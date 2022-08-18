【未來大人物】駐台美國官員喝一口可樂要等5個月？流落海外台灣國家寶藏，這群人自組國家隊到NARA尋寶挖礦與守護
我們想讓你知道的是
一群台灣赴美留學工作的志工、鑽入美國各地檔案局，挖掘那些流落海外的台灣歷史，每翻拍一張就是一份台灣痕跡，20多萬筆的台灣史料痕跡，正由「國家寶藏」邀請你我一同來守護。
文：陳淑玲
為什麼喝一口可樂要等5個月？1911那年，美國駐台領事為了想喝上一口可口可樂，耗盡千辛萬苦歷經5個月，終於從亞特蘭大運了一桶可樂氣瓶到台灣。這無傷大雅卻又能在裡頭瞧見一絲有趣國際局勢痕跡的史料，是「國家寶藏」團隊挖掘出的歷史痕跡。
一場挑戰賽勾起自組守衛國家隊
時序要回到2016年，當時長期居住在美國的蕭新晟與友人林育正、莊士杰聽聞台灣「g0v零時政府」舉辦的線上社群「黑客松」活動挑戰賽，擁有海外資源也想為台灣歷史做些什麼的他們提出了「國家寶藏」（Taiwan National Treasure）計畫，以6個月為期的時間期盼能到擁有豐沛史料的「美國國家檔案局」（NARA）中尋出更多流落在海外的台灣痕跡。
縱觀在NARA裡，收藏了眾多公開的歷史史料文件，蕭新晟一行人早有耳聞史料眾多但卻苦無能系統性的收藏與查找，獲得計畫與資金的支持後，身為工程師的他甚至還因此辭去當時工作，專心研發，只希望能儘速開始這項有意義的搜查工作。3個月後APP開發完成，以「尋找有關遺落在世界各地的台灣寶藏」為號招，開啟了「國家寶藏」計畫。
加入搜查小隊你也能挖出國家寶藏
技術面的APP開發完成後，蕭新晟與夥伴號招了志同道合的旅美夥伴開始展開尋寶之旅。尋寶分成三階段任務，第一批「尋寶小隊」的人，採取由組織號招自組團隊以志工方式進入NARA，每次經分配各自檔案之後展開翻拍各式各樣與台灣相關的史料資訊。每位志工翻拍後的文件存入國家寶藏資料庫，並利用自動文字化機制，建立起圖片以外的文字檔案。
第二階段「鑑定小隊」則是審查部分，將第一階段志工的文件進行數位化、勘誤與翻譯，其中翻譯部分也最讓蕭新晟頭痛：「初期其實是連接google翻譯，但沒多久就發現翻譯內容錯誤較多、反而得要花更大力氣勘誤與校正。」現在則採取人工翻譯方式，雖然緩慢但持續努力地翻譯出所有文章。第三階段則是「後勤小隊」協助專案的基礎建設等。
至今，國家寶藏資料庫裡，已有超過20多萬筆資料，估計還有超過5,000萬件與台灣相關的歷史檔案等待著志工們的尋寶探查。
小品史料對照歷史痕跡
即使這兩年因為疫情影響，NARA暫停關閉，國家寶藏團隊也依舊持續爬梳至今翻拍出的珍貴史料，並藉由正在發生的國際局勢、台灣新聞，在社群平台裡發文翻拍出的對應歷史。
蕭新晟分享：「會對外公開的史料雖然都不是什麼重要的歷史資訊，但如果仔細查找，也能對應出當時歷史與真相。」例如團隊就曾翻拍到1911年8月12日，一份出自美國領事館寫信給美國亞特蘭大Coca-Cola可口可樂總公司的訂購信，欲訂購一桶8或10加侖的可口可樂，信中甚至還仔細寫下運送路程要從西雅圖港口、經日本大阪、再送到台北的細節；歷經5個月在1912年1月24日美國領事館終於收到那份訂購的可樂。在翻拍這份有趣文件後，甚至還有網友熱心比對歷史，發現這桶可樂的取得，甚至還經歷了「推翻滿清，建立民國」的歷史巨變！
另外「國家寶藏」的寶藏庫甚至也翻拍到了美援時期在「共同安全法」下推動台灣政治經濟改革的報告許多象徵「中美友誼」的圖案。把台灣國旗、美國國旗設計成經典交叉圖樣的史料，這些當時都象徵著「中美友誼」的圖案也都因翻拍而出現於世人眼前，對比現今國際局勢而言，是非常十足彌足珍貴的意義。
台灣國家寶藏由你我來挖寶藏寶
一百多年的台灣歷史，除了政府自主搜集與彙整外，英美等國也透過與台灣的交流，保留下了「自外國人角度來看台灣」的社會、地理、人物、貿易事件所做的情蒐紀錄，這些細碎與片刻的歷史事件，雖然只是歷史痕跡裡的冰山一角，但匯流成河後卻一定能夠讓台灣人更能從多方角度「看見台灣」，國家寶藏團隊緩緩地進行匯流歷史的爬梳志業，邀請所有台灣人在每一張張翻拍、公開的痕跡裡，找到在這片土地方發生過的台灣國家寶藏。
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責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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