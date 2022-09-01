《追求終極青春：楊照談三島由紀夫》：《金閣寺》是極為傑出的小說，但絕對和《豐饒之海》不在同一個等級上
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三島由紀夫從日本戰後派文學一路摸索出一條絕無僅有的路徑，又立下後世難以企及的文學標竿。然而用五年時光寫下的最後長篇《豐饒之海》，竟成了一封滿是密碼的遺書，究竟這部史詩級作品與他宛若舞台展演的人生最後行動，背後蘊含了何種只能以死表露的意識與野心？
文：楊照
《豐饒之海》的創作起點
在日文原版文庫本的「解說」中，佐伯彰一曾經提過一個重要的看法，認為《豐饒之海》是一部企圖與近代小說的大前提與基本常識正面切入對抗的作品；也可以說是三島式的雄壯「反小說」嘗試。
而據村松剛的回憶，《豐饒之海》寫作念頭的起點，應該是昭和三十八年（一九六三年）的秋天，三島由紀夫自述：「我正計畫明年寫一部長篇小說，可是，沒有形成時代核心的哲學，如何寫一部長篇呢？我為此遍索枯腸，儘管現成的題材多得不勝枚舉。」
村松剛是一位有右翼傾向的親法派，一九六○年代後期和三島由紀夫很親近，因而大家通常就依照他的說法，將《豐饒之海》的創作起點，設在一九六三年。然而如果考慮佐伯彰一所說的「反小說」意念的話，那麼三島由紀夫在心中有了這個想法的時間，必須大幅往前推，推到他二十五歲那一年。
三島由紀夫在一九五○年，二十五歲時寫下的筆記中，就有了要寫一部超長小說的念頭。而「超長」的這個篇幅概念，是為了要思考、探索、乃至於挑戰小說的基本形式要件。並不是因為想了什麼樣的內容必須用超長的篇幅才能放得進去、寫得完，而是倒過來想：小說有必然的長度限制嗎？有小說長度的必然性嗎？在必然性的前提限制下，能夠撐得起站得住的最長的小說，可以寫多長？應該寫多長？
三島由紀夫從西方小說傳統尋求前例，發現最長的小說，具備必然性與說服力能夠寫得很長很長的小說，幾乎都是歷史性的，也就是在小說敘述的架構是延長的時間。史詩、「大河小說」藉由一個英雄的一生，或英雄世家的流傳組構起來，小說中的歷史時間很長，因而小說也就跟著寫了很長。這是西方小說長度上的基本規範。
當時二十五歲的年輕創作者，卻就野心勃勃地思考：如果要在日本用日文寫一部超長小說，應該找到超越於、外於西方小說傳統的不同理由，要不然只是換用日文去模仿、跟隨西方前例而已，缺乏日文、日本文化的內在必然性。他找到了一個關鍵的突破之處，那就是這樣一部日本式的創新超長小說，一定要揚棄歷史性敘述，尤其是按照一個人或一家人或一個事件建構起的編年體，流水帳般順著線性的時間寫下來的方式。
不過他當時太年輕了，沒有足夠的積累可以繼續思考，遑論實際著手創作這樣一部超長篇小說。要再過十幾年，他找到了比較明確的形式，那就是用四部各自具備獨立時間性的小說，再以非歷史性、非編年體的方式將這四部小說組合起來，形成一個因果連環。
到一九六五年具體動筆時，他將這份野心更形擴大，大到刻意超越了一般一位作家所能夠寫作的可能範圍。他不只要寫四部獨立的長篇小說，而且要給予四部小說各自不同的文字與敘述風格，配合四個不同面向的故事，讓人讀來簡直像是出自四位不同的作家之手。
要創造出四種不同文體，還要讓四種文體貼合四份不同的小說敘事內容，換句話說，要在這過程中，將三島由紀夫這位作家分身化為四個不同人格的作者，寫出四部作品，但最終還能將四部作品有機地聯合成一部超長篇小說。
風格迥異的「四部曲」
三島由紀夫將《豐饒之海》的第一部《春雪》稱為「王朝式的戀愛小說」。
「王朝式」指的是從飛鳥時代、奈良朝發展到平安朝大放異彩的文學風格，最大特色在於柔弱與纖細。三島由紀夫要刻意模仿那樣的文體來寫一個淒美、浪漫的愛情故事。而這個淒美、浪漫愛情故事是發生在大正時代背景中，因為大正時代，如同我們在芥川龍之介作品中看到的，相應於後來的昭和時代，具備有高度、奇特的陰柔、陰鬱性格。
用這種方式，《春雪》要表現出日本的傳統、日本的內在。
第二部《奔馬》，光是標題就刻意和《春雪》形成明顯的外內對比、強弱對比。第一部小說有多柔弱、纖細，第二部小說就相對地要有多威武、剛強。在三島由紀夫的創作意念上，《奔馬》是激越的行動小說，主題是關於革命、獻身，充滿了熱血，是徹底外放，帶著高度公共性的。
《春雪》以女性的陰柔聲音述說，那麼《奔馬》就是一份純粹陽剛的男性書寫，用這種風格來記錄從大正到昭和的關鍵時代轉折。昭和元年是一九二六年，然而談論「昭和史」，也就是明確地出現異於前代的軍國主義集體風氣，一般將重點放在一九三一年發生的「滿洲事件」以及一九三六年的「二二六事件」，這段變化也就是小說《奔馬》意圖要反映、彰顯的。
另外，以三島由紀夫自己的語言，《奔馬》要表現的，是日本的「荒魂」。那是一種極度陽剛，帶有高度暴力傾向的表現，通常和戰爭或災難同時出現。象徵著願意將自己的生命激烈一擲的態度，認定單一的信念全心以之，無從顧念生命中的其他追求。
第三部《曉寺》要寫成一部充滿異國情調的心靈小說。時代背景是太平洋戰爭，相對地故事便在南洋暹羅的地景與風土中展開。來自高緯度的北國日本，要如何想像、接近赤道附近完全不一樣的生活與文化？又要如何在軍國主義野心下，將如此異質的成分納歸入日本的帝國主義擴張架構中？
《曉寺》書中游移在日本和泰國之間，一北一南，一邊寒帶一邊熱帶，東北亞和東南亞，靠著佛教連繫起來。心理小說的性質來自對於佛教信仰的探討，要表現的是日本的「奇聞」。
到了第四部《天人五衰》，那是三島由紀夫所說的「視像小說」，小說的重點既不在主角，也不在情節，而在於視像、現象，人物、情節都退到後面去了，以變化的現象來凸顯時間的流逝。
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來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
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隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。
「創辦人夫婦非常驚豔於千年橄欖樹的存在！為了妥善使用這一年僅有一次的珍貴收成，他們堅持以有機方式打造所有產品，還申請到審核非常嚴格的『ECOCERT有機環保認證』無論是保養品內料的生產、抑或是包裝的過程，都符合低汙染、低浪費、高環保的規範。」MADAMUA營運總監林依綾自信地說。一直是嚴重過敏肌的林依綾，拿到音樂家好友也就是MADAMUA創辦人給她的產品後驚為天人！因為原本使用專櫃保養品都會過敏的她，不僅使用MADAMUA完全不會過敏，之後更透過千年橄欖樹的植萃力量，讓肌膚敏感程度大大降低，讓她直呼神奇。「MADAMUA開啟了我對優質保養品的驚嘆與想像，我決定投身這個品牌，將這個具有歐盟有機認證、低敏感、高植萃，價格又相當實惠的好產品推廣出去！」
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「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千年霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
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MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/