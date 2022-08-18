NCC《數位中介服務法》爭議多：PTT非商業平台卻被要求納管，站方直言「形同被逼迫關站」
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NCC於今年通過《數位中介服務法》草案，期望數位中介業者針對違法內容做出必要自律因應措施。然而草案仍有諸多爭議須被解決，業者除了憂心把關內容還須承擔求償風險、PTT以及Dcard等小平台雖不符條件卻可被個案管理，讓業者無所適從。
國家通訊傳播委員會（NCC）日前提出《數位中介服務法》草案，今（18）日舉辦第3場公開說明會，對於草案納管對象、管制違法內容等面向，業者仍有諸多擔憂。台灣原生社群巴哈姆特就指出，有時內容是否違法業者於第一時間恐難判斷，一旦刪文又可能遭到求償風險；PTT則批評自己並非商業平台，對於一些特別義務也難以履行，若被納管根本形同被逼迫關站。
NCC於今（2022）年通過《數位中介服務法》（以下簡稱《中介法》）草案，旨在鼓勵數位中介服務提供者，針對違法內容依其服務使用條款，採取合法且必要的自律檢視與因應措施。
NCC指出，所有規管平台都必須負擔8大基本義務，包括資訊揭露、指定代理人、公告服務使用條款、透明度報告等，違反義務可開罰5萬元到50萬元。然而，《中介法》雖希望建立安全的網路使用環境，草案仍舊充滿爭議。
業者憂心把關內容還須承擔求償風險
根據《中央社》，巴哈姆特副執行長陳建仁指出，巴哈姆特作為台灣原生社群平台，草案中雖有免責條款，平台業者除了公共安全、國安議題可能容易判斷外，針對私權、著作權、誹謗議題，業者無法第一時間判斷，可能會一律刪文以求免責，並承擔遭到求償的風險。
陳建仁以論文為例，如果有平台使用者張貼內容指出某個候選人論文涉抄襲，或者同時間有另一位使用者說該候選人論文是原創，「貼文可能涉誹謗，平台要不要刪文，但若刪除一方，平台有可能要負擔另一方賠償損失」。
NCC綜合規劃處科長劉佳琪回應，相關平台言論還是要回到服務使用條款去看，論文例子中的指控是否為真，還是回到法院判決，這部分不會對網路言論做相關限制。
PTT、Dcard等小平台仍可被個案管理，恐讓業者無所適從
《聯合新聞網》報導，批踢踢實業坊（PTT BBS）法務部顧問許哲仁則指出，數位中介法的對象應該是商業大平台。然而針對非營利的PTT等業者，NCC也能透過法規制定的一些特別義務的要求將其納管。
許哲仁表示PTT的核心價值是保障言論內容，結果現在想善盡社會責任卻被法令限制。他直言《中介法》若通過，規管PTT並要求PPT履行特別義務，「就跟逼我們關站並無不同」，因為PTT無法做到。
不少數位平台、數位行銷業者今天都表示對法令規管的不滿與不安。Dcard表示，雖然Dcard不符合所謂的「指定平台」規模，但NCC卻說必要時「個案管理」，讓業者無所適從。
《自由時報》報導，前NCC委員、清華大學科技法律所副教授翁曉玲指出，NCC所提草案的中心思想不明確，給予業者更多責任，甚至不僅是大的平台業者，連小的平台業者也一網打盡，可能阻礙數位經濟發展。
加註警示爭議仍未解，外界憂心恐限縮言論自由
《中介法》第18條規定，相關主管機關經調查若認為平台內容有違反法律，同時在法院核發資訊限制令前，可要求平台針對不實訊息且違法內容暫時加註警語。
《中央社》報導，台灣人權促進會數位人權專員周冠汝曾批評，草案說加註警語作法是參考歐盟2018年修訂視聽媒體服務指令，但查核後發現，歐盟指令主要是針對種族仇恨言論、暴力言論等，且主要是以提高媒體識讀能力為主。加註警語是新加坡法規才有相關規範，不過受到公民社會詬病多時。
周冠汝指出，過去《社會秩序維護法》在謠言偵辦上，也可能讓執法機關擁有過大行政權力，恐對言論自由與社會信任產生重大衝擊，因此建議政府直接刪除相關機關加註警語權利。
根據《自由時報》，政治大學法學院副教授廖元豪說，NCC提出的草案是參考歐盟，但台灣的言論自由更接近美國，美國的規定是希望不要讓政府過度管制言論，對於內容的限制應該要用最嚴苛標準，政府要負舉證責任，而非如同NCC所提草案內容，好像主管機關說是謠言就是謠言。
新聞來源
- NCC提中介法草案 業者憂把關內容須承擔求償風險（中央社）
- NCC中介法加註警語條款歧見大 專家質疑形同貼黃標（中央社）
- 數位中介法爭議多 PTT：跟逼我們關站並無不同（聯合新聞網）
- 數位中介服務法 學者期待少點內容管制多點經濟管制（自由時報）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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