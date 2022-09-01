《尋找山，珠穆朗瑪峰》：1913年是探尋史的分水嶺，這兩人比以往任何人都更接近這座山
我們想讓你知道的是
在七十一年當中，珠峰的真實本質始終詭奇地懸而未決。它既是現實，也是神話；部分是符號，部分是實質；最重要的，它是一種象徵，代表了至高無上但無法企及的事物。這是一種象徵變成一座山的故事。
文：克雷格．史托迪（Craig Storti）
一次會議上發表談話時，弗雷許菲爾德仍然為莫利的魯鈍感到痛心。想到自己和寇森勳爵本是該計畫的「教父」，他哀歎在最後一刻，「就像故事中常有的情節，出現了一個沒被邀請參加洗禮儀式的惡毒精靈。」他接著表示，「看到瑞典人赫丁（Sven Hedin）博士……在禁止英國人進入的領土上任意遨遊，真是讓人萬分苦惱。」事實上，英國人對珠峰的獨佔是出了名的——經常稱它「我們的山」——在某種程度上，他們自認對這座山擁有優先所有權，優先取捨權，而且往往在其他各方，尤其是全歐——包括英國人在內——最老練的兩個登山族群，瑞士和義大利人，表現出興趣時驚恐不已。
一九一三年是珠峰探尋史的分水嶺。那年下半年的某個時候，約翰．諾亞上尉和亞歷山大．凱拉斯這兩人比以往任何人都更接近這座山。這兩個出色——且出奇不同——的男人不僅通過了距離珠峰山腳十到三十哩的地方，還帶回一系列照片，這些照片將改變探索過程，最終促成珠峰委員會的成立——英國皇家地理學會／阿爾卑斯俱樂部合力資助探險隊，因而發現了這座山。諾亞後來在全歐和美國成名，而在探尋珠峰上的貢獻大得多的凱拉斯卻在未來幾十年裡相對地聲名沉寂。
約翰．諾亞活脫是吉卜林描寫大博弈的小說《金姆》中的人物，尤其是關於著名學者探險家的故事，這些人都是印度國民，受過印度測量局的基本地圖測繪訓練，從一八六零年代開始偽裝進入尼泊爾和西藏，祕密測繪當時仍然充滿未知、未經探勘的喜馬拉雅山脈的地圖。換句話說，他們是間諜，其中至少有兩人因此在西藏被處決。諾亞非常景仰這些學者的成就，而且顯然很能認同。雖然晚了幾年出生，諾亞本身也可以成為一個完美的大博弈玩家。他擁有最著名玩家的所有特質：他是真正的浪漫主義者，愛冒險、無畏，極為健談，而且英俊。
最後，諾亞成為一個極為成功的行動家、自我實踐者以及堅定但不光彩的創業者。他將錯過一九二一年的珠峰探險，並在一九二二、二四年的探險中擔任官方攝影師。在後一種職位上，他透過望遠鏡看見喬治．馬洛里和安德魯．歐文消失在距離珠峰頂僅兩千呎（610米）的雲層中，成為少數幾個目睹他們最後身影的人之一。馬洛里最後寫的兩封信中有一封是寫給約翰．諾亞的——由一名雪巴人從高山營地帶下來——要諾亞在次晨八點到兩人之前約定的山上某個地點去找馬洛里。
打從一九○九年從桑赫斯特皇家軍事學院畢業之後初抵印度，諾亞的名聲在未來十多年當中維持不墜。他曾任東約克郡兵團機槍部隊上尉，該兵團駐紮在北印度的偏遠小鎮法扎巴德（Faizabad）。在夏季的四個月裡，法扎巴德太熱了不適合操兵，這對真正興趣在攝影和探險的諾亞來說真是最完美的任命了。在酷暑期間，諾亞經常請假——而且通常會獲准——去探索加瓦爾喜馬拉雅山的周邊地區。
然而，對於他最著名的一次旅程，諾亞沒有請假，請了也不會獲准。這趟旅程開始於一九一三年七月五日上午，當時二十三歲的諾亞和三名當地同伴在未獲得拉薩政府知悉或許可——因此也沒告知上級——的情況下，從大吉嶺出發去尋找珠峰，而這次魯莽的遠行將使得諾亞躋身於這座遙不可及的山峰的探索群英之列。在印度、尼泊爾和西藏的邊境地區進行了大範圍旅行之後，諾亞寫道，「一九一三年我決定尋找通往珠峰之路，如果可能，接近珠峰一帶。」這座山是「一個迷人的目標，」諾亞又說，「［迄］今不曾有我這族群的人去過；根據奇幻的流傳，由最神聖的喇嘛們守護著，他們棲息在巨峰魂魄的玄妙冥想中，和它的妖魔和守護神交流。」
當然，諾亞希望自己真的能找到珠峰，但他也有一個更具體、更實際的目的：確認是否可以從東側接近並攀登珠峰。他知道羅林探險隊已經確定，從北方接近珠峰確實可行，只要能補足羅林來不及勘查的最後五十哩路。但有好一陣子諾亞一直在想，採取東邊的路徑也許行得通，甚至更可行。一些消息來源——雖然不是諾亞本人——表明，諾亞的遠行其實是應塞西爾．羅林——正為一九一五年的珠峰探險擬定正式提案——的要求而進行的一次勘查。
諾亞有充分理由認為從東側到達珠峰是可行的，因為他持有並隨身攜帶著學者探險家薩拉特．錢德拉．達斯於一八八七、一八九一年前往西藏中南部——正是諾亞打算前往的地區——的兩次旅程中所製作的地圖和筆記。達斯的地圖似乎顯示，一旦探險隊越過位於朗布隘口（Langbu La）西側的塔什拉克（Tashirak）村，從東邊接近珠峰就再沒有太大障礙了。根據地圖，該村非常容易到達。諾亞對達斯在塔什拉克附近看到的一個地形特別感興趣，他在筆記中稱之為「巍峨的費魯（Pherugh）山脈」。諾亞相信那就是「珠峰群」，決心找到它。
諾亞這次旅程不僅受到他心目中的英雄，也就是學者探險家們的啟發，還複製了他們的手法。正如學者們喬裝旅行，諾亞也不得不這麼做。「我的同伴和藏人沒有太大差異，」他解釋，「如果我把皮膚和頭髮弄黑，我也可以過關，當然不是裝成本地人——我眼睛的顏色和形狀會露餡——而是來自印度的伊斯蘭教徒。一個穆斯林在西藏肯定陌生又可疑，但不像白人那麼顯著。」
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。