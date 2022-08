非洲聖戰組織深入西非沿海國家，思想操弄民眾對貧窮的不滿、逐漸壯大勢力

(中央社)非洲極端聖戰組織10年前從馬利北部崛起後,慢慢推進到中部的火藥庫地帶,然後再從當地擴及鄰近的尼日和布吉納法索等國。

如今,各界擔心這些聖戰組織在非洲薩赫爾(Sahel)地區發動殘暴攻擊大肆破壞後,開始向沿海的西非國家前進。

貝南、象牙海岸、多哥等國北部地區發生多起死亡攻擊事件之後,這些幾內亞灣國家開始檢討政府的戰略。

分析家指出,他們關注的焦點是如何避免重蹈鄰國的覆轍,以及如何取得國外的協助。

馬利軍政府2020年8月掌權後,和巴黎當局關係急轉直下,法國軍隊撤離當地,並已於15日完成撤軍行動。

貝南總統塔羅(Patrice Talon)上月告訴法國總統馬克宏(Emmanuel Macron),他的國家需要更多裝備,特別是無人機。

在西非沿海國家中,貝南北部地區受到非洲聖戰組織擴張威脅最嚴重。2021年底以來,該地區已發生約20起針對安全部隊的攻擊事件。

駐布吉納法索邊界的貝南安全部隊人員告訴法新社:「我們經歷的一切很可怕。一早醒來,我們都不能確定能否活過今天。」儘管法國部隊已撤離馬利,但馬克宏承諾將「對抗西非的恐怖主義」。

摩洛哥智庫新南方政策中心(Policy Center for the New South)本月警告,薩赫爾的聖戰組織並非傳統的武裝團體。他們散播思想,並且利用目標群眾不滿的心理。

塞內加爾泛非洲安全研究院(pan-African Institute for Security Studies)的艾巴坦(Jeannine Ella Abatan)指出,近來爆發的多起攻擊事件只是冰山一角。

艾巴坦告訴法新社:「2019年以來,針對薩赫爾的研究顯示極端組織已和沿海國家有關聯,除了後勤補給和任務支援,還有財務上。

艾巴坦指出:「這些國家必須迫切回應國內民眾的需求,使他們感覺到安全部隊的保護,而非尋求這些團體的保護。」

國際特赦組織(Amnesty International)已提出警告,貝南和多哥的安全部隊涉及侵犯人權,以及任意拘禁。

西非沿海國家似已瞭解到貧窮和其他因素引發的不滿,為這些組織創造可能的招募來源。

貝南開始推動發展計畫,在部分開發不足的地區興建學校和醫院,象牙海岸當局也大力投資數百萬美元。

然而,摩洛哥的新南方政策中心表示,政府當局必須再加把勁,並針對邊界地區軍事化提出警訊。

這個中心指出,「倘若不立即且大幅調整做法」,邊界地區的民眾將和「極端分子配合只求保命」。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航