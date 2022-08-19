華春瑩的「餐館」和蘇州警察的「和服」，顯示中國的愛國主義「再教育」相當成功
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外交部發言人華春瑩推文中的餐館和一位蘇州警察眼中的和服有什麼共同點？時評人長平認為，日常生活化的愛國主義「再教育」在中國並非徒增笑柄，而是相當成功。
文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）
外交部發言人華春瑩可能會嫉妒蘇州一位年輕的警察。兩人分別在牆外和牆內做了同一件事情，那就是利用日常生活煽動民族主義情緒。華春瑩引來的嘲諷雖然級別夠高，但是不如蘇州警察遭到的質疑更加廣泛和深入。
8月7日，華春瑩在推特發文，稱「台北市共有山東餃子館38家，山西麵館67家。味覺不會騙人，台灣一直都是中國的一部分，失散多年的孩子終將回家。」她的言論瞬間化身為「低級紅高級黑」，給全球輿論帶來了一陣歡樂。其中最妙的回覆來自她的同行、美國前國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）的推文：「中國有超過8500間的肯德基餐廳。味覺不會騙人，中國始終是肯塔基州的一部分，失散多年的孩子終將回家。」
這種對照產生的荒誕性帶來的娛樂效果，容易讓人誤以為日常生活化的民族主義煽動和愛國主義教育並不多見，偶一為之也徒增笑柄而已。事實恰恰相反，這種「再教育」在中國相當成功。
華春瑩並非突發奇想即興創作
以飲食文化為例，中央電視台曾經在黃金檔位播出電視紀錄片《舌尖上的中國》，成為全民追捧的文化熱點。在中國國內就有若干學者，以正面讚許的立場肯定了它在民族主義教育上的成功。學者于烜認為，這部記錄片「以美食為承載，通過民族性格認同，民族情感認同，傳統、文化和文明認同，族群認同，完成了一次以國家認同為主題的主流意識形態價值的傳播。」學者張書認為，該片完成了國家柔性形象的大眾化、人性化傳播。
另外兩位學者閻景娟和任傲塵的研究則表明，該片在宏大敘事方面的周到程度，與歷年「春晚」如出一轍。比如，「堅持政治觀點正確，有代表性的省份一定要提及，如寶島台灣是祖國的一部分，《舌尖上的中國》展現了台灣的烏魚子和小吃夜市。」為了頌揚了民族大團結，還展現從藏人的酥油奶茶到蒙古族的奶食等各民族的和諧生活。
閻景娟和任傲塵指出，《舌尖上的中國》在唯美、浮華的光影之下，一點也沒有觸碰在中國表現尖銳的食品安全問題，以及蔓延在社會各層面的信任危機。該片提供的，只是一種撫慰性的愉悅。「它看上去和美、舒適、健康、積極，對於一部致力於建構國家形象的紀錄片來說，我們不能對它期待更多了。」
由此可以看出，作為外交部發言人，華春瑩的那段推文並非突發奇想的即興創作，而是這類愛國主義飲食文化教育的自然延展。對於還沒有接受「再教育」的台灣人和沒有受過《舌尖上的中國》熏陶的外國人來說，她的邏輯有點蹩腳。同樣的話發在新浪微博上，在刪除嘲諷性評論之後，我們一定會看到一大片感動得熱淚盈眶的網友留言。
在「日本風情街」穿和服違法？
三天以後，在蘇州淮海街，一位網名叫「是影子不是本人」的中國女孩，模仿懸疑類日本漫畫《夏日重現》中的場景，身穿日式浴衣拍照，被一位年輕的警察大聲呵斥，並以涉嫌「尋釁滋事」帶到派出所訊問。
警察呵斥的話是：「你穿漢服我一定不管你，你穿和服是什麼意思？」中國人為什麼不能穿和服呢？不用說，上世紀的日本侵華戰爭給中國人帶來了至今未癒的深重創傷。但是，中國網友並不會從這位警察的喝斥中讀出反戰的訊息——和服並非侵華日軍軍服，何況很多人還沉浸在「趁著裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一舉解放台灣」的興奮之中——而是「我是中國人」這種民族主義建構，跟「中國人不能過聖誕」是同樣的道理。其重點訴求不是人類和平，而是仇日反美愛中共。
這起事件觸發了中國網友複雜的情緒。人們注意到，蘇州淮海街是當局刻意打造的「日本風情街」，遍佈日本特色的服裝店和餐館，號稱「小東京」、「大阪街頭」，2010年底被評為「國家級著名和特色商業街區」。這就意味著，警察不僅執法無據，不高興了就可以抓人，而且是選擇性執法，「柿子撿軟的捏」。
更準確地說，無權無勢的升鬥小民必須做「愛國奴才」，有權有勢的達官貴人則可以「結與國之歡心」。
這也並非是這個警察的「即興創作」，而是整個社會圖景的協調組合。例如，華為高管孟晚舟可以在西方民主國家擁有永居權，以及數套豪宅，但她仍然被認為是「愛國英雄」；而普通民眾買一個蘋果手機，就有可能被罵「崇洋媚外」——人們擔心，以後甚至有被警察訊問的危險了。
蘇州警察對民眾的「再教育」
網友進一步發現，原來仇日反美的主要宣傳機器央視的台標竟然來自日本人的設計，「開國大典」天安門城樓上的八個大燈籠也是日本人設計的。更不用說，「改革開放」以來，中日友好醫院、北京地鐵1號線、13號線、首都機場二號航站樓、上海浦東機場、武漢長江第二大橋等等都受益於日本對華援助項目（ODA）。
這個名單還很長。人們發現，撇開日本人的貢獻，今天的中國人都不會說話。在中國的愛國主義宣傳話語中，要人民服從的「組織」，遵守的「紀律」，熱愛的「黨」和「政府」，擁護的「社會主義」，反對的「資本主義」，穿和服還是漢服的服裝「美學」……都來自日本人用日語或者借用古漢語對西方語言的翻譯。
還有網友感慨：「兩年多前，14歲日本女孩身著中國旗袍向路人鞠躬，為武漢肺炎患者募捐。兩年多後，一位中國女孩，因為身穿和服就被當街抓走。」
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
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理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。