餐飲淨水眉角知多少！五星主廚、花式調酒師告訴你， 3M™ 商用餐飲淨水系統一機多功能，提供連鎖餐飲最佳水質解決方案

台灣上班族外食人口超過7成註1，加上近年來外送平台普及方便，帶動餐飲業者追求更快速及有效率的餐飲供應為目標，然而餐飲鏈中最重要且不可或缺的「水」，卻往往是最容易在料理過程中被忽略的關鍵，水質好壞一旦輕忽不僅可能造成食安上的疑慮，更影響著料理的精緻度及食用口感，因此挑選合適的淨水過濾系統即成為餐飲業者為民眾把關健康及維持好口感的守門員；舉凡台灣各式連鎖餐廳、速食店、咖啡廳、手搖飲店的各式飲品調製及飲用水，皆仰賴裝設淨水器過濾水中可能殘留的細菌、雜質、餘氯…等避免對人體的危害，但往往忽略了台灣因地形造成各地區水質狀況不一，因此造成相同品牌及調製比例所做出來的餐飲，在不同地區品嚐起來的口感卻略有落差的狀況。

為解決連鎖餐飲業者在使用淨水器過程中可能遇到的水質困擾，致力以科技改善生活的美商3M，特別針對餐飲業者推出3M™ 商用餐飲淨水系統一機解決方案，除了採用I.M.P.A.C.T技術安心淨水，還能針對不同地區調節軟硬水質以打造最佳口感，且一機適用於多種餐飲設備，提供領先業界的高處理水量，同時滿足消費者及餐飲業者對淨水系統「好水質、好口感、多功能」的多元需求。

3M商用餐飲淨水系統採製藥等級淨水，適用於多種餐飲設備，提供領先業界的高處理水量。Photo Credit：3M

I.M.P.A.C.T.製藥等級淨水 濾除99.99%細菌 把關餐飲用水

水質控管對業者餐飲品質及消費者感受度都至關重要，而除了餐廳飲用水，舉凡製冰機、咖啡機、氣泡水機、冰淇淋機、蒸烤箱、到烹調過程等等都需使用到淨水，卻鮮少消費者關注這些餐飲設備用水的水質問題。3M™ 商用餐飲淨水系統採用I.M.P.A.C.T. (Integrated Membrane Pre-Activated Carbon Technology)技術的高壓縮塊狀活性碳為核心濾材，結合製藥級0.2微米超微細除菌膜，能濾除水中99.99%致病細菌、囊孢菌等微生物，達到頂級過濾效能，有效率除水中的餘氯及異味，提升口感之餘同時保留對人體有益的礦物質。

南北軟硬水質調節，提升口感穩定性、維護設備使用週期

五星主廚、花式調酒師分享商用餐飲淨水眉角經驗談



五星主廚王輔立分享：「所謂食以水為先，廚房場內從使用無菌淨水清洗食材、到醬汁調製、熬煮湯頭等，水質的好壞會影響料理的口感精緻度，而餐廳外場提供的飲用水品質，也會直接影響客人對餐廳的第一印象。因此對餐飲業而言，除了食材新鮮度及廚師的手藝功力之外，水的品質與衛生，是實現良好顧客體驗的關鍵。不過台灣南北區域的水質軟硬度不同，甚至連不同街道的水質都可能有差異，進而影響料理口感，透過淨水器過濾，能讓餐飲用水擁有一致穩定的水質，無論對餐飲業或家庭料理來說都很重要。」



花式調酒師Duncan分享：「調酒跟手搖飲一樣，需要時常研發不同飲品，而調製過程中包括冰塊、氣泡水、自製糖漿都跟水息息相關，因此會特別注重水質的穩定度。以製冰機為例，冰塊會帶有霧狀的霜，有可能是快速冷卻下凝結成的霜，也有可能是製冰機過程中的水殘有未過濾乾淨的雜質沉澱物，加上未經處理的硬水容易沉積水垢，都可能影響製冰機的運轉壽命以及消費者食用上的疑慮，我自己的餐廳目前就是使用3M商用淨水系統，使用後不僅可讓冰塊更純淨透明、並濾除異味，一機就能適用在多款的店內餐飲設備上，提升口感之餘也能降低硬水雜質水垢造成冰槽結垢，製冰效率變差。」

3M特別針對餐飲業者推出3M商用餐飲淨水系統一機解決方案。Photo Credit：3M

一機整合各式設備需求，打造最適水質解決方案

領先業界總處理水量、減少濾芯更換頻率，經濟效益UP



3M ™ 商用餐飲淨水系統一機可適用於生飲水、製冰機、咖啡機、氣泡水機、飲料機、冰淇淋機、蒸烤箱等各式設備，簡易安裝單一系統即可滿足整場複合式餐飲用水設備需求，內含水垢抑制配方，避免鈣、鎂離子沉積管路，減少設備磨損，並打造專屬最適水質解決方案，呈現絕佳風味，讓消費者喝得放心、餐飲業者用得安心。

此外，3M ™ 商用餐飲淨水系統的濾芯採打摺式設計，大幅提升容汙力，並擁有領先業界的總處理水量，單支濾芯過濾餘氯的總處理量最高可達54,000加侖 (換算單一濾芯即可提供56,000杯240ml的咖啡)，可減少濾芯更換的頻率，加上機體不需插電等耐用持久的特性，在使用上更具經濟效益。美商3M台灣子公司分離及過濾科學產品部門營運經理王克安表示：「3M擁有超過80年淨水技術，將生物製藥、食品飲料、精密電子等高端應用的過濾技術與濾材，延伸至商用餐飲淨水產品，堅持原廠品質把關，加上完善售後服務，為台灣餐飲業者及通路夥伴提供保障，也是許多連鎖餐飲品牌多年來愛用指定的淨水系統。據統計全球淨水器市場規模單年度即達358億美元註2看見全球民眾對淨水需求日益增高，3M ™ 商用餐飲淨水系統打造兼具純淨水質、絕佳口感、與多功能性的整場淨水解決方案，用最便利且符合經濟效益的方式為餐飲業把關最佳水質。」

3M技術工程師周台華透過淨水處理循環實測3M商用餐飲淨水系統可有效濾除水中雜質，為民眾把關餐飲用水品質。Photo Credit：3M

3M™商用餐飲淨水系統祭出商用餐飲業者限定優惠



3M此次也針對餐飲連鎖業者推出相關合作活動，即日起至2022/09/30止，凡與3M聯繫瞭解「3M™商用餐飲淨水系統」，即可享有以下服務：

由3M或授權經銷商依店家所使用之機器設備和淨水需求，量身評估、建議最適3M™商用餐飲淨水系統。

第一次建置3M™商用餐飲淨水系統裝，裝機享建議售價 9折 優惠。安裝第一年內之替換濾芯享建議售價 8折 優惠！

優惠。安裝第一年內之替換濾芯享建議售價 優惠！ 附贈3M商用餐飲淨水標章立牌/掛牌，使來店的消費者安心享受層層過濾的口感與純淨。讓「世界級淨水專家—3M」協助台灣的餐飲業者以好水質實現對客戶的堅持。



想了解更多3M™商用餐飲淨水系統資訊：

產品官網介紹：www.3mfoodservice.com/tw

影音連結：https://www.youtube.com/shorts/dFw1yWAHLYA

想了解更多，歡迎填寫表單,將有專人與您聯絡

http://go.3M.com/ServeWithSuccess

註1: 台灣人外食習慣問卷調查/

註2 : 根據IMARC Services Private Limited 2021年統計報告