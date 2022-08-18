日本民眾飲酒量大幅下降影響稅收，國稅廳舉辦全國競賽鼓勵民眾「多喝酒」
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受到COVID-19、人口高齡化、民眾健康與消費態度轉變等影響，酒精飲料在日本出現「失寵」現象。為了挽救因此受到影響的酒類稅收，日本國稅廳發起名為「清酒萬歲！」的全國性競賽，向全國參賽者徵集能夠刺激酒精需求的良方，鼓勵民眾多喝酒、重振國內飲酒風氣。
疫情過後由於年輕人飲酒態度改變，導致日本酒類稅收大幅減少。為鼓勵人們「多喝酒」、刺激酒類消費，日本政府發起全國性競賽「清酒萬歲！」，企圖重振國內飲酒風氣。
《衛報》指出，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情下，民眾生活方式逐漸改變，酒精飲料在日本開始出現「失寵」現象。日本國家稅務聽（NTA）遂發起名為「清酒萬歲！（Sake Viva!）」的全國性競賽，向全國29至39歲的參賽者徵集能夠刺激年輕人酒精需求的良方。
日媒《時事通信社》指出，本次活動目的在於，從年輕人的視角提出具有創意的商業策略，以振興因人口下降、民眾健康和消費態度轉變等因素而萎縮的國內酒精市場。此外，國稅局除了希望提案能夠迎合後疫情時代民眾習慣「在家喝」的趨勢，也鼓勵融入元宇宙概念，探索銷售新型態。
「清酒萬歲！」競賽時間將持續到9月9日，入圍晉級者者將於11月10日參與在東京舉行的決賽。
根據《日本時報》，NTA指出日本的酒類消費量已從1995年的人均每年100升下降至2020年的75升。《金融時報》指出，約10年前，日本本土人口逐漸減少，8年後65歲以上人口佔日本總人口比例超過四分之一。此後，日本酒精消費總量的下降無可避免。
另外，近期因疫情緣故，許多提供酒精的餐廳為因應政府防疫要求，自願關閉或縮短營業時間，客人數量也隨之驟降。
原先，NTA認為酒精飲料並不會受到經濟影響，能持續作為穩定的稅收來源。然而，酒類稅比例已逐漸縮水，2020年酒類稅佔日本稅收的1.7%、低於2011年的3%和1980年的5%。此外，NTA表示日本2020年酒類稅總收入也下降達1100億至1.1兆日元，為「31年來酒類稅收入的最大降幅」。
所有酒類中，則是以啤酒消費量的降幅尤為明顯，銷量下降20.1%至足18億升。日本啤酒大廠麒麟啤酒（キリンビール）的數據顯示，2020年日本人均啤酒消費量約為55瓶、比2019下降9.1%。
「由於疫情期間在家工作已獲得一定程度的進展，有很多人開始懷疑是否要繼續藉由喝酒應酬來增進同事之間的互動。」NTA官員向《日本時報》透露。「如果這種新型常態開始扎根，將會為稅收帶來額外的阻力」。
另一方面，日本厚生勞動省表示雖未與NTA合作，仍會保持緊密聯繫，並提醒政府推動競賽之餘，還是要注意適量飲酒的重要性，以避免重大健康問題。
新聞來源
- Japan’s government launches competition to get people drinking（The Guardian）
- Liquor tax revenue dives in Japan amid pandemic（The Japanese Times）
- Japan’s latest alcohol advice: please drink more（Financial Times）
- 需要喚起へ若者のアイデアを 酒類消費減少で―国税庁（時事通信社）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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