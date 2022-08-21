50年前台北市少棒隊衛冕世界冠軍，在外交風雨飄搖之際加強國人對未來的信心
我們想讓你知道的是
1972年8月，在前後兩週之間，我國青少棒隊和少棒隊，連續贏得了兩次世界冠軍，當時適逢我國在外交上遭遇挫折及面臨艱難之際，而在國際大賽的成績，仍證明我國實力堅強並具備潛力，也加強國人對未來的信心。
前有紅葉隊力克日本隊，後有金龍及巨人隊榮獲世界冠軍！1972年8月，台北市少棒隊再度代表我國，遠赴美國參加世界少棒大賽，並以懸殊比數，擊敗強隊取得三連勝再次蟬聯冠軍。此時，台灣的少年棒球運動不僅舉國關注，更贏得海內外同胞齊心加油打氣。現在，就讓我們一起從國家檔案中，回顧中華小將的風采。
守在電視機前面觀看中華小將參與世界棒球大賽是很多人共同的回憶（圖1），從1969年至1978年，我國少棒、青少棒及青棒幾乎每年都奪得世界冠軍。台灣少棒在台灣棒球史上輝煌的一頁，可自1968年的台東紅葉少棒隊以7:0的懸殊比數大勝日本關西隊開始說起，這項比賽結果證明台灣少棒已有在國際賽事競逐的實力，讓國人有發展棒球運動的信心，學生們也受到紅葉少棒隊的鼓勵，開始積極投入棒球國際賽事。
隔年，由各校菁英所組成的台中市金龍少棒隊，承載國內球迷的期望，先赴日本擊敗其他國代表隊，取得遠東區代表隊資格，之後遠渡重洋，參加由世界少棒聯盟所舉辦的威廉波特少棒賽，首度奪得世界冠軍，從此，也掀起台灣棒球運動的狂潮。
世界少棒聯盟是國際棒球組織於1939年由Carl Stotz在美國賓夕法尼亞州威廉波特（Williamsport）創立，主要舉辦世界少棒錦標賽、世界青少棒錦標賽及世界青棒錦標賽等三級棒球賽事，至於少棒、青少棒及青棒是由年齡所劃分，其中少棒通常為年齡12歲以下的學生所組成，而世界少棒錦標賽，由於皆在美國威廉波特進行賽事，因此又稱為「威廉波特少棒賽」。
1971年，為更加符合世界少棒聯盟規定，球隊成員須由地區性代表隊所組成，以台南市協進國小為主力的巨人少棒隊（圖2），先在國內勝出享譽國際的台中市金龍少棒隊，獲取國際賽事的入場券，歷經艱辛，在美國擊敗拉丁美洲及美國強隊，勇得世界少棒大賽冠軍。此次的戰績，除了在國際上取得輝煌成就外，更有團結僑胞及國民外交之象徵意義，也是台灣在國際賽事四連霸的開端。
由於在國際大賽創下亮眼紀錄，從此棒球成了熱門運動。每年6月，台灣就會選拔參加美國威廉波特少棒賽的代表隊伍，全台灣的小學幾乎都瀰漫著棒球熱，最後的代表隊往往要經過10幾場比賽，才能獲選。過往獲勝球隊，通常都來自台北地區以外，有台東紅葉少棒隊、台中市金龍少棒隊及台南市巨人少棒隊等，而台北市少棒隊，這支集訓時間相較其他隊甚短的球隊，卻以黑馬之姿，屢屢出戰強敵，多次反敗為勝，以七戰六勝一負之戰績，最後贏得全國少年棒球錦標賽冠軍，代表中華民國參加遠東區少棒賽，這可歸功於教練的投手戰略運用及全體球員的高昂鬥志，並被專家評為進步最快及士氣最佳的球隊。
隨後台北市少棒隊展開正式集訓，在1972年7月遠赴關島，為取得參加世界少棒賽的遠東區代表權，須與菲律賓、日本及韓國等5隊勁敵進行激烈對決，奪得錦標之途，險阻重重，其中尤以日本隊實力最強，被譽為歷年日本最強代表隊。教練團研判日本隊的戰力後，認為可運用靈活的戰略，只要能夠封鎖前四棒強打球員，就能增高擊敗日本隊的可能性。最後，台北市少棒隊勝出日本隊，拿到晉級世界冠軍的門票，而國內球迷也通宵達旦收聽比賽廣播，共同參與榮耀時刻，這場國際賽事不僅場內戰況激烈，場外日本、韓國及我國等各國啦啦隊也是熱情揮舞國旗，互相較勁。
1972年8月，帶著國人的期望，台北市少棒隊飛抵美國威廉波特，並展開三戰三勝之旅，我國旅美僑胞及留學生無不熱情捧場，這屆比賽華視也全程實況轉播，至於我國的國旗在賽場上處處飄揚，以及現場的加油標語，皆展現出團結的意志。
台北市少棒隊首場比賽面對極具身形優勢的美東隊，首局即得分，使對手陣腳大亂，終以9：0懸殊比數輕取。與此同時，國內三家電視台也透過人造衛星實況轉播，由於轉播費用高昂，須由廣告收益彌補，因此，電視台接獲大量民眾來電表示，電視台轉播球賽的進度相較廣播慢一局半，可見當時的賽事獲得國人的即時關注及重視，而贏得第一場勝利，首戰告捷的消息，使得徹夜未睡圍觀電視轉播的國民，一時之間欣喜若狂，甚至燃燒爆竹慶賀。
第二場賽事，再擊敗強敵美西隊，此戰台北市少棒隊頻頻安打，局局得分，被評為是成軍以來，打得最漂亮的一仗。最終場在1972年8月27日對決美北隊，二局下半，台北市少棒隊先馳得點，暫時領先，五局下半，台北市少棒隊以6：0領先，勝利在望。六局上半，美北隊落後6分，開始最後一次的攻擊機會，首棒擊出中堅滾球安打，上一壘，二棒打擊者遭三振。三棒打擊時，首棒盜壘成功，隨後，三棒打擊者，被封殺在一壘前，二出局後，四棒打擊者遭三振，結束了比賽，台北市少棒隊以6A：0大獲全勝（圖3），衛冕成功，贏得世界少棒大賽冠軍。
中華小將優異的表現，有賴於成功的戰略、團隊的默契及純熟的技術，甚至獲得時任世界少棒聯盟主席麥高文讚譽，認為台北市少棒隊的打擊、滑壘等動作非常美妙，是難得一見的球隊。這場比賽吸引了上萬觀眾，僑胞與留學生組成的龐大啦啦隊，鼓舞了球員1972年台北市少棒隊勇奪世界冠軍，為我國少棒運動在國際奠定了更穩固的地位
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
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「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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