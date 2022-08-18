「未知明天」的繪畫世界，孤狼卜華志—王文靜

如果明天是萎縮的未來，你將如何度餘生？他遠離繁華，追逐一生夢想繪畫。

初識卜華志，他是一位攝影。再遇他時，轉變為藝術家，踽踽跛行。

該怎麼形容他，一頭原野上的孤狼？

明知辛苦，依然前行。

老天從他身上一點一點剝奪力氣，從腳到手到…。那天，參觀完他的「格物至悟」畫展，我們聚餐。飯訖，他使力地移動至洗手間，然後，倏地癱坐在地上。一隻螞蟻奮力要撐起一個巨物，是微弱的。

雖生猶死，但他奮戰不懈。

死亡離他很近，他不知還能爭取到幾個明天。在人前，他無畏，唯在作品中，洩露走在生命幽谷的內心。

那年，他乏了，離開繁華的台北，不理會商業世界的遊戲，投身藝術創作。但有幾位畫家能糊口？

更現實是，身體越來越不是自己的，我沒敢問孤狼：「肚子裏吞下多少苦？」他義無反顧，因為在繪畫與雕塑中，他的心又活了。

他的作品強烈，強烈到想閃避，不願直視。這不是喜歡燦爛的我會買的畫，該怎麼說，就是緣分。數年前，我第一次買下他的作品，黑與白的骷髏，掛在客廳的黑沙發上。

他寫:「死亡不再抽象，越來越具體，真實又傷感。想像死亡到底是何種感覺或狀況，兩眼一閉關機了嗎？還有意識靈魂嗎？」

最近，他在台北「紫藤廬」的畫展，我凝視一幅素白畫面的角落貼著便條紙。他說，每一張便利貼紙都殘存著上一次的筆跡，這些思考的累積，就是漸悟到「頓悟」。

好像，喧囂中的一抹寧靜。我買下他說的「頓悟」，我說的「寧靜」。

這次畫展，仍是他對生命的對話與衝撞，但孤狼的心情有些轉變，高亢的情緒，和緩了，

如果，您想進入這位孤狼畫家的世界

8/26（五）下午2：30 我會在「紫藤廬」，北市新生南路三段16巷1號

訪談卜華志的生命創作；「即便孤獨、繼續前行」

轉載自 王文靜看世界

【卜華志創作個展 2022】格物致悟從化外的放逐到藝術提煉