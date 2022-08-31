陳柔縉《總統的親戚》導讀：有關台灣統治階級的家系、身分、權力這一段空白，這本著作是個開始

文：南方朔（作家、資深媒體人）

【導讀】

劍橋大學的社會學者隆希曼（W.G. Runciman）說過：「社會被層級化而成為三種不同的向度：階級、身分、以及權力，這在學術文獻裡早已為人熟知。然而，只在很少的時候，人們才明顯的將它做為經驗研究的架構。」

隆希曼教授有感而發，確屬一言中的。階級、身分、權力，這些都是搭建社會的實體成分，也是每一個社會最基本的關係和網路。階級、身分、權力的差異是一切不平等和差別待遇的終極原因。有些人天生就是藍血動物，他們出身統治階級，具有獨特的身分與權力，他們政商兩棲，最頂峰的則是馬克思筆下的「金融貴族」以及核心的政治要員，他們端坐在權力的峰頂，掌控著芸芸眾生。

然而，藍血動物的存在儘管是我們在日常生活裡就能感知的成分，但非常奇怪的是，主流的學術界卻總是故意忽視它的存在，甚至還刻意地將階級、身分、權力等範疇故意模糊化。而就在這個模糊化的過程中，我們對政治、經濟、財政、社會的一切理解也就失去了準頭——階級、身分、權力乃是最基本且具體的範疇，只有掌握這些基本的實體關係，那些紛紛雜雜的上層現象才可能被提綱挈領地鑲嵌和定位。

一個和我們不同的統治階級的確是每一個社會裡都存在著的實體。統治階級有著共同的公約數：

（一）統治階級乃是「跨代遺傳」的政經複合體，因而它們以「豪門」、「世家」的型態而留存著。生為統治階級者恆為統治階級，生而不是統治階級者，除了極少的例外，窮極一生的打拚努力，也仍然只能在它的大門口張望。

（二）統治階級具有高度自我認同與自我優越的階級性與封閉性。因此，族群的「內婚制」遂成了這個階級不待言宣即自明的規則。「階級性－血統純正」的內婚是階級內的宗教性準則，因而意圖理解這個階級，它們的族群內通婚的家系繁衍史遂成了必要的準備工作。

（三）統治階級的「階級形成」過程裡，當它的內婚制行之久遠，整個階級即趨向於「結晶化」與「團塊化」。他們「你中有我，我中有你」的結成一個大團塊，每個人都是任何一個人的親戚。他們在自己的俱樂部和高爾夫球場打混社交，他們在自己的圈子公司領高於常人許多倍的薪水，自己人總比別人有更大的從政當官機會。統治階級的政商一體，尤其是掌控了金融財政之權，乃是他們長保利益的關鍵。

（四）統治階級藉著政商一體、族群內婚、跨代遺傳等而凝聚，這些都不具「正當性」，因此，所有的統治階級都本能地學習到「購買正當性」的方式——那就是藉著昂貴的文化藝術消費而註解他們的「高貴性」（Nobility）。統治階級的財富靠關係和掠奪，他們的身分則靠藝術品、古董、高爾夫球等「搶眼的消費」（Conspicuous consumption）所製造的「品味」所支撐。

統治階級長在，讓人印象最深刻的，或許即是英王喬治五世於一九三五年的喪禮。喬治五世的時代，整個歐洲的封建王室皇族制度已先後持續了二、三百年之久，漫長時間的族群內婚，喬治五世可謂集其大成，全歐洲各國的王室貴族都和英王室有親戚關係。因而喬治五世遂有「全歐洲的舅舅」之稱號。

美國的小羅斯福總統親往喪禮，在蜿蜒數公里的出殯行列裡，他的座車排在相當後頭，歐洲各國君主和著名公卿都以親友身分排在前面。喬治五世的出殯場面，讓小羅斯福總統見識了歐洲統治階級的龐大，在歎為觀止之餘，也不得不自慚形穢起來。

全球的統治階級裡，英國不只是「全歐洲的舅舅」而已。英國的統治階級也是最明顯且最有權力的一國。英國統治階級在一八七○年時，大約七千家人即掌控了全英土地的五分之四。他們又可分為三層，第一層為鄉紳，約為六千家，每家平均擁有的土地在一千至一萬英畝之間。第二層則是七五○家擁有世襲爵位的貴族，他們的土地在一至三萬英畝之間，由於土地收入可觀，他們都不住采邑之內，而是將田產委由管家總管，而自己則長年在倫敦當寓公。第三層則由大約二五○個家族所組成，他們擁有三萬英畝以上土地和世襲爵位，乃是統治階級的核心，均屬王孫貴胄。

第一層的鄉紳建構起了英國統治階級的地方基礎；另外兩層則是英國的中央上層階級，他們是王室的扈從，是貴族院的議員，金融銀行機構的當家，以及軍隊將領和海外殖民總督的預備人選。他們嚴格的族群內通婚、政商軍三棲，是現代貴族統治階級最嚴格的社會。英國的貴族統治階級到了今日已不再像以往那麼搶眼，但若就實質而言，他們仍然還是存在著，在關鍵部門裡也依然擁有巨大的操控權力。

英國的統治階級，他們的階級、身分以及財富和權力等能夠相互配合，凡屬貴族必為鉅富，也必為黨政軍財領域裡的要員，他們連講話的語調都和平民階級不同。與英國相比，其他的歐洲貴族統治階級就散漫多了——它們有貴族統治階級，但同時也存在著一大群不在統治階級內的貴族。造成這種現象的原因有二：

一是貴族統治階級占有的土地有限，由於缺乏土地財富的支撐，許多貴族統治階級一旦失去政治權力就難免沒落而讓位給其他的統治階級成員。

二是它們的貴族身分給的過分浮濫，以至於大量無田產的貴族遂告出現。一八○○年普魯士的世襲貴族多達二萬家；一八五八年俄羅斯的貴族家庭有六十萬之多；一九一四年奧匈帝國的世襲貴族多達廿五萬；一九○六年，義大利的世襲貴族有一萬二千家。不屬統治階級的貴族因而也就模糊掉了這些國家的階級界線。