歐肯蘇格蘭單一麥芽威士忌，全球首間快閃店，今夏桃機隆重揭幕

全球烈酒領導商賓三得利集團旗下、蘇格蘭唯一全程全系列「三次蒸餾」的歐肯單一麥芽威士忌（Auchentoshan），今年夏天於台灣桃園機場開設全球第一家快閃店，要向來往國際的旅客，全方位展示品牌旗下獨一無二的威士忌佳釀。

台灣自今年6月起，入境政策逐漸鬆綁，機場也逐漸恢復以往客流量，預計將帶動2022下半年機場零售業的銷售數字。歐肯全球首間快閃店設計極具趣味巧思，除了要讓旅客能盡情探索旗下商品，更成為桃機的必訪熱門商鋪。

歐肯桃機快閃店以明亮的橙色內裝及顯眼的A字母來吸引消費者。Photo Credit：Auchentoshan 歐肯

快閃店的長方形空間設計充滿了驚喜，展示一系列特色酒款，並透過數位手法呈現豐富的品牌資訊，讓消費者能透過獨特的互動體驗，沈浸在歐肯的品牌魅力中。

台灣免稅店是全世界唯一同時銷售歐肯年份精釀系列(Aged Range)與免稅獨賣系列(Travel Exclusive Collection)，其免稅獨賣系列包括American Oak、Blood Oak及Dark Oak三款特色佳釀。

歐肯桃機快閃店以明亮的橙色內裝及顯眼的A字母來吸引消費者，消費者不僅能在此獲得完整的系列產品資訊，更能發掘品牌的深層底蘊，深刻認識這全球指標性的單一麥芽威士忌。

消費者在結帳後的禮品區，還可以依喜好寫下個人留言，為這次的品飲體驗留下最特別的回憶，與更多威士忌同好、旅人共享。Photo Credit：Auchentoshan 歐肯

在快閃店的試飲吧裡，消費者能品嚐多款佳釀與同行友人及往來旅客共享片刻微醺時光，更能同步體驗歐肯威士忌的悠長歷史與豐功偉業。

另外，消費者在結帳後的禮品區，還可以依喜好寫下個人留言，為這次的品飲體驗留下最特別的回憶，與更多威士忌同好、旅人共享。

歐肯桃機快閃店即日起營運至9月，地點位於桃園機場第二航廈出境大廳，歡迎威士忌愛好者前往參觀選購。

本次快閃店由歐肯單一麥芽威士忌、賓三得利集團，以及昇恆昌股份有限公司共同合作推出，迎接重回旅遊行列，並回饋台灣免稅通路的全球消費者們更多娛樂與服務。

在歐肯快閃店的試飲吧裡，消費者能品嚐多款佳釀與同行友人及往來旅客共享片刻微醺時光。Photo Credit：Auchentoshan 歐肯

賓三得利集團全球旅遊通路行銷總監Manuel Gonzalez表示：「我們很興奮能推出歐肯威士忌全球首家機場快閃店。賓三得利集團向來重視要提供給消費者愉悅、印象深刻的購物體驗。藉由快閃店的獨特互動，我們希望跟桃園機場旅客分享歐肯威士忌的精采世界，彰顯集團對旗下品牌高端化的堅持。希望透過歐肯單一麥芽威士忌充滿冒險精神的品牌特性，能與消費者產生更深的連結。」

酒廠堅持三次蒸餾，創造出經典滑順、清爽與平易近人的單一麥芽威士忌。Photo Credit：Auchentoshan 歐肯

昇恆昌採購部副總Patricia Wang則表示：「昇恆昌向來致力提供旅客多元商品與獨特的消費體驗，儘管疫情影響，我們的服務始終並未間斷。現在台灣邊境正逐步開放，我們很榮幸能跟歐肯單一麥芽威士忌合作，透過這個年輕、充滿活力的品牌，為消費者提供更好的互動服務。」