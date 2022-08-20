老台北就是我的小酒館：白天到這三個地方喝酒，才有一期一會的感受
我們想讓你知道的是
直到站在慈聖宮廟美食攤前，我才知道，原來老台北人的晨間是那麼享受，從海產店、鯊魚煙到古早味的豬血湯、排骨湯等，美食應有盡有，啤酒當然也沒有遺漏。
文：Ryota｜良田沃土
常有人說「早起的鳥兒有蟲吃」，但基本上我是個不太吃早餐的人，特別是碰上假日，如果要我為了一頓豐盛早餐早起，那我寧願選擇攀登枕頭山，最好是持續睡到下午。
話是這麼說，但有些時候，我還是願意早起，前提是要有特別原因，而且要足夠特別到讓我願意犧牲睡眠，像是前陣子就有朋友說：「欸欸！我們明天去喝酒。」理所當然的，我問了他「晚上幾點？哪間酒吧？」結果他這麼說：「白天就開喝，地點選在『這座城市』。」
而他所說的這座城市，並非哪間酒吧，就是指台北，他還說：「只要有心，整座城市都是我的小酒館」，於是，我們就選在某個週末，開啟一趟不去任何酒吧，卻也能在白天喝個夠的旅程。
#01：大稻埕慈聖宮廟前｜Fine Dining都沒有的體驗
像我這種毛頭小子，何謂老台北人的生活，起初我實在是不明白，直到站在慈聖宮廟美食攤前，我才知道，原來老台北人的晨間是那麼享受。從海產店、鯊魚煙到古早味的豬血湯、排骨湯等，美食應有盡有，啤酒當然也沒有遺漏。
這裡的小吃攤是以一整排的方式排列，各自搭起樸實無華的棚子，雖然看似簡單，但裡面各個都是料理高手，畢竟，要能在這裡日復一日的開店數十年，當然也得有好廚藝擄獲這些常客的味蕾。
不僅如此，這邊最可貴的就是美食街後方那廟埕大榕樹下座位區，雖然對於我來說，坐在戶外吃飯是種生不如死的體驗，但看到那些老饕在榕樹下大啖美食的模樣，我也顧不得自己汗如雨下，馬上去美食街點了些小吃與啤酒。
而其他桌的客人不同於我們，比起我們這種一瓶一瓶點著台灣啤酒的方式，他們反倒是以「箱」為單位暢飲，那些在炎炎夏日赤裸上身、豪飲啤酒又吃著美食的客人，在我眼裡就像是一群武功高強的俠客，在白天享受生活。
而在飽餐一頓過後，準備離開時，我看著幾位伯伯坐在廟口前的階梯小酌，我心想誰說美好的餐期一定要是高檔料理，像這樣在榕樹庇護下，有美酒與美食的相伴，不也是種晨間的奢侈？
#02：龍山寺前廣場｜白髮人的同學會
接下來要介紹的龍山寺前廣場，是另一種晨間小酌的享受。
若是對這邊不瞭解，許多人會將這些在廣場休息的老人家視為遊民，但其實事實並非如此，這些爺爺奶奶可都是「有故事的人」，只是利用白天的時間與三五好友同樂而已。位在龍山寺廣場附近，也是小吃店林立，大多都是如滷肉飯、蚵仔煎、魚丸湯等台灣常見的傳統美食。
而這些爺爺奶奶偶爾會端著小吃，在龍山寺前廣場坐著，不同於慈聖宮廟前的人們，這邊的人不只喝台啤，甚至還喝著高粱，但他們酒量都很好，絲毫看不出些許酒醉的模樣，所以在這邊無需擔心有人發酒瘋。
待在這邊用餐與小酌的時間裡，我除了發現他們酒量很好之外，也觀察到幾件事，他們的服裝似乎依循著著同樣的脈絡，就像是有著另類的Dress Code的活動。另外，在這聚集數十人的廣場中，每位爺爺奶奶幾乎都能與彼此聊上幾句，似乎沒有不認識的對象，在我看來就像是相隔數十年後的國小同學會一般。
總之，在龍山寺前廣場享受餐酒，完全是種其他體會不到的氛圍，像是走出同溫層，但其實也是個有趣的體驗，只要放下成見，相信你也會在這裡玩的開心。
#03：大龍峒｜孔廟前的野生KTV
相比於上述兩種白天喝酒配美食的體驗，面對此刻要分享的「大龍峒」，我會用「飲酒作樂」來形容。大龍峒作為另一個老台北人的美食重鎮，鄰近孔廟與保安宮，周遭環境古色古香且同樣富有美味小吃，不過，不同於前述兩個能夠遮陰避暑的地方，我推薦造訪「大龍峒」的時間會是下午四點過後，一方面是天氣不像正午那般炎熱，一方面是四點過後將會越來越熱鬧。
之所以會用「飲酒作樂」形容這裡，原因是在保安宮外圍廣場，只要時間一到就會有人推出卡啦OK投幣機並擺上幾張流水席常見塑膠椅，在接近黃昏的時光裡，聽著長輩們的歌喉，也算是種音樂交織美食的饗宴，若要說有什麼美中不足的事，那就是餐點需要走到步行約五分鐘的大龍街購買。
不過為了體驗這個美好時光，多走一些路，倒也沒什麼大不了，我就這麼端著剛買的陽春麵，配上超商買的台灣啤酒，坐在紅椅子上聽著那一首首經典台語歌曲，其中有著蔡秋鳳、陳小雲等，而我在這段深受台語金曲滋養的過程中，發現葉啟田算是大龍峒這帶最熱門的歌手，除了歌曲出現頻率最高之外，諸如〈愛拼才會贏〉、〈浪子的心情〉也都是屢次被點播的歌曲。
在那些歌曲伴隨下，我也從手中的罐裝啤酒，逐漸換成現場伯伯拿來的玻璃瓶台啤，而那當下，我便藉著酒膽向大家點播一首名為〈乾一杯〉的歌曲，雖然從未聽過，但我看著點歌本上一首首歌名，直覺認為這首歌適合當下的氛圍，而事實上，大家也確實在這音韻流轉中，享受著觥籌交錯。
不同於各自一桌用餐的慈聖宮廟前，以及像是國小同學會一般的龍山寺前廣場，大龍峒這裡的氛圍，就像是設在室外的KTV，獨自形成野生包廂。
總之，上述提及的三個地點，誠實來說，如果要談「吃」，一定有其他地方具備更加美味的餐點，若要談「酒」，在夜晚繁華的台北市，當然也有「亞洲50大酒吧」加持的調酒更勝之，但要說晨間就開喝的體驗，或許只有這些地方才能滿足那種一期一會的感受。
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
我們想讓你知道的是：想要讓心愛毛小孩家人能夠長久陪伴身邊，就要用最好的飲食來照顧牠們。兩位飼主與大家分享她們與毛小孩日常生活的點滴，以及法米納如何幫助她們的毛小孩更健康、快樂。
毛小孩是我們最親密的家人，給我們無止境的快樂、最溫柔的撫慰，讓人感受到真正「無條件的愛」。從毛小孩身上獲得如此多幸福的我們，又該如何向牠們表達我們的愛呢？最好的方式，就是提供牠們最舒適的生活、最充足均衡的營養，讓彼此相伴的生活能夠更長長久久。
從毛小孩的營養需求出發，發現「法米納」就是最適合的飼料
從小到大身邊都有寵物圍繞著的秉貞，與法米納的相遇，源自於家中貓咪的健康問題。當時貓咪經診斷必須吃處方飼料，在尋找合適飼料的過程中，秉貞希望能找到不易引起過敏的「無穀」飼料，也希望「碳水化合物含量」能夠維持在一定比例以下，才能提供貓咪最優質的營養。透過網路搜尋，發現了法米納這個品牌正好滿足貓咪的需求。
法米納只使用天然食材製作飼料，以新鮮肉塊、高蛋白質含量的脫水肉塊作為優良蛋白質營養的來源，無穀系列不含穀物成分，碳水化合物比例也相對其他品牌來得更低，全系列產品皆添加豐富魚油補充Omega-3、維持腸道健康的益菌生，以及牛磺酸與薑黃等多種保健成分，讓毛小孩不只獲得基本飽足，更有充分的保健效果。
給牠最好的營養與健康，用愛照顧彼此的生活
虎斑貓胖虎的主人威綺說：「寵物就是要來寵的啊！我都給牠最好的。」看起來身強體壯的胖虎，其實小時候曾是一隻會邊走邊拉肚子的瘦弱貓咪，因在幼貓時期曾有嚴重的寄生蟲感染，傷及腸道使胖虎無法控制排泄能力，被獸醫師認為可能一輩子都無法脫離拉肚子。
威綺從家人手中接手照顧胖虎後，持續悉心照護、餵食保健品，並聽從朋友推薦開始餵食法米納。餵食法米納半年後，胖虎的便便開始成形、恢復正常，也讓胖虎從營養不良的狀態恢復到正常體型。
如同胖虎獲得威綺的細心照顧，威綺也從胖虎身上獲得無可取代的溫暖，她說：「人跟人相處難免會有受傷的時候，可是當你回家看到牠們，就是可以體會到什麼是真正被愛的感覺。」
當毛小孩的健康亮紅燈時，選擇適合的優質飼料能幫忙找回健康
秉貞家中高齡15歲的吉娃娃「抖抖」，曾經有段時間腎功能指數過高，自從在獸醫指示下，讓抖抖換吃法米納的腎臟處方飼料，一段時間後便成功讓抖抖的腎功能指數回歸正常，至今都維持在良好範圍。
法米納處方飼料使用純天然、非基改的食材製造，並且是經過獸醫研發、科學研究與試驗後的產品，並同時兼顧美味、營養需求，讓受疾病困擾的貓狗可以獲取最完整的營養。
而在一般健康貓狗的飲食上，法米納則兼顧營養均衡與高適口性，秉貞的活潑黑狗小Q試過許多不同口味的法米納飼料，每一種口味都相當喜歡，接受度很高。
法米納不油不膩，和一般飼料明顯不同
威綺分享，法米納與其他飼料的最大差別之一是油膩程度。「別的飼料都是放了一點時間之後就會黏在碗上面，沒吃完的，就是摸了很厚一層油，必須要用洗碗精才能洗乾淨。」她說，「現在換法米納之後，我是用清水洗完碗，拿衛生紙擦過碗就不會有油膩。」
法米納使用珍貴的魚油、優質天然動物油脂，搭配獨特的「真空鍍膜技術」，讓油脂與營養均勻滲入飼料孔隙中，受飼料結構保護，減少溫度、濕度造成的破壞，同時也保持顆粒清爽不油膩，讓毛小孩的每一口法米納都有滿滿的營養。
疼愛毛小孩，從日常飲食做起！選擇理想中的完美飼料「法米納」
法米納使用高品質天然食材、非基改原料、天然抗氧化劑，並以獨家技術製作出心愛寵物的食物，全系列產品都具備保健機能成分，用最美味的食物守護心愛毛小孩的健康，與毛小孩互相陪伴的幸福生活才能更長長久久，現在就用理想中的完美飼料「法米納」，疼愛最重要的毛小孩家人！