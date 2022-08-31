《機智購物生活》：寫了一本關於過度消費的書之後，意想不到的是我發現自己買得更多

文：詹姆斯．麥金諾（J. B. MacKinnon）

開始行動

There’s a better way to stop shopping

寫了一本關於消費的書之後，意想不到的結果是，我發現自己買得更多。

我買了一條有良心到近乎可笑的牛仔褲。它在威爾斯一家重新復業的牛仔褲工廠中製造，使用可能是世界上最環保牛仔布廠生產的耐用牛仔布，並用某種棕櫚樹製造的天然廢料染成灰色；我投資了一把價值五十美元的掃帚，估計使用壽命為二十年。

它是由溫哥華的古董機器手工製造，店裡只有史威格姐妹（Mary and Sarah Schwieger）為製造掃帚提供動力。我想可以說這是一項去消費商品（「今天的經濟是建立在持續成長的基礎上，但我們的店不是。」瑪麗告訴我）；我買了二手衣服，還有一把安全刮鬍刀，我想這輩子再也不用買拋棄式的刮鬍刀了。

我這波購物狂潮是清晰思考後做的決定。我意識到消費行為變得如此複雜，背後又有各種議題角力，因此過去經常完全避免它。現在大量研究這個主題後，我知道自己想要什麼樣的消費，也希望自己擁有的物品能善盡功能，讓我持續使用很長一段時間、能以符合個人價值觀的方式製造、能提供持久的滿足感。

我也做了許多不購物的行為：我修改一件風衣以符合現在的潮流、換了鞋子的鞋跟、修好自己的烤麵包機、縫合衣服上裂開的接縫、更換衣服上丟失的鈕扣、修理舊手機而不是購買新手機。正如大蕭條時期的諺語所說，我把東西「用得一乾二淨、用到破皮穿孔、盡量修理，或者乾脆另想辦法」。在所有我想買但沒有買的東西中，我現在只記得一樣（新睡袋），這表示我們的物欲通常極其短暫。四面環顧，我最近購買的東西都沒有讓我後悔或擱置不用，我的選擇讓我無比輕鬆。

作為消費者，我現在關注的焦點更少，但一切的品質都變得更好：商品、旅行、活動、 YouTube影片、花在社群媒體上的時間。藉由做出這些選擇，我獲得空閒時間，可以拿來進行更多簡單的事情，如閱讀、散步、與人交談。我已經知道自己會滿足這種新生活，也確實覺得這些變化讓生活變得更好，也使物質主義削弱對我的控制力。但我還沒有學會停止長時間工作，也依然覺得在如此不穩定的時期靠更少的收入生活讓我很焦慮；我也還沒真正學會安靜地坐著思考，至少現在還沒有。

你也有充分的理由可以停止購物。消費主義很可能在經濟上傷害了你，用你不需要或不喜歡的東西打亂生活，浪費了你可以好好利用的時間和注意力，或者助長你深切關心的全球生態危機。也許你在簡單中看到機會去擁有更多計畫外的時間、自由、平靜或人際聯繫。消費可能曾讓你感到空洞，好似一連串瑣碎事務，似乎永遠不會帶來任何成果。總之，讓我們放慢腳步，停下來好好呼吸。你可能會像許多人一樣，發現「少花錢」是過上幸福生活的祕訣。

但能否容忍我再討論一件矛盾的事？

事實上，停止購物並不會讓我們更接近低消費社會。歷史清楚地告訴我們，有利於消費主義的力量成千上萬，從社會慣性到順從潮流的壓力，再到根據經濟成長百分點上下台的政府，或是規模龐大的廣告機器（其市場價值數兆美元，急著滿足投資人的口袋），都比敦促我們過上簡單生活的流行運動，產生了更大的影響力。

清教徒原本因厭惡歐洲腐敗的道德和物質主義而逃離歐洲大陸。他們在美國重新開始，過著樸實且虔誠的生活。然而一個世代之後，他們卻沉浸在炒地、追逐財富和炫耀性消費中。

早期的美國愛國者（也就是後來的美國開國元勳）曾將「簡單」作為美國高度理想的典範。他們認為推翻英國之後，肯定能過上這種理想生活。然而革命成功之後，他們卻對新國家陷入虛榮、自私和奢侈消費感到絕望。

美國文豪梭羅在十九世紀中葉提出「簡化再簡化」的主張，認為這種做法可以幫助我們免於將時間交給老闆和不喜歡的差事。然而在他的時代，即便這個想法廣受推崇卻很少有人遵循。梭羅本人也曾承認，他的話比他的行動更有說服力。「我說的是一回事，做的是一回事。」

歷史上發生一次次的返土歸田運動（Back-to-the-land movement），接著是一波波與自然重新連結的運動，而後居家整理變成一種時尚，人們擔心現代生活的節奏會令人神經緊張 ..這些風潮一次又一次地湧起，接著再被前所未有的消費熱潮迎頭蓋過。特立獨行的嬉皮世代老化成高消費的嬰兒潮退休人士。

世代拒絕一九八〇年代的炫耀性消費，只是為了採用心理學家米勒（Geoffrey Miller）所謂的「精準炫耀」，公開展示擁有物品的工藝、品質、出處和道德良知，讓「消費定位」變得比過去更清晰也更複雜；千禧世代以購買更少物品轉為擁有更多「體驗」而聞名，並且經常增加自己的生態足跡。當新冠疫情阻擋著消費經濟，我們告訴自己一切都會自此改變時，歷史正在一旁掩嘴偷笑。

歷史學家施大衛將這種變化稱為「節拍器行為」（metronome behavior）。歷史的擺桿一直在「簡單即為時尚」或「沒人想要簡單」兩種時代間來回。他的研究得出一個結論：簡單的生活注定是少數人的道德，每個時代都會吸引一些人（有時吸引很多人）追隨，但絕不會把多數人都引來，因為少永遠不可能變成多。因此，藉由減少消費可以成為自己想要的人，但你不會改變世界。