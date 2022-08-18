長庚醫院研究：中西醫整合治療COVID-19阻「細胞激素風暴」，死亡率差近3倍
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研究顯示，同時接受中西醫整合治療的病人，痊癒率高達84.6％、死亡率約15.4％；僅接受西醫治療的病人痊癒率60％、死亡率40％，凸顯中西醫整合治療潛力。
（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒，基隆長庚醫院去（2021）年針對中西醫整合療法進行研究，接受中西醫整合治療的病人無論重症、死亡率都明顯降低，死亡率和單用西醫療法者相差近3倍，凸顯治療潛力。
全球COVID-19疫情延燒超過2年，中西醫合併療法逐漸受到重視，長庚醫院昨（17）日上午召開記者會公布治療成果。
基隆長庚醫院中醫科醫師黃澤宏表示，COVID-19病毒除了會導致患者肺部功能受損，也會引起免疫系統失調，一旦引發劇烈發炎反應就可能導致「細胞激素風暴」，演變成致命的急性呼吸窘迫症候群。
細胞激素風暴
適度的發炎反應有利身體去除病原菌，但過度的發炎反應會引發大量細胞激素的產生，即為細胞激素風暴（cytokine storm），對身體有害。這種失控的免疫反應往往造成器官的損傷及衰竭，進而導致休克而死亡。
- 參考資料：細胞激素風暴：失控的免疫反應
他解釋，急性呼吸窘迫症候群會對肺部造成嚴重傷害，患者可能在感染後72小時內出現急性肺水腫，並在隨後2天至5天出現瀰漫性肺泡損傷，造成呼吸急促、全身無力、低血壓、發紺、乾咳、發燒、神智錯亂等嚴重後遺症。
黃澤宏說，基隆長庚醫院去年起運用中西醫整合治療模式並進行研究，2021年5月至7月間，共收治93名COVID-19住院患者，其中64人進行西醫常規治療、29人以中西醫整合治療。
研究顯示，同時接受中西醫整合治療的病人，痊癒率高達84.6％、死亡率約15.4％；僅接受西醫治療的病人痊癒率60％、死亡率40％，凸顯中西醫整合治療潛力。
黃澤宏說，許多研究都顯示，染疫後的嚴重程度可能和小分子核糖核酸（MicroRNAs）表現有關，因此研究團隊深入分析導致患者肺部功能受損和免疫系統失調的機制，更發現以黃耆為主的中藥配方可以抑制病毒複製、促進巨噬細胞的抗病毒作用，還能控制細胞內氧化壓力，阻止細胞激素風暴發生。
在動物實驗中，團隊以這款藥物替有急性呼吸窘迫症候群的大鼠進行治療，發現大鼠的動脈血氧濃度、呼吸頻率、肺部形態均顯著改善，並且提高抗病毒的能力，獲國家新創獎肯定。
黃澤宏指出，疫情發生以來，愈來愈多染疫康復者出現長新冠後遺症，出現疲憊、咳嗽、喘、失眠及焦慮等症狀，最近門診中這類患者就增加近3成，很多人病久體虛，也有人因為頻頻咳嗽咳到心累，中醫更能對症下藥，替患者調理、重拾健康。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
我們想讓你知道的是
影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
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本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。