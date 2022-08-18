日本民眾飲酒量大幅下降影響稅收，國稅廳舉辦全國競賽鼓勵民眾「多喝酒」

疫情過後由於年輕人飲酒態度改變，導致日本酒類稅收大幅減少。為鼓勵人們「多喝酒」、刺激酒類消費，日本政府發起全國性競賽「清酒萬歲！」，企圖重振國內飲酒風氣。

《衛報》指出，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情下，民眾生活方式逐漸改變，酒精飲料在日本開始出現「失寵」現象。日本國家稅務聽（NTA）遂發起名為「清酒萬歲！（Sake Viva!）」的全國性競賽，向全國29至39歲的參賽者徵集能夠刺激年輕人酒精需求的良方。

日媒《時事通信社》指出，本次活動目的在於，從年輕人的視角提出具有創意的商業策略，以振興因人口下降、民眾健康和消費態度轉變等因素而萎縮的國內酒精市場。此外，國稅局除了希望提案能夠迎合後疫情時代民眾習慣「在家喝」的趨勢，也鼓勵融入元宇宙概念，探索銷售新型態。

「清酒萬歲！」競賽時間將持續到9月9日，入圍晉級者者將於11月10日參與在東京舉行的決賽。

根據《日本時報》，NTA指出日本的酒類消費量已從1995年的人均每年100升下降至2020年的75升。《金融時報》指出，約10年前，日本本土人口逐漸減少，8年後65歲以上人口佔日本總人口比例超過四分之一。此後，日本酒精消費總量的下降無可避免。

另外，近期因疫情緣故，許多提供酒精的餐廳為因應政府防疫要求，自願關閉或縮短營業時間，客人數量也隨之驟降。

原先，NTA認為酒精飲料並不會受到經濟影響，能持續作為穩定的稅收來源。然而，酒類稅比例已逐漸縮水，2020年酒類稅佔日本稅收的1.7%、低於2011年的3%和1980年的5%。此外，NTA表示日本2020年酒類稅總收入也下降達1100億至1.1兆日元，為「31年來酒類稅收入的最大降幅」。

所有酒類中，則是以啤酒消費量的降幅尤為明顯，銷量下降20.1%至足18億升。日本啤酒大廠麒麟啤酒（キリンビール）的數據顯示，2020年日本人均啤酒消費量約為55瓶、比2019下降9.1%。

「由於疫情期間在家工作已獲得一定程度的進展，有很多人開始懷疑是否要繼續藉由喝酒應酬來增進同事之間的互動。」NTA官員向《日本時報》透露。「如果這種新型常態開始扎根，將會為稅收帶來額外的阻力」。

另一方面，日本厚生勞動省表示雖未與NTA合作，仍會保持緊密聯繫，並提醒政府推動競賽之餘，還是要注意適量飲酒的重要性，以避免重大健康問題。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航