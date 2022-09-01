《走在人生的懸崖邊上：楊照談太宰治》：《人間失格》是「自殺之書」嗎？書中描述的能稱之為「殉情」嗎？

文：楊照

第二章 直視生與死——太宰治的自殺之書

（前略）

那能稱之為「殉情」嗎？

在《人間失格》中，太宰治鮮活地寫出了一個廢人，從一開始便「失格」，陷入對於自己作為人的資格深切懷疑中，從沒落的豪族後裔出身，和家庭、女人發生重重讓他持續淪喪的關係，到除了死亡沒有其他出路。

這樣一個「廢人故事」之所以如此絕望，因為小說中沒有任何真正的愛情。這個人在人間「失格」，自覺「失格」卻找不到救贖，因為他無能去愛，沒有辦法真心愛任何人。

在這點上，應該對照讀太宰治的另一部作品《斜陽》。那部小說中從姊姊的觀點描寫「弟弟」，也就是作者太宰治的化身。《斜陽》裡的弟弟和《人間失格》裡的「我」都徹底失去了去愛人的能力。然而這樣的特質引發了從小說情節到自傳性真實生命經驗上的疑問：如果不能愛、不愛，為什麼會找了女人去殉情，或接受女人的召請一起自殺呢？

我們一般理解的殉情是什麼？殉情的動機不是最深刻的愛情，以至於使得兩個人如果被現實拘執，無法能夠在人間關係上共同生活，那就寧可不要活下去嗎？愛情比生命更重要。如果用這種認知去讀太宰治小說中的鋪陳，那很不對勁。

《斜陽》中記錄的第一次殉情事件，和太宰治真實人生的經驗很類似。他遇到了這個女人，和她同居了三天，就決定一起去死。首先，三天的時間能讓兩個人產生多濃多深的感情？其次，並沒有什麼了不起的、難以解決的問題阻擾他們完成對於愛情的期待，讓他們不能繼續這樣一起生活下去啊？

在通俗劇中呈現的殉情故事，要讓觀眾看得一把鼻涕一把眼淚的，一定要有可怕霸道的父母，龐大的債務與可怕的黑道逼債者，不然就是近乎將女人當作奴隸的強勢丈夫，那樣難以克服的外在阻礙特別被凸顯出來。這些在太宰治的小說中都付諸闕如，對比下，我們不能將殉情自殺理所當然看待，必須更認真地去思考那究竟是什麼樣的心情下的什麼樣的決定。

人要放棄自己的生命走向死亡，這是我們都會覺得很嚴重、很極端的選擇。所以兩個人一起去死，我們自然認定兩個人之間存在著讓他們活不下去的強烈理由，因為我們絕對肯定生而否定死。活下去是必然必要的，人竟然會要放棄活下去，當然要有極度強烈的理由。那理由如果是愛情，就構成了殉情。

但用這樣的假設來解讀《人間失格》卻是走不通的。如果你能用這樣的假設還讀完了《人間失格》，我只能說你一定沒有認真動用思考與感情在讀書，你沒有真正進入這本小說所創造出的世界裡。

怎麼可能在閱讀過程中，不產生動搖原本假定的懷疑或疑問？這是「自殺之書」嗎？到底自殺是怎麼一回事？書中描述的算是「殉情」嗎？如果不是那又是什麼呢？

日語中的「人間」

之所以要讀經典，其中一個理由是因為我們活在相對比較單調、無聊的社會裡，和之前所留下來的歷史、文化經驗相比，包圍我們的現實極為狹隘、有限。

關於作為人而活著是怎麼一回事？人為什麼活著？更進一步去探測、想像死亡的意義，我們的社會沒有太多理解與想像。大家一般都覺得自己活得好好的，不需要自尋煩惱去想這些問題，然而這樣的社會存在著一種潛伏的危機，那就是對於無法適應如此理所當然生活方式的人，那會是一個人間地獄，因為這個社會沒有足夠的多元寬廣空間可以容納他們。

正因為經典來自不同的時代，會展現不同於我們這個時代、這個社會的複雜視野，藉由閱讀經典我們得以有機會打開對這些根本問題的態度，你會覺得人不必然要用一定的方式活著，如果有人不是這樣活著，也應該尊重他們的選擇。

太宰治的經典小說，書名是《人間失格》，中文譯本一般都直接沿用這四個漢字。然而這四個字在中文裡傳達的意思，給中文讀者的聯想，和日文讀者會有一些差距。最簡單卻也最麻煩的，是「人間」這個詞。

記得《庭院深深》主題曲裡的歌詞：「天上人間，可能再聚？聽那杜鵑，在林中輕啼，不如歸去，不如歸去……」「人間」是對「天上」的，凸顯的是現實塵世。幾年前，台灣基測出過一個作文題目，叫做「人間愉快」，應該是出身中文系的老師，也許是曾永義教授的學生，對曾永義寫的一篇文章「愉快人間」印象深刻，就改動挪用來當考試題目。

但從中文意義上看，要十五歲的小孩做這樣的題目，簡直莫名其妙。曾永義的文章要強調的，是活在「人間」有許多愉快，夠充實夠豐富了，所以不必去羨慕「天上」，不必想像死後另外一個理想世界，有「人間」，能夠體會「人間」之至樂，可以不需要天堂。

十五歲的孩子哪會有這種想法？讓十五歲的青春年紀去比較「人間」和「天上」哪個比較快樂有道理嗎？百分之九十九學生的作文裡，只會寫自己生活中的種種「愉快」，那就是「愉快」，和題目中的「人間」無關了，題目才四個字，裡面有兩個字是多餘無用的，真不知這樣的題目是在什麼樣的中文理解中想出來的？

誰最常用「人間」，而且用得有道理、有必要？那是星雲法師，他的信仰教義上特別強調「人間佛教」，表示佛光山不是我們一般想像的那種隱居出世，「不食人間煙火」的宗教組織，佛光山要介入現實，在現實中提供佛法作用，在「人間」條件下實踐佛法。

但日文裡的にんげん不等於中文的「人間」。にんげん最簡單、最廣泛的意思就是「人」，複雜一點、深刻一點的指涉是人的生活、人的現象，或人之所以為人的抽象道理。

所謂的人間「失格」？