《巴比倫的好野人》：過去這一年，你是否至少存下了十分之一的收入？

文：喬治．山繆．克拉森

Photo Credit: 好人

我反覆思考著他的話，聽起來似乎不無道理，我決定要試試。每次一領到錢，就先把十分之一的銅幣存起來。神奇的是，我並沒有因此覺得手頭很緊、錢不夠用，好像沒太大影響。隨著積蓄增加，我有時也會忍不住誘惑，每次看到小販擺出來的東西，還有駱駝隊和商船從腓尼基運來的精美商品就想購買，但最後都還是理智地忍住了。

過了一年後，阿爾加什又出現了，他對我說：「孩子，過去這一年，你是否至少存下了十分之一的收入？」

我很驕傲地告訴他：「是的，前輩，我做到了。」

「很好，」他微笑地看著我：「你怎麼處理那些錢？」

「我把錢交給磚匠阿茲莫，他說他經常出海，可以幫我從泰爾帶回腓尼基的上等寶石。他回來之後，再以高價賣出，利潤我倆平分。」

「就非得讓你吃虧才會成長，」他語帶怒氣地說：「在珠寶這種事情上，你怎麼會相信一個磚匠的判斷呢？你會去找麵包師傅詢問天文星象嗎？不會吧！我的天，如果你還有點腦子，你就會去問占星師。年輕人，你把積蓄花光了，就等同把財富樹連根拔起。重新再試一次吧。下一次如果你還要做珠寶生意，就去問珠寶商吧。如果你想了解羊，那就得找牧羊人。」

「要得到建議不難，但你得分清哪些是值得吸取的經驗。如果從毫無理財經驗的人身上獲取建議，那必定會血本無歸，更是用你所有的積蓄來證明這項錯誤的行為。」說完，他又離開了。

結果一切正如他所說，狡猾的腓尼基人把看起來像寶石，實際上卻是毫無價值的玻璃塊賣給了阿茲莫。但我按照阿爾加什所說的，每個月重新存下十分之一的銅幣，養成習慣後，存錢這事也變得很容易。

一年之後，阿爾加什又到工作室來看我，他問我：「自從上次見面後，你有什麼進展？」

「我老老實實地存錢，」我回答：「把存下來的錢交給做盾牌的亞格爾去購買青銅，然後他每四個月會付我一次利息。」

「這聽起來不錯。那你怎麼處理利息？」

「我會舉辦宴會，買些蜂蜜、好酒，還有好吃的糕點。我還給自己買了一件酒紅色的袍子，改天還要買頭小毛驢來騎騎。」

阿爾加什哼了一聲：「你把賺來的錢子錢孫都吃光了，那要怎麼用這些錢子錢孫來幫你賺錢？還怎麼用賺來的錢再生錢呢？你要有足夠的財源，才能無後顧之憂地享用大餐。」說完他又離開了。

接下來的兩年裡，我再也沒見過他。當他再一次出現時，眼角下垂，臉上滿是皺紋，看起來十分蒼老。然後他對我說：「阿卡德，你得到你夢想的財富了嗎？」

我告訴他：「還沒有，但我已經有不少存款，也靠著存款賺了很多錢，而且會越賺越多。」

「那你還會去請教磚匠嗎？」

「磚匠只能告訴我做磚的方式。」我老老實實地回答。

「阿卡德，」他繼續說：「你學到了該學的東西了。首先，你知道要如何用更少的錢來過生活。接著，你懂得找內行人尋求建議。最後，你學會讓錢為你工作，幫你賺錢。」

「你學會如何賺錢、存錢和用錢了。所以，你現在有資格扛起責任了。我年紀大了，幾個兒子都只會揮霍，卻不懂得賺錢。我家大業大，實在沒太多精力顧及。如果你願意去尼普爾幫我打理那裡的產業，我會讓你成為合夥人，讓你分享我的財產。」

於是我去了尼普爾，幫他打理龐大的產業。又因為我充滿企圖心，並且熟知管理財富的三大法則，因此讓他的財產迅速增加，我在這過程中也得到不少。阿爾加什去世後，我合法繼承了他一部分的遺產。

書籍介紹

本文摘錄自《巴比倫的好野人：讓年輕人不再喊窮（最新譯本，暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者理財啟蒙之書）》，好人出版

作者：喬治．山繆．克拉森

譯者：張瓅文

全球35種語言譯本，長銷數百萬冊，亞馬遜網路書店3萬名讀者5顆星好評推薦，為譽為最偉大的個人理財書。全球金融界認可的巴比倫式個人資產管理，擺脫貧窮、還債翻身、存錢投資，邁向財務自由。

巴比倫是古時候最富有的城市，因為當地居民都是當時最富有的人。他們完全領會了金錢的價值，透過健全的理財原則獲取金錢、留住財富，以及利用金錢衍生更多財富，進而為自己提供了人人都渴望擁有的夢想——源源不絕的收入。為什麼我們不能跟巴比倫的好野人一樣，盡情享受我們應得的美好生活呢？問題到底出在哪裡？

10篇翻轉貧窮的巴比倫寓言故事將會告訴你——

7招 生財致富的簡單方法

5條 富含寓意的黃金定律

3點 既能還債又可存錢的實用計畫

以及，要不要借錢給熟人、如何選擇投資標的、工作有何意義……這些現代人的金錢煩惱，巴比倫的好野人都能提供智慧的解答！

Photo Credit: 好人

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航