒體分享自己的園藝成果，發布內容都是他在自家庭院或在黑海附近他開的小鞋店種的棕櫚樹、石榴樹、金盞花、竹子和酪梨。

俄羅斯2月24日攻打烏克蘭後，隔天庫拉揚就在Instagram發布一張搭配一把步槍的自拍照，宣布自己已自願加入烏克蘭軍隊後備單位「領土防衛部隊」（Territorial Defense Forces）參與作戰。

然而開戰後不久，赫爾松便落入俄軍手中。此後數週，活在俄軍占領下的當地居民不斷抗議。到了4月初，庫拉揚遭到俄軍綁架。他說他在自家鞋店替植物澆水時，被幾名俄羅斯士兵拖到外面，再把他扔進一輛廂型車。

庫拉揚被挾持後，很快他的臉書（Facebook）、Instagram帳號及用他的名字新開的一個TikTok帳號，開始發表跟他本來性格完全不同的貼文。他的親友所知的庫拉揚，是一位驕傲的烏克蘭人、一名充滿熱情的運動人士及一個酷愛園藝的人。

綁架庫拉揚的人一開始讓他呈現烏克蘭愛國者的形象，發布一些他的舊照片，照片中他替烏東頓巴斯（Donbas）地區前線的烏克蘭士兵補給物資。烏克蘭政府軍自2014年起在當地與俄羅斯支持的分離主義分子對戰。

但後來庫拉揚的帳號開始發布奇怪的影片。其中一支影片中，庫拉揚看起來憔悴、臉色蒼白，兩側各站一名蒙面男子，其中一人持烏克蘭國旗，另一人持烏克蘭民族主義運動的紅黑旗幟。他在片中說，赫爾松已經被占領了，集會示威沒有意義，還說當地的領土防衛部隊已經解散。

在另外一支影片中，庫拉揚抨擊烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的政府，並呼籲同胞投降，他說：「我認為再抵抗下去沒有用。」這支影片不僅發布在他的所有社群媒體帳號，還被俄羅斯國家電視台拿來播放。

庫拉揚的女兒卡琳娜（Karyna）告訴CNN：「他們開始利用我父親的社群媒體，他們看到他在臉書上活躍……他們替他註冊TikTok，我爸爸甚至不知道TikTok是什麼。他們想讓他變成魁儡。」

庫拉揚被挾持近一個月後，4月底在俄烏換囚行動中獲釋。除了他以外，烏克蘭東南部俄軍占領地區在幾個月內也有若干其他居民被綁架，並且被捲入克里姆林宮的政治宣傳機器。

其中有些人的社群媒體帳號被用來宣傳支持俄羅斯的論點，其他人則被安排接受電視訪問、表達對俄國總統普亭（Vladimir Putin）發動這場戰爭的支持。

庫拉揚接受CNN加密視訊訪問時透露，俄羅斯士兵輪番拷打他逼問消息，包括用鉗子扭他的手指及用警棍把他打到流血；還用他的iPhone手機進入他的社群媒體帳號，並發布照片把他描繪為愛國英雄變成叛徒。

「他們開始利用這些照片來玩他們的遊戲。」庫拉揚還說，綁架他的人秀給他看他們如何挾持他的社群帳號，並且戲弄他。「他們利用我的臉書，我的Instagram，以及TikTok。我沒有TikTok帳號，他們就創一個。」

庫拉揚表示，俄羅斯人想收買他背叛烏克蘭、和俄方合作。「他們一開始想展現出『這裡有一位愛國者，後來他背叛他的國家』。」庫拉揚描述綁架他的人如何清楚說明他們利用他社群帳號的策略，「他們說：『你在赫爾松是個非常有名的人……我們想讓你當市長。』」

庫拉揚的TikTok帳號目前仍未關閉，但自從4月24日以後就沒再發文，那是他獲釋前4天。有關以庫拉揚的姓名創立的帳號，CNN曾向TikTok尋求置評。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

烏克蘭戰爭近半年 分析：孤立俄羅斯行動恐難為繼

（中央社）烏克蘭戰爭打了快半年，世人關注已被消磨得差不多，西方反制俄羅斯作法越來越有限。分析指出，除非莫斯科跨越紅線，否則對孤立俄羅斯行動的支持恐日益衰減。

路透社報導，來自非洲、中東、拉丁美洲和亞洲的數十位駐聯合國大使6月間某夜齊聚俄羅斯常駐聯合國代表團的枝形吊燈下，出席俄羅斯國慶接待會，當時俄羅斯入侵鄰國烏克蘭還不滿4個月。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）先不點名指控有些國家試圖「抵制」俄羅斯和俄羅斯文化，然後告訴與會大使：「我們對你們所有人的支持，以及你們對抗所謂反俄十字軍的原則性立場，表達感謝。」

俄羅斯揮軍烏克蘭，聯合國急急忙忙加以譴責。但是這些大使們出席俄國接待會，說明了從外交孤立俄羅斯的行動，西方外交官正面臨國際決心難以為繼的窘境。

一些國家感到挫折並且擔心，這場戰爭打了快6個月，世人的關注已經被消磨得差不多，卻看不出聯合國能夠終結戰爭的可能性。西方外交官承認，能夠讓他們在談判之外進一步好好對準俄羅斯的作法有限。

非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group）聯合國事務主任高文（Richard Gowan）表示：「隨著戰事拖延下去，要找到有意義方式處罰俄羅斯也變得更加困難。」