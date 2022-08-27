【小說】《紳士的等待》選摘：他們多次在大廳或長廊撞見這位白鬍老紳士，好奇心油然而生
我們想讓你知道的是
歷經《以你的名字呼喚我》中的刻骨愛戀、《在世界的盡頭找到我》中超越時空的掛念、《愛的變奏曲》中流動的情感和身分，《紳士的等待》體現了安德列．艾席蒙已臻完成的愛情觀。
文：安德列．艾席蒙（André Aciman）
第一章
「妳不是陌生人。」
「我們怎麼不算陌生人？」
陌生男子說：「不妨試試這個吧。」男子走向他們這一桌，碰觸馬克的肩膀。「你只要深呼吸，數到五。」
至少三天了，他們一直看見這位老先生。在飯店泳池畔的用餐區，他遠遠地坐在角落那一桌，總是怡然自處，偶爾和高䠷的白髮服務生客套兩三句，除此之外惜言如金，態度內斂。
儘管他獨自坐著，卻從不帶讀物，隨身唯有一本文人筆記簿，攤開朝下，看似一頂小人國帳篷。他還帶著一小支黑色無夾式鋼筆，以及一副隨手扔在桌上的眼鏡，完全不在乎鏡片是否被刮花，彷彿仍在否認自己有多需要眼鏡。六十出頭的他外表俊朗精瘦，身穿熨燙整齊的休閒西裝，雙排釦，海軍藍，布料是細條紋泡泡紗，顯得神清氣爽。他外套底下穿著亞麻衫，打一條銀灰色領帶，搭配色澤鮮豔的口袋巾。
他們多次在大廳或長廊撞見他，好奇心油然而生，猜想他這種人八成是典型的義大利半退休紳士，事業有成，在山腳下或是海邊隨意找個SPA度假村，稍微與人交際，晚上打打橋牌，清閒個幾星期，遠離老婆、小三、孫兒女。然而，這紳士不交際，不打橋牌，既不是來戲水，也不泡泥漿浴，而且屢次請服務生去調低音樂的音量。用餐區音響播放著韋瓦第，已經逼近靜音了。
有一次，他正要回他常坐的位置，途中瞟了他們一眼，甚至若有似無地鞠躬，隨意打個無言招呼。但他始終不發一語。他們嫌他這種歐式作風太冰冷，太正式，不知如何回應是好，於是便不回禮。他們只對他的身影行注目禮，眼光無神而困惑，對他疏遠的鞠躬視若無睹，不希望他再向前一步。他們當中一人說：「我就說嘛，他一直在打量我們。」另一人附和說：「怪咖。」
在整個飯店用餐區，他們是人最多也最熱鬧的一桌，占據了瞭望台大半空間，海灘和港口就在左下方。他們這群人剛到那幾天，服務生趕忙為他們併上三桌，再鋪上一條長桌布。餐後，他們全走了，服務生又收走桌布攏成一團，搬桌子歸位。後來，服務生明白這群死黨早晚餐必報到，決定不再拆桌，以供他們住宿期間專用。飯店另有其他美國人，但他們是最年輕、最嘈雜的一群。
晚間，逐桌表演的兩名吉他手來這桌時，同桌的幾個女人會突然喜形於色，面向吉他手，盡量跟著節拍哼歌，不時大笑失聲。其他客人講話輕聲細語，用餐細嚼慢嚥，酒也灌得遠不及他們這麼凶。夜深了，最後回房的也是這群美國青年。等到他們叫甜點時，服務生已開始為其他桌擺設早餐用的餐具。
吃完晚餐，上了年紀的客人大都會去棋牌廳打橋牌，不然就在大廳旁的公共區域消磨時光。對年長的客人而言，這裡不是住幾天就回家的度假村；他們至少會待上三星期，不轉移陣地，而且很習慣和常客互動。其中有些人是幾年、甚至數十年的老主顧。這些人會外出走走，遊覽周遭環境，回飯店游泳幾小圈，然後來一杯清淡的調酒，享用豐盛的晚餐。
義大利籍工作人員不斷提醒這群美國青年，本飯店主廚名聞遐邇，著有三本暢銷烹飪書。晚餐之餘，年事更高的客人會在遊廊上喝喝礦泉水或黃春菊茶，怕吹風的客人最後會結伴去飲茶廳。這群美國青年戲稱她們是聯營毛線族，因為最年長的老嫗當中有兩人常打毛線。久坐之後，男人會急著移師至露天台座，成三成四坐著，感嘆義大利政壇多麼腐敗，直到涼意襲身才打道回房。
晚餐後，這群美國年輕人喜歡成群去酒吧區。酒吧雖小，琴酒和單一麥芽蘇格蘭威士忌的品牌卻應有盡有，可能連英國最豪華的酒吧都比不上。
「平常那些貴婦睡完午覺，八成都在賭金拉米牌吧。」這群美國青年之一，名叫米蘭達的女孩說。她在藝廊工作，平日勇於毒舌消遣陌生人。朋友全笑了起來。奧斯卡問：「不過，妳知道她們的老公都上哪去了嗎？」奧斯卡是受過美國教育的智利人，幽默感帶狠勁。他停頓片刻，但沒人搭腔，他忍不住提起一個老笑話，說這類型女人的老公總是先死。米蘭達問：「老公為什麼先死？」說著摘下他頭上的水手帽戴在自己頭上。他回答：「因為他們不想活了。」
整群人又爆笑如雷。米蘭達注視著一直在討論鉤針技巧的兩位老婆婆，隔空對她倆幽幽一笑。米蘭達對友伴說：「等活到八十歲，要是我淪落到在飯店裡打毛線、喝著燙死人的黃春菊茶，你們乾脆一顆子彈斃了我，好不好？」語畢，她將水手帽戴回奧斯卡頭上，卻把帽簷歪向左，尋他開心。他把帽子戴正，卻又被米蘭達搶著歪向另一邊。「這些老人未免活太久了。」她說著鬆開原本抓著帽子的手。
兩名老婦人成了笑柄而不自知，只見用餐區另一邊的美國年輕人在微笑，於是也以矜持的淺笑投報。「她們快醒過來了，」米蘭達說：「吵醒老母鴨就不妙了。」
「妳的嘴巴又不饒人了。」馬克說。他是這群人中最理性的一位。
米蘭達遏制住自己，起初不吭聲，隨即盯著他雙眼說：「我知道啦。」
但是，緊接著，她見大家不語，又說：「剛才我只是想起我祖母，她運氣夠好，能一覺不醒。希望老天爺饒我，不要讓我活到老。」
「儘管這樣，」馬克接著說：「妳也不應該講那種話。幾個星期前，我祖母過世了。我好愛她。」無論打不打網球，馬克總穿戴網球服飾。他最近受了傷，現在正不斷揉捏著肩膀。
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屬於台灣人的千中選一香氣！台酒花酵母系列清酒研發故事與品飲指南
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在酒友圈裡掀起好評的花酵母系列，是怎麼開發出來的？台灣的清酒又有什麼獨到之處？我們邀請到花酵母系列清酒的主要推手之一，台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry來分享開發過程的故事，以及非常實用的搭餐建議！
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清酒的嬌貴展現在其對於溫度的敏感，從製作過程到送至人們的酒杯中，溫度都需要精準控制。製作清酒的原料米經過「精米」步驟去除蛋白質、氨基酸等成分，保留最多的澱粉，接著讓米放置吸水回潮後，蒸熟做成讓麴菌生長的「米麴」。等待整整28天的發酵期，才能進到壓榨、調和至最後裝瓶，這所有階段都在保持低溫的環境與桶槽設備中完成。
日本冬季的寒冷正適合釀製清酒，但在亞熱帶的台灣，夏季幾乎每天都是30幾度的炎熱，在這樣的氣候條件下台灣能釀出什麼樣的清酒呢？台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry從酒廠的歷史說起，和我們分享這一切究竟怎麼開始。
做出與日本一較高下的清酒（04:08）
日治時期，許多在台灣的日本人有飲用清酒的需求，當時除了從日本進口，他們也在台灣蓋很多酒廠，「芳釀株式會社」是台灣第一間民營現代化清酒釀造廠。這50年期間，台灣人也受影響，包括台中、埔里、花蓮幾間酒廠都有釀清酒，只不過1949年國民政府來台，同時將紹興酒的飲用習慣帶進來，「1986年建成的桃園酒廠最初就是紹興酒的釀製工廠。」
Cherry提到1960年代的紹興酒屬於招待用的高級酒，即便1986年左右台灣開放國外菸酒進口，那時紹興酒也還算普及。直到1990年代台灣社會漸漸富足，加上大家飲食習慣改變，口味濃郁厚重的紹興酒反而不受喜愛。「那時候桃園酒廠還是林口酒廠，設備是做紹興酒的，但總是要生存啊，所以就開始投入轉型、試做清酒，在1996年成功研發出玉泉清酒。」
從玉泉清酒到近期推出的花酵母系列，中間時隔20多年，「我們一直在思考怎麼做出可以跟日本一較高下的清酒，」Cherry說起這系列清酒的研發，其實是從工作之餘在種滿花的廠區散心開始的，「花蜜吸引昆蟲，他們會把一些微生物、酵母帶過來，我們藉由這樣的方式從花上面找到酵母。」
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*
酒廠研發中心的同仁們採集了桂花、山櫻花、芭樂花、雞蛋花等30-40種花，「每個樣本都要測試它到底耐不耐得住酒精，再來就是可不可以發酵產酒精，」不斷嘗試的過程長達三年，最終從上千種酵母中成功篩選出「山櫻花酵母」，釀造出「山櫻花吟釀」這支香氣輕盈的清酒。
精米步合？爽薰醇熟？清酒的等級與分類（17:56）
熟悉清酒的酒友一定對「吟釀」或「大吟釀」這些分級不陌生。談到清酒的等級，Cherry以台酒花酵母系列的三款清酒解說：「花自慢屬於普通酒等級，精米的程度是『精米步合 70』，就是去除米的30%成分，保留70%；山櫻花吟釀的吟釀等級就要『精米步合55』，成本愈來愈高；到大吟釀等級，精米步合要45以下。」台酒花酵母系列第一支就挑戰吟釀等級，為了要把米磨到只剩下55%，因此特別挑選比較大顆的台東關山米。
「精米步合對於清酒口感影響蠻大的，去掉愈多表層的東西、雜質，留下中心的澱粉愈多。大吟釀等級，風味是細緻優雅的；普通酒等級，喝起來就比較粗獷厚重。」此外Cherry也提到研發過程中，除了傾力篩選酵母，也針對試飲溫度做了很多測試，而「山櫻花吟釀」最適合的飲用溫度是10°C，「在日本，不同品飲溫度有不同名字，10°C叫做『花冷』，非常剛好。」
「花自慢」與「山櫻花吟釀」這兩款酒都是以山櫻花酵母釀成，前者品嚐起來有一些草本香氣帶著細緻的甜味，適合搭配熱炒、居酒屋料理，與很多人一起開心吃飯、輕鬆飲用；後者的香氣主要是蘋果香、瓜果香，還有些許的優格味，推薦去賞花、賞楓或野餐時帶上一支，適合優雅悠閒的氣氛。
飲食與文化在各地都有緊密的關聯，Cherry提到清酒最初是從神社的祭典文化發展出來，「此外日本很多酒廠會向釀造協會購買『釀協酵母』，所以清酒產生出來的風格很類似。」台酒花酵母系列的初衷是希望發展出台灣在地的酒款，用台灣米、台灣水，酵母也是自己的台灣酵母，口感設定上清甜中帶點酸度，喝起來讓人完全不膩。
根據日本侍酒師協會（Sake Service Institute，SSI）對於清酒香氣的分類，目前分成「爽」（清爽淡麗）、「薰」（薰香，氣味奔放）、「醇」（厚重）、「熟」（熟成，香菇味）四個象限，再搭配花果香跟米飯香來做區分。「山櫻花吟釀」就是屬於薰酒中偏清淡的花果香，「香味的生成主要靠酵母，而這就是酵母厲害的地方。」
來自台灣特有種紅毛杜鵑的花酵母（33:16）
「花酵母純米大吟釀・紅毛杜鵑」是台酒2022年一月才成功開發出來的酒款，「要做到這麼高等級，發酵溫度就要控制得更低、更嚴格。」Cherry提到研發團隊當時設想，這樣的酵母較需要能適應低溫環境，於是竟跑到高山上去找花，「我去爬合歡東峰看到全都是階梯，還沒爬就有點無力。」平時沒有爬山習慣的Cherry為了酵母豁出去，當時用棉棒採集許多高山花卉的樣本回到實驗室研發，「唯一成功的就是台灣特有種花卉紅毛杜鵑的花酵母」。
紅毛杜鵑大吟釀的香氣非常奔放，豐富花果香偏熱帶水果的香氣。這樣比較濃郁的酒，Cherry認為適合搭配味道清淡的食物如生魚片，以酒為主餐食為輔，慢慢喝、細細品嚐味道。「剛提到爽薰純厚的四個象限，紅毛杜鵑大吟釀並不在這個分類，」它屬於這兩年較流行的第五類「juicy & fruity」（果汁果香），「這支酒的設定就是去挑戰這個類型。」
「持續採花！」台灣在地酒款的未來（39:56）
從實驗室裡的試管、三角瓶，花酵母經過多個階段的測試，不斷放大試釀規模，「酒廠的空氣中有很多微生物，不容易控制溫度與環境」從實驗室到量產是釀造的挑戰，「通常到能釀出 3000公升的階段就算試釀成功。」Cherry表示除了清酒之外，他們也嘗試以花酵母釀製白葡萄酒，「我們還在努力，持續採花！」
各位酒友們可以開始期待台酒接下來推出的花酵母系列酒囉！目前「花自慢」在便利商店就可以買到，另外兩支花酵母清酒因為希望保有像出廠時的香氣與品質，透過冷鏈運送、販售，得透過買酒網門市或台灣菸酒自營據點購買。Cherry也邀請大家搭乘機捷到桃園酒廠，在群花環繞中享受花酵母系列清酒！
花酵母系列清酒銷售資訊：
花自慢—全家、萊爾富、美廉社、台灣菸酒自營據點
山櫻花吟釀—台灣菸酒自營據點
紅毛杜鵑純米大吟釀—買酒網門市、台灣菸酒自營據點
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*