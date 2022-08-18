在滅絕近1世紀後，科學家正著手研究讓「袋狼」再次現身地球

（中央社）在滅絕近1世紀後，正式名稱為「袋狼」的塔斯馬尼亞虎可望「死而復生」。科學家正著手研究，希望讓這種曾經漫步在澳洲叢林的斑紋肉食性有袋動物復活。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，這項充滿抱負的計畫將利用遺傳學、古代DNA檢索和人工繁殖方面的先進技術來讓這種動物重生。

率領這項新作法的墨爾本大學教授、「袋狼綜合基因修復研究實驗室」（Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab）負責人帕斯克（Andrew Pask）說：「我們強烈主張，首先我們需要保護我們的生物多樣性免於進一步滅絕，但遺憾的是，物種喪失速度並未減緩。」

他補充說：「這種技術提供了糾正這個問題的機會，可能可以應用在重要物種喪失的特殊情況下。」

這項計畫與科技企業家藍姆（Ben Lamm）及哈佛醫學院遺傳學家邱契（George Church）創立的Colossal Biosciences攜手合作。藍姆與邱契同時也在研究另一項規模1500萬美元（約新台幣4億5000萬元）的遠大計畫，要以不同形態把長毛象給帶回來。

體型大小和土狼相當的袋狼約2000年前消失在世界上，僅存於澳洲塔斯馬尼亞島（Tasmania）。作為生活在現代世界的唯一有袋類頂級掠食者，袋狼在生態系統中扮演重要角色，然而卻也因此不受人類歡迎。

1800年代生活在這座島上的歐洲殖民者把牲口損失歸咎於袋狼，因而獵殺這種生性膽小、半夜行性的動物，使得袋狼到了滅絕的地步。不過，在多數例子中，野狗和人類生活環境管理不當才是牲口損失真正的罪魁禍首。

最後一隻被圈養的袋狼：

最後一隻被圈養的袋狼班傑明（Benjamin），在1936年因極端高溫死於塔斯馬尼亞荷巴特（Hobart）的博馬里斯動物園（Beaumaris Zoo）。班傑明死亡前不久，袋狼的保育狀態才剛獲批准，但已來不及拯救這個物種。

這項計畫涉及結合尖端科技的多個複雜步驟，像是基因編輯和打造人工子宮。

首先，研究團隊將建立這種絕種動物精細複雜的基因組，並拿來與其現存最接近的近親做比較，也就是大小如同老鼠的肉食性有袋動物「脂尾袋鼬」，以找出兩者不同之處。

帕斯克解釋說：「接著，我們會從袋鼬身上取出活的細胞，並編輯牠們身上所有與袋狼不同的DNA。我們本質上是在把袋鼬的細胞改變成塔斯馬尼亞虎的細胞。」

帕斯克指出，一旦團隊成功為一個細胞進行編程，涉及將脂尾袋鼬作為替代物種的幹細胞及生殖細胞技術，將讓「這個細胞變回一個活生生的動物」。

他說：「我們利用這項技術的終極目標是要將這些物種復育到野外，牠們在野外的生態系統中扮演非常重要的角色。因此我們的終極希望，是盼望有朝一日，你能在塔斯馬尼亞虎的叢林中再次看見牠們。」

團隊並未替這項計畫制定時間表，但藍姆表示，他認為進展速度會比讓長毛象復活還要快，因為象類的孕育時間遠比袋鼬要長。

這項技術或許也能用來幫助現存的有袋動物，免於步上袋狼滅絕的後塵，像是俗稱「塔斯馬尼亞惡魔」（Tasmanian devil）的袋獾，牠們正苦於對抗因氣候危機而日益加劇的叢林大火。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航