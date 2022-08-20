確診康復解隔離後，可以直接回歸到之前的訓練菜單嗎？
我們想讓你知道的是
就算你在解隔離後沒有後遺症，還是建議不要立即回到確診前的訓練量與訓練強度。身體在染疫的期間需要努力工作對抗病毒，免疫系統也必須去保護身體的各個器官，所以染疫後整體感覺可能會特別疲勞。
疫情不斷升溫，最近確診的人越來越多。許多人在症狀期會有發燒、喉嚨痛、呼吸短促等問題，但當症狀減輕，解隔離後要怎麼回歸運動、健身呢？
可以直接回歸到休息前的訓練菜單、訓練量嗎？
就算你在解隔離後沒有後遺症，還是建議不要立即回到確診前的訓練量與訓練強度。身體在染疫的期間需要努力工作對抗病毒，免疫系統也必須去保護身體的各個器官，所以染疫後整體感覺可能會特別疲勞。
除此之外，即使比例不高，少數人在染疫後會有潛在的長期併發症，心肺功能或心血管系統都可能會不如從前。因此，還是建議染疫後採較保守的方式，慢慢恢復以往的訓練或運動方式，降低強度並留心觀察訓練後的身體反應。
如果有出現以下症狀，建議暫停運動，休息觀察，有需要就尋求專業醫護人員的幫助：
- 胸痛或心悸
- 與運動強度不成比例的心跳率或疲勞感
- 頭暈想吐
- 呼吸障礙
染疫後如果直接回歸中高強度訓練，可能會有以下風險：
- 若出現不良反應，會難以辨別是COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的後遺症，還是身體不適應訓練強度的症狀。
- 若免疫系統承受太多壓力，抵抗力下降時，身體較容易生病。
- 若有潛在的長期後遺症，馬上回歸中高強度的訓練可能會造成較嚴重的後果。
恢復訓練的階段參考
症狀結束的7－10天後這階段的運動，應該是你能輕易邊運動邊聊天的強度：
- 15分鐘內的低強度運動（ 散步、慢跑或是伸展運動）
- 讓心跳率維持在最大心跳率的70％以內，不要讓自己太喘、太累
如果身體沒有出現什麼不良反應，15分鐘也相對輕鬆，可以在2－3天後做調整：
- 慢慢增加至30分鐘內的中低強度運動，如徒手訓練、慢跑、瑜珈、中低強度有氧訓練
- 先不要進行高強度間歇訓練
- 讓心跳率維持在最大心跳率的80％以內
執行約一週後，若身體恢復都順利，疲勞感也沒有異常，那可以循序漸進地回復到染疫前的運動方式：
- 先降低強度與訓練量，慢慢試水溫
- 注重運動後的恢復，確保身體得到充足的營養與睡眠
推薦使用Candice設計的一款課表，徒手、零跳躍，幫助疫情後恢復。
本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
我們想讓你知道的是
影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。