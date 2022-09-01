《走在人生的懸崖邊上：楊照談太宰治》：《人間失格》是「自殺之書」嗎？書中描述的能稱之為「殉情」嗎？

我們想讓你知道的是
太宰治留下《人間失格》後離世，這部暢銷經典幾乎可以反過來定義作者本人，我們可以如何解讀這部半自傳性小說？從作家的放蕩人生，到一部宛若臨終遺言的自殺之書，重新思索軍國主義當道的時代風潮中，一位逆行時代的頹廢文人所象徵的獨特文學精神與生死拉鋸。
文：楊照
第二章 直視生與死——太宰治的自殺之書
（前略）
那能稱之為「殉情」嗎？
在《人間失格》中，太宰治鮮活地寫出了一個廢人，從一開始便「失格」，陷入對於自己作為人的資格深切懷疑中，從沒落的豪族後裔出身，和家庭、女人發生重重讓他持續淪喪的關係，到除了死亡沒有其他出路。
這樣一個「廢人故事」之所以如此絕望，因為小說中沒有任何真正的愛情。這個人在人間「失格」，自覺「失格」卻找不到救贖，因為他無能去愛，沒有辦法真心愛任何人。
在這點上，應該對照讀太宰治的另一部作品《斜陽》。那部小說中從姊姊的觀點描寫「弟弟」，也就是作者太宰治的化身。《斜陽》裡的弟弟和《人間失格》裡的「我」都徹底失去了去愛人的能力。然而這樣的特質引發了從小說情節到自傳性真實生命經驗上的疑問：如果不能愛、不愛，為什麼會找了女人去殉情，或接受女人的召請一起自殺呢？
我們一般理解的殉情是什麼？殉情的動機不是最深刻的愛情，以至於使得兩個人如果被現實拘執，無法能夠在人間關係上共同生活，那就寧可不要活下去嗎？愛情比生命更重要。如果用這種認知去讀太宰治小說中的鋪陳，那很不對勁。
《斜陽》中記錄的第一次殉情事件，和太宰治真實人生的經驗很類似。他遇到了這個女人，和她同居了三天，就決定一起去死。首先，三天的時間能讓兩個人產生多濃多深的感情？其次，並沒有什麼了不起的、難以解決的問題阻擾他們完成對於愛情的期待，讓他們不能繼續這樣一起生活下去啊？
在通俗劇中呈現的殉情故事，要讓觀眾看得一把鼻涕一把眼淚的，一定要有可怕霸道的父母，龐大的債務與可怕的黑道逼債者，不然就是近乎將女人當作奴隸的強勢丈夫，那樣難以克服的外在阻礙特別被凸顯出來。這些在太宰治的小說中都付諸闕如，對比下，我們不能將殉情自殺理所當然看待，必須更認真地去思考那究竟是什麼樣的心情下的什麼樣的決定。
人要放棄自己的生命走向死亡，這是我們都會覺得很嚴重、很極端的選擇。所以兩個人一起去死，我們自然認定兩個人之間存在著讓他們活不下去的強烈理由，因為我們絕對肯定生而否定死。活下去是必然必要的，人竟然會要放棄活下去，當然要有極度強烈的理由。那理由如果是愛情，就構成了殉情。
但用這樣的假設來解讀《人間失格》卻是走不通的。如果你能用這樣的假設還讀完了《人間失格》，我只能說你一定沒有認真動用思考與感情在讀書，你沒有真正進入這本小說所創造出的世界裡。
怎麼可能在閱讀過程中，不產生動搖原本假定的懷疑或疑問？這是「自殺之書」嗎？到底自殺是怎麼一回事？書中描述的算是「殉情」嗎？如果不是那又是什麼呢？
日語中的「人間」
之所以要讀經典，其中一個理由是因為我們活在相對比較單調、無聊的社會裡，和之前所留下來的歷史、文化經驗相比，包圍我們的現實極為狹隘、有限。
關於作為人而活著是怎麼一回事？人為什麼活著？更進一步去探測、想像死亡的意義，我們的社會沒有太多理解與想像。大家一般都覺得自己活得好好的，不需要自尋煩惱去想這些問題，然而這樣的社會存在著一種潛伏的危機，那就是對於無法適應如此理所當然生活方式的人，那會是一個人間地獄，因為這個社會沒有足夠的多元寬廣空間可以容納他們。
正因為經典來自不同的時代，會展現不同於我們這個時代、這個社會的複雜視野，藉由閱讀經典我們得以有機會打開對這些根本問題的態度，你會覺得人不必然要用一定的方式活著，如果有人不是這樣活著，也應該尊重他們的選擇。
太宰治的經典小說，書名是《人間失格》，中文譯本一般都直接沿用這四個漢字。然而這四個字在中文裡傳達的意思，給中文讀者的聯想，和日文讀者會有一些差距。最簡單卻也最麻煩的，是「人間」這個詞。
記得《庭院深深》主題曲裡的歌詞：「天上人間，可能再聚？聽那杜鵑，在林中輕啼，不如歸去，不如歸去……」「人間」是對「天上」的，凸顯的是現實塵世。幾年前，台灣基測出過一個作文題目，叫做「人間愉快」，應該是出身中文系的老師，也許是曾永義教授的學生，對曾永義寫的一篇文章「愉快人間」印象深刻，就改動挪用來當考試題目。
但從中文意義上看，要十五歲的小孩做這樣的題目，簡直莫名其妙。曾永義的文章要強調的，是活在「人間」有許多愉快，夠充實夠豐富了，所以不必去羨慕「天上」，不必想像死後另外一個理想世界，有「人間」，能夠體會「人間」之至樂，可以不需要天堂。
十五歲的孩子哪會有這種想法？讓十五歲的青春年紀去比較「人間」和「天上」哪個比較快樂有道理嗎？百分之九十九學生的作文裡，只會寫自己生活中的種種「愉快」，那就是「愉快」，和題目中的「人間」無關了，題目才四個字，裡面有兩個字是多餘無用的，真不知這樣的題目是在什麼樣的中文理解中想出來的？
誰最常用「人間」，而且用得有道理、有必要？那是星雲法師，他的信仰教義上特別強調「人間佛教」，表示佛光山不是我們一般想像的那種隱居出世，「不食人間煙火」的宗教組織，佛光山要介入現實，在現實中提供佛法作用，在「人間」條件下實踐佛法。
但日文裡的にんげん不等於中文的「人間」。にんげん最簡單、最廣泛的意思就是「人」，複雜一點、深刻一點的指涉是人的生活、人的現象，或人之所以為人的抽象道理。
所謂的人間「失格」？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。