老台北就是我的小酒館：白天到這三個地方喝酒，才有一期一會的感受

文：Ryota｜良田沃土

常有人說「早起的鳥兒有蟲吃」，但基本上我是個不太吃早餐的人，特別是碰上假日，如果要我為了一頓豐盛早餐早起，那我寧願選擇攀登枕頭山，最好是持續睡到下午。

話是這麼說，但有些時候，我還是願意早起，前提是要有特別原因，而且要足夠特別到讓我願意犧牲睡眠，像是前陣子就有朋友說：「欸欸！我們明天去喝酒。」理所當然的，我問了他「晚上幾點？哪間酒吧？」結果他這麼說：「白天就開喝，地點選在『這座城市』。」

而他所說的這座城市，並非哪間酒吧，就是指台北，他還說：「只要有心，整座城市都是我的小酒館」，於是，我們就選在某個週末，開啟一趟不去任何酒吧，卻也能在白天喝個夠的旅程。

#01：大稻埕慈聖宮廟前｜Fine Dining都沒有的體驗

像我這種毛頭小子，何謂老台北人的生活，起初我實在是不明白，直到站在慈聖宮廟美食攤前，我才知道，原來老台北人的晨間是那麼享受。從海產店、鯊魚煙到古早味的豬血湯、排骨湯等，美食應有盡有，啤酒當然也沒有遺漏。

這裡的小吃攤是以一整排的方式排列，各自搭起樸實無華的棚子，雖然看似簡單，但裡面各個都是料理高手，畢竟，要能在這裡日復一日的開店數十年，當然也得有好廚藝擄獲這些常客的味蕾。

不僅如此，這邊最可貴的就是美食街後方那廟埕大榕樹下座位區，雖然對於我來說，坐在戶外吃飯是種生不如死的體驗，但看到那些老饕在榕樹下大啖美食的模樣，我也顧不得自己汗如雨下，馬上去美食街點了些小吃與啤酒。

Photo Credit：用眼過度

Photo Credit：用眼過度

而其他桌的客人不同於我們，比起我們這種一瓶一瓶點著台灣啤酒的方式，他們反倒是以「箱」為單位暢飲，那些在炎炎夏日赤裸上身、豪飲啤酒又吃著美食的客人，在我眼裡就像是一群武功高強的俠客，在白天享受生活。

而在飽餐一頓過後，準備離開時，我看著幾位伯伯坐在廟口前的階梯小酌，我心想誰說美好的餐期一定要是高檔料理，像這樣在榕樹庇護下，有美酒與美食的相伴，不也是種晨間的奢侈？

接下來要介紹的龍山寺前廣場，是另一種晨間小酌的享受。

若是對這邊不瞭解，許多人會將這些在廣場休息的老人家視為遊民，但其實事實並非如此，這些爺爺奶奶可都是「有故事的人」，只是利用白天的時間與三五好友同樂而已。位在龍山寺廣場附近，也是小吃店林立，大多都是如滷肉飯、蚵仔煎、魚丸湯等台灣常見的傳統美食。

而這些爺爺奶奶偶爾會端著小吃，在龍山寺前廣場坐著，不同於慈聖宮廟前的人們，這邊的人不只喝台啤，甚至還喝著高粱，但他們酒量都很好，絲毫看不出些許酒醉的模樣，所以在這邊無需擔心有人發酒瘋。

Photo Credit：用眼過度

待在這邊用餐與小酌的時間裡，我除了發現他們酒量很好之外，也觀察到幾件事，他們的服裝似乎依循著著同樣的脈絡，就像是有著另類的Dress Code的活動。另外，在這聚集數十人的廣場中，每位爺爺奶奶幾乎都能與彼此聊上幾句，似乎沒有不認識的對象，在我看來就像是相隔數十年後的國小同學會一般。

總之，在龍山寺前廣場享受餐酒，完全是種其他體會不到的氛圍，像是走出同溫層，但其實也是個有趣的體驗，只要放下成見，相信你也會在這裡玩的開心。

相比於上述兩種白天喝酒配美食的體驗，面對此刻要分享的「大龍峒」，我會用「飲酒作樂」來形容。大龍峒作為另一個老台北人的美食重鎮，鄰近孔廟與保安宮，周遭環境古色古香且同樣富有美味小吃，不過，不同於前述兩個能夠遮陰避暑的地方，我推薦造訪「大龍峒」的時間會是下午四點過後，一方面是天氣不像正午那般炎熱，一方面是四點過後將會越來越熱鬧。

之所以會用「飲酒作樂」形容這裡，原因是在保安宮外圍廣場，只要時間一到就會有人推出卡啦OK投幣機並擺上幾張流水席常見塑膠椅，在接近黃昏的時光裡，聽著長輩們的歌喉，也算是種音樂交織美食的饗宴，若要說有什麼美中不足的事，那就是餐點需要走到步行約五分鐘的大龍街購買。

Photo Credit：用眼過度

不過為了體驗這個美好時光，多走一些路，倒也沒什麼大不了，我就這麼端著剛買的陽春麵，配上超商買的台灣啤酒，坐在紅椅子上聽著那一首首經典台語歌曲，其中有著蔡秋鳳、陳小雲等，而我在這段深受台語金曲滋養的過程中，發現葉啟田算是大龍峒這帶最熱門的歌手，除了歌曲出現頻率最高之外，諸如〈愛拼才會贏〉、〈浪子的心情〉也都是屢次被點播的歌曲。

在那些歌曲伴隨下，我也從手中的罐裝啤酒，逐漸換成現場伯伯拿來的玻璃瓶台啤，而那當下，我便藉著酒膽向大家點播一首名為〈乾一杯〉的歌曲，雖然從未聽過，但我看著點歌本上一首首歌名，直覺認為這首歌適合當下的氛圍，而事實上，大家也確實在這音韻流轉中，享受著觥籌交錯。

不同於各自一桌用餐的慈聖宮廟前，以及像是國小同學會一般的龍山寺前廣場，大龍峒這裡的氛圍，就像是設在室外的KTV，獨自形成野生包廂。

總之，上述提及的三個地點，誠實來說，如果要談「吃」，一定有其他地方具備更加美味的餐點，若要談「酒」，在夜晚繁華的台北市，當然也有「亞洲50大酒吧」加持的調酒更勝之，但要說晨間就開喝的體驗，或許只有這些地方才能滿足那種一期一會的感受。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航