長庚醫院研究：中西醫整合治療COVID-19阻「細胞激素風暴」，死亡率差近3倍

（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒，基隆長庚醫院去（2021）年針對中西醫整合療法進行研究，接受中西醫整合治療的病人無論重症、死亡率都明顯降低，死亡率和單用西醫療法者相差近3倍，凸顯治療潛力。

全球COVID-19疫情延燒超過2年，中西醫合併療法逐漸受到重視，長庚醫院昨（17）日上午召開記者會公布治療成果。

基隆長庚醫院中醫科醫師黃澤宏表示，COVID-19病毒除了會導致患者肺部功能受損，也會引起免疫系統失調，一旦引發劇烈發炎反應就可能導致「細胞激素風暴」，演變成致命的急性呼吸窘迫症候群。

他解釋，急性呼吸窘迫症候群會對肺部造成嚴重傷害，患者可能在感染後72小時內出現急性肺水腫，並在隨後2天至5天出現瀰漫性肺泡損傷，造成呼吸急促、全身無力、低血壓、發紺、乾咳、發燒、神智錯亂等嚴重後遺症。

黃澤宏說，基隆長庚醫院去年起運用中西醫整合治療模式並進行研究，2021年5月至7月間，共收治93名COVID-19住院患者，其中64人進行西醫常規治療、29人以中西醫整合治療。

研究顯示，同時接受中西醫整合治療的病人，痊癒率高達84.6％、死亡率約15.4％；僅接受西醫治療的病人痊癒率60％、死亡率40％，凸顯中西醫整合治療潛力。

黃澤宏說，許多研究都顯示，染疫後的嚴重程度可能和小分子核糖核酸（MicroRNAs）表現有關，因此研究團隊深入分析導致患者肺部功能受損和免疫系統失調的機制，更發現以黃耆為主的中藥配方可以抑制病毒複製、促進巨噬細胞的抗病毒作用，還能控制細胞內氧化壓力，阻止細胞激素風暴發生。

在動物實驗中，團隊以這款藥物替有急性呼吸窘迫症候群的大鼠進行治療，發現大鼠的動脈血氧濃度、呼吸頻率、肺部形態均顯著改善，並且提高抗病毒的能力，獲國家新創獎肯定。

黃澤宏指出，疫情發生以來，愈來愈多染疫康復者出現長新冠後遺症，出現疲憊、咳嗽、喘、失眠及焦慮等症狀，最近門診中這類患者就增加近3成，很多人病久體虛，也有人因為頻頻咳嗽咳到心累，中醫更能對症下藥，替患者調理、重拾健康。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航