確診康復解隔離後，可以直接回歸到之前的訓練菜單嗎？

疫情不斷升溫，最近確診的人越來越多。許多人在症狀期會有發燒、喉嚨痛、呼吸短促等問題，但當症狀減輕，解隔離後要怎麼回歸運動、健身呢？

可以直接回歸到休息前的訓練菜單、訓練量嗎？

就算你在解隔離後沒有後遺症，還是建議不要立即回到確診前的訓練量與訓練強度。身體在染疫的期間需要努力工作對抗病毒，免疫系統也必須去保護身體的各個器官，所以染疫後整體感覺可能會特別疲勞。

除此之外，即使比例不高，少數人在染疫後會有潛在的長期併發症，心肺功能或心血管系統都可能會不如從前。因此，還是建議染疫後採較保守的方式，慢慢恢復以往的訓練或運動方式，降低強度並留心觀察訓練後的身體反應。

如果有出現以下症狀，建議暫停運動，休息觀察，有需要就尋求專業醫護人員的幫助：

胸痛或心悸

與運動強度不成比例的心跳率或疲勞感

頭暈想吐

呼吸障礙

染疫後如果直接回歸中高強度訓練，可能會有以下風險：

若出現不良反應，會難以辨別是COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的後遺症，還是身體不適應訓練強度的症狀。

若免疫系統承受太多壓力，抵抗力下降時，身體較容易生病。

若有潛在的長期後遺症，馬上回歸中高強度的訓練可能會造成較嚴重的後果。

恢復訓練的階段參考

症狀結束的7－10天後這階段的運動，應該是你能輕易邊運動邊聊天的強度：

15分鐘內的低強度運動（ 散步、慢跑或是伸展運動）

讓心跳率維持在最大心跳率的70％以內，不要讓自己太喘、太累

如果身體沒有出現什麼不良反應，15分鐘也相對輕鬆，可以在2－3天後做調整：

慢慢增加至30分鐘內的中低強度運動，如徒手訓練、慢跑、瑜珈、中低強度有氧訓練

先不要進行高強度間歇訓練

讓心跳率維持在最大心跳率的80％以內

執行約一週後，若身體恢復都順利，疲勞感也沒有異常，那可以循序漸進地回復到染疫前的運動方式：

先降低強度與訓練量，慢慢試水溫

注重運動後的恢復，確保身體得到充足的營養與睡眠

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本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航