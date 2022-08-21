50年前台北市少棒隊衛冕世界冠軍，在外交風雨飄搖之際加強國人對未來的信心

前有紅葉隊力克日本隊，後有金龍及巨人隊榮獲世界冠軍！1972年8月，台北市少棒隊再度代表我國，遠赴美國參加世界少棒大賽，並以懸殊比數，擊敗強隊取得三連勝再次蟬聯冠軍。此時，台灣的少年棒球運動不僅舉國關注，更贏得海內外同胞齊心加油打氣。現在，就讓我們一起從國家檔案中，回顧中華小將的風采。

守在電視機前面觀看中華小將參與世界棒球大賽是很多人共同的回憶（圖1），從1969年至1978年，我國少棒、青少棒及青棒幾乎每年都奪得世界冠軍。台灣少棒在台灣棒球史上輝煌的一頁，可自1968年的台東紅葉少棒隊以7:0的懸殊比數大勝日本關西隊開始說起，這項比賽結果證明台灣少棒已有在國際賽事競逐的實力，讓國人有發展棒球運動的信心，學生們也受到紅葉少棒隊的鼓勵，開始積極投入棒球國際賽事。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖1：電視轉播世界少棒大賽。

隔年，由各校菁英所組成的台中市金龍少棒隊，承載國內球迷的期望，先赴日本擊敗其他國代表隊，取得遠東區代表隊資格，之後遠渡重洋，參加由世界少棒聯盟所舉辦的威廉波特少棒賽，首度奪得世界冠軍，從此，也掀起台灣棒球運動的狂潮。

世界少棒聯盟是國際棒球組織於1939年由Carl Stotz在美國賓夕法尼亞州威廉波特（Williamsport）創立，主要舉辦世界少棒錦標賽、世界青少棒錦標賽及世界青棒錦標賽等三級棒球賽事，至於少棒、青少棒及青棒是由年齡所劃分，其中少棒通常為年齡12歲以下的學生所組成，而世界少棒錦標賽，由於皆在美國威廉波特進行賽事，因此又稱為「威廉波特少棒賽」。

1971年，為更加符合世界少棒聯盟規定，球隊成員須由地區性代表隊所組成，以台南市協進國小為主力的巨人少棒隊（圖2），先在國內勝出享譽國際的台中市金龍少棒隊，獲取國際賽事的入場券，歷經艱辛，在美國擊敗拉丁美洲及美國強隊，勇得世界少棒大賽冠軍。此次的戰績，除了在國際上取得輝煌成就外，更有團結僑胞及國民外交之象徵意義，也是台灣在國際賽事四連霸的開端。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖2：巨人少棒隊全體合影。

由於在國際大賽創下亮眼紀錄，從此棒球成了熱門運動。每年6月，台灣就會選拔參加美國威廉波特少棒賽的代表隊伍，全台灣的小學幾乎都瀰漫著棒球熱，最後的代表隊往往要經過10幾場比賽，才能獲選。過往獲勝球隊，通常都來自台北地區以外，有台東紅葉少棒隊、台中市金龍少棒隊及台南市巨人少棒隊等，而台北市少棒隊，這支集訓時間相較其他隊甚短的球隊，卻以黑馬之姿，屢屢出戰強敵，多次反敗為勝，以七戰六勝一負之戰績，最後贏得全國少年棒球錦標賽冠軍，代表中華民國參加遠東區少棒賽，這可歸功於教練的投手戰略運用及全體球員的高昂鬥志，並被專家評為進步最快及士氣最佳的球隊。

隨後台北市少棒隊展開正式集訓，在1972年7月遠赴關島，為取得參加世界少棒賽的遠東區代表權，須與菲律賓、日本及韓國等5隊勁敵進行激烈對決，奪得錦標之途，險阻重重，其中尤以日本隊實力最強，被譽為歷年日本最強代表隊。教練團研判日本隊的戰力後，認為可運用靈活的戰略，只要能夠封鎖前四棒強打球員，就能增高擊敗日本隊的可能性。最後，台北市少棒隊勝出日本隊，拿到晉級世界冠軍的門票，而國內球迷也通宵達旦收聽比賽廣播，共同參與榮耀時刻，這場國際賽事不僅場內戰況激烈，場外日本、韓國及我國等各國啦啦隊也是熱情揮舞國旗，互相較勁。

1972年8月，帶著國人的期望，台北市少棒隊飛抵美國威廉波特，並展開三戰三勝之旅，我國旅美僑胞及留學生無不熱情捧場，這屆比賽華視也全程實況轉播，至於我國的國旗在賽場上處處飄揚，以及現場的加油標語，皆展現出團結的意志。

台北市少棒隊首場比賽面對極具身形優勢的美東隊，首局即得分，使對手陣腳大亂，終以9：0懸殊比數輕取。與此同時，國內三家電視台也透過人造衛星實況轉播，由於轉播費用高昂，須由廣告收益彌補，因此，電視台接獲大量民眾來電表示，電視台轉播球賽的進度相較廣播慢一局半，可見當時的賽事獲得國人的即時關注及重視，而贏得第一場勝利，首戰告捷的消息，使得徹夜未睡圍觀電視轉播的國民，一時之間欣喜若狂，甚至燃燒爆竹慶賀。

第二場賽事，再擊敗強敵美西隊，此戰台北市少棒隊頻頻安打，局局得分，被評為是成軍以來，打得最漂亮的一仗。最終場在1972年8月27日對決美北隊，二局下半，台北市少棒隊先馳得點，暫時領先，五局下半，台北市少棒隊以6：0領先，勝利在望。六局上半，美北隊落後6分，開始最後一次的攻擊機會，首棒擊出中堅滾球安打，上一壘，二棒打擊者遭三振。三棒打擊時，首棒盜壘成功，隨後，三棒打擊者，被封殺在一壘前，二出局後，四棒打擊者遭三振，結束了比賽，台北市少棒隊以6A：0大獲全勝（圖3），衛冕成功，贏得世界少棒大賽冠軍。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖3：電視轉播世界少棒大賽冠軍賽中華隊與美北隊最終比數。

中華小將優異的表現，有賴於成功的戰略、團隊的默契及純熟的技術，甚至獲得時任世界少棒聯盟主席麥高文讚譽，認為台北市少棒隊的打擊、滑壘等動作非常美妙，是難得一見的球隊。這場比賽吸引了上萬觀眾，僑胞與留學生組成的龐大啦啦隊，鼓舞了球員1972年台北市少棒隊勇奪世界冠軍，為我國少棒運動在國際奠定了更穩固的地位