專為教育學習而生！Logitech For Education系列打造全方位行動數位助教，8月23日起嘖嘖平台獨家限量開賣、超早鳥最低63折起！

隨著網路資訊普及，出生就有網路的Z世代，經常透過多元數位工具學習創新與探索。Logitech推出三大學習利器「Rugged Combo 3 iPad鍵盤保護殼」、「Crayon iPad數位筆」以及「KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤」，幫助在各種情境下皆能發揮想像、揮灑創意，盡情自在學習！專為蘋果用戶打造，無論在家或外出、繪畫或閱讀，兼具行動力與生產力，隨時隨地都能輕鬆學習，成為大小果粉學習加分必備工具。為迎接BTS（Back To School），Logitech自8月23日中午12點起於嘖嘖平台獨家限量販售，超早鳥最低63折起，蘋果迷及爸媽們千萬別錯過！

Logitech推出三大學習利器「Rugged Combo 3 iPad鍵盤保護殼」、「Crayon iPad數位筆」以及「KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤」，幫助Z世代盡情自在學習！

Logitech推出三大學習利器「Rugged Combo 3 iPad鍵盤保護殼」、「Crayon iPad數位筆」以及「KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤」，幫助Z世代盡情自在學習！

Logitech推出三大學習利器「Rugged Combo 3 iPad鍵盤保護殼」、「Crayon iPad數位筆」以及「KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤」，幫助Z世代盡情自在學習！Photo Credit：Logitech

專為孩童打造！超耐用、超安全、超抗汙 Rugged Combo 3 iPad鍵盤保護殼 學習如虎添翼！

專為12歲以下學生所設計，滿足遠距或數位學習的各種使用情境，Logitech Rugged Combo 3通過美國軍規防摔認證，可承受1.2公尺的掉落，更特別採用防髒污、易清潔的鍵盤設計；耐摔、耐刮、耐髒，為孩子創造安全而舒適的環境，學習更如虎添翼！Apple Smart Connector連線配對即供電，並搭配20-40度傾斜、多達5種角度的使用模式，讓您的寶貝不論是看影片、閱讀或是繪畫都能輕鬆不受限。

Logitech Rugged Combo 3使用Apple Smart Connector連線配對即供電，搭配20-40度傾斜、多達5種角度的使用模式，不論是看影片、閱讀或是繪畫都輕鬆不受限。Photo Credit：Logitech

＊美國軍規防摔認證，安心完整保護

通過美國軍規防摔認證的iPad鍵盤保護殼，可承受高達1.2公尺的摔落，為平板正面、背面和邊角提供完整厚實的保護。

＊防髒污易清潔，經久耐用

包覆性設計讓鍵盤輕鬆防水且不易刮傷。使用乾布或微濕布，即可輕鬆完成清潔，噴灑酒精消毒也沒問題。

＊Apple授權Smart Connector技術，快速與平板配對，工作效率加倍

搭載Apple授權Smart Connector技術，吸上即配對，輕鬆操作快速上手。可直接由iPad供電，不需電池或額外充電，為使用者提供更便利的充電方式。

＊多角度5種使用模式，各種環境下靈活運用

提供20-40度可傾斜支架，搭配繪圖、打字、檢視、閱讀、相機5種使用情境模式，各種環境皆能靈活運用；堅固機械支架，可確保鍵盤保護殼固定在原位不倒塌，提升平板保護度。

＊台灣限定注音鍵盤

注音符號、標點符號一目瞭然，讓孩子從小建立打字習慣，數位學習輕鬆上手。

Logitech Rugged Combo 3通過美國軍規防摔認證，可承受1.2公尺的掉落，更特別採用防髒污、易清潔的鍵盤設計；耐摔、耐刮、耐髒，為孩子創造安全而舒適的環境。Photo Credit：Logitech

超防滑、超持久、超流暢 Crayon iPad數位筆專為孩童學習打造 讓創意無所受限

Logitech Crayon iPad數位筆採用特殊扁平設計，適合小手型的孩童操作，筆身不易滾落，更可承受1.2公尺高度跌落的衝擊力，讓孩子使用起來毫無負擔，家長更安心。此外，具備超強續航力，充滿電後可使用長達7小時，充電2分鐘更可使用30分鐘，讓創意不斷電，想像力無所受限！

Logitech Crayon iPad數位筆擁有扁平筆身設計，適合孩童的小手，更可防止滾落，加上可承受1.2公尺跌落的設計，讓孩子使用起來毫無負擔。Photo Credit：Logitech

＊筆身扁平設計，可承受1.2公尺跌落衝擊

扁平的筆身設計可防止滾落桌面，更可承受1.2公尺高度跌落的衝擊力，小手型的孩子好抓握，使用起來更安心。

＊一秒開關鍵加上超強續航力，讓創意不斷電

超強續航力，充滿電可用7小時，充2分鐘更可使用30分鐘；閒置30分鐘後即自動關閉電源以節省電力。電源開關按鈕按下1秒，無須經過藍牙配對即可快速使用。

＊筆尖搭載精準細節，流程幾乎零延遲

採用Apple Pencil技術，智慧筆尖可根據接觸的角度動態調整描繪線條的粗細，完整呈現孩子想像力的每一個細節。

＊防手掌誤觸，如同一般書寫的使用體驗

自動忽略筆尖以外的觸碰感應，創作時可以隨意擺放手掌在螢幕上，不論是記錄課堂筆記或是寫作繪畫，都能盡情揮灑創意不受限。

超輕巧、超纖薄、超安靜 KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤適合大小果粉，提升學習工作效率必備

為滿足生活機動性高的大專院校學生需求，Logitech KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤擁有超纖薄外型與僅180克的輕盈重量，隨時隨地皆能連接使用，增加學習效率；近乎靜音的鍵盤敲擊聲，不論在哪裡都能創造安靜專注的使用環境。KEYS-TO-GO輕巧好攜帶的特性，同時符合需隨時移動、隨處皆可工作的行動辦公族所需，安全密封的耐用設計，即使長期在外使用或是邊飲食邊打字，也不怕鍵盤因濺灑、碎屑或灰塵而受損，完美符合現代人追求效率的使用情境。

Logitech KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤僅180公克，輕薄便攜，完美符合現代人追求效率的使用情境。Photo Credit：Logitech

＊極致纖薄輕盈，超好攜帶

僅180克的極輕重量，搭配0.6公分的超薄厚度以及24.2公分的長度，隨身攜帶無負擔；將手機直立於手機支架，再也不用受限於手機鍵盤的小按鍵，使用手機，也能高效完成工作。

＊打字更安靜，打造無噪音環境

接近靜音的打字聲，輕鬆打造無噪音環境，提供更安靜的學習和工作環境，有助於改善專心、學習和生產力。

＊防濺灑易清潔的耐用設計

安全密封設計，保護鍵盤不因濺灑或卡進小碎屑與灰塵而受損害；光滑耐用的外殼，不易產生刮痕，輕鬆即可將髒污擦拭乾淨。

＊可搭配iOS所有裝置使用，電力持久

適用於iPhone, iPad和Apple TV等iOS裝置，只需幾秒鐘就能快速完成藍牙設定，在任何地方都能迅速開啟裝置使用；以平均每天使用兩小時計算，充一次電即可使用長達三個月，提供超持久續航力。

＊搭載專屬iOS用戶快捷鍵，工作效率加倍

只需一鍵就能完成調整音量與螢幕亮度、開關螢幕、顯示/隱藏螢幕鍵盤等多項工作，大幅提升鍵盤操作方便性，使用起來更省時，提高工作效率。

＊台灣限定注音鍵盤，粉黑兩色隨心搭配

注音符號、標點符號一目瞭然，無論搭配iPhone或iPad使用，皆能感受到如同桌上型電腦般舒適便捷的輸入體驗。提供黑色與粉色兩種選擇，可自在隨心搭配。

8月23日起享超早鳥優惠，最低只要63折起，購買同系列產品更享加價購！

Logitech For Education系列專為蘋果用戶及教育學習打造，「Rugged Combo 3 iPad鍵盤保護殼」建議售價4,690元，「Crayon iPad數位筆」建議售價2,290元，「KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤」建議售價2,190元，自8月23日中午12點起於嘖嘖平台獨家限量販售，超早鳥限量優惠最低63折起，搭配不同產品購買，更享組合優惠價。想趁開學前備齊數位學習加分利器，大小果粉千萬不能錯過！

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