NCC《數位中介服務法》爭議多：PTT非商業平台卻被要求納管，站方直言「形同被逼迫關站」

國家通訊傳播委員會（NCC）日前提出《數位中介服務法》草案，今（18）日舉辦第3場公開說明會，對於草案納管對象、管制違法內容等面向，業者仍有諸多擔憂。台灣原生社群巴哈姆特就指出，有時內容是否違法業者於第一時間恐難判斷，一旦刪文又可能遭到求償風險；PTT則批評自己並非商業平台，對於一些特別義務也難以履行，若被納管根本形同被逼迫關站。

NCC於今（2022）年通過《數位中介服務法》（以下簡稱《中介法》）草案，旨在鼓勵數位中介服務提供者，針對違法內容依其服務使用條款，採取合法且必要的自律檢視與因應措施。

NCC指出，所有規管平台都必須負擔8大基本義務，包括資訊揭露、指定代理人、公告服務使用條款、透明度報告等，違反義務可開罰5萬元到50萬元。然而，《中介法》雖希望建立安全的網路使用環境，草案仍舊充滿爭議。

業者憂心把關內容還須承擔求償風險

根據《中央社》，巴哈姆特副執行長陳建仁指出，巴哈姆特作為台灣原生社群平台，草案中雖有免責條款，平台業者除了公共安全、國安議題可能容易判斷外，針對私權、著作權、誹謗議題，業者無法第一時間判斷，可能會一律刪文以求免責，並承擔遭到求償的風險。

陳建仁以論文為例，如果有平台使用者張貼內容指出某個候選人論文涉抄襲，或者同時間有另一位使用者說該候選人論文是原創，「貼文可能涉誹謗，平台要不要刪文，但若刪除一方，平台有可能要負擔另一方賠償損失」。

NCC綜合規劃處科長劉佳琪回應，相關平台言論還是要回到服務使用條款去看，論文例子中的指控是否為真，還是回到法院判決，這部分不會對網路言論做相關限制。

PTT、Dcard等小平台仍可被個案管理，恐讓業者無所適從

《聯合新聞網》報導，批踢踢實業坊（PTT BBS）法務部顧問許哲仁則指出，數位中介法的對象應該是商業大平台。然而針對非營利的PTT等業者，NCC也能透過法規制定的一些特別義務的要求將其納管。

許哲仁表示PTT的核心價值是保障言論內容，結果現在想善盡社會責任卻被法令限制。他直言《中介法》若通過，規管PTT並要求PPT履行特別義務，「就跟逼我們關站並無不同」，因為PTT無法做到。

不少數位平台、數位行銷業者今天都表示對法令規管的不滿與不安。Dcard表示，雖然Dcard不符合所謂的「指定平台」規模，但NCC卻說必要時「個案管理」，讓業者無所適從。

《自由時報》報導，前NCC委員、清華大學科技法律所副教授翁曉玲指出，NCC所提草案的中心思想不明確，給予業者更多責任，甚至不僅是大的平台業者，連小的平台業者也一網打盡，可能阻礙數位經濟發展。

加註警示爭議仍未解，外界憂心恐限縮言論自由

《中介法》第18條規定，相關主管機關經調查若認為平台內容有違反法律，同時在法院核發資訊限制令前，可要求平台針對不實訊息且違法內容暫時加註警語。

《中央社》報導，台灣人權促進會數位人權專員周冠汝曾批評，草案說加註警語作法是參考歐盟2018年修訂視聽媒體服務指令，但查核後發現，歐盟指令主要是針對種族仇恨言論、暴力言論等，且主要是以提高媒體識讀能力為主。加註警語是新加坡法規才有相關規範，不過受到公民社會詬病多時。

周冠汝指出，過去《社會秩序維護法》在謠言偵辦上，也可能讓執法機關擁有過大行政權力，恐對言論自由與社會信任產生重大衝擊，因此建議政府直接刪除相關機關加註警語權利。

根據《自由時報》，政治大學法學院副教授廖元豪說，NCC提出的草案是參考歐盟，但台灣的言論自由更接近美國，美國的規定是希望不要讓政府過度管制言論，對於內容的限制應該要用最嚴苛標準，政府要負舉證責任，而非如同NCC所提草案內容，好像主管機關說是謠言就是謠言。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航