《追求終極青春：楊照談三島由紀夫》：《金閣寺》是極為傑出的小說，但絕對和《豐饒之海》不在同一個等級上

文：楊照

《豐饒之海》的創作起點

在日文原版文庫本的「解說」中，佐伯彰一曾經提過一個重要的看法，認為《豐饒之海》是一部企圖與近代小說的大前提與基本常識正面切入對抗的作品；也可以說是三島式的雄壯「反小說」嘗試。

而據村松剛的回憶，《豐饒之海》寫作念頭的起點，應該是昭和三十八年（一九六三年）的秋天，三島由紀夫自述：「我正計畫明年寫一部長篇小說，可是，沒有形成時代核心的哲學，如何寫一部長篇呢？我為此遍索枯腸，儘管現成的題材多得不勝枚舉。」

村松剛是一位有右翼傾向的親法派，一九六○年代後期和三島由紀夫很親近，因而大家通常就依照他的說法，將《豐饒之海》的創作起點，設在一九六三年。然而如果考慮佐伯彰一所說的「反小說」意念的話，那麼三島由紀夫在心中有了這個想法的時間，必須大幅往前推，推到他二十五歲那一年。

三島由紀夫在一九五○年，二十五歲時寫下的筆記中，就有了要寫一部超長小說的念頭。而「超長」的這個篇幅概念，是為了要思考、探索、乃至於挑戰小說的基本形式要件。並不是因為想了什麼樣的內容必須用超長的篇幅才能放得進去、寫得完，而是倒過來想：小說有必然的長度限制嗎？有小說長度的必然性嗎？在必然性的前提限制下，能夠撐得起站得住的最長的小說，可以寫多長？應該寫多長？

三島由紀夫從西方小說傳統尋求前例，發現最長的小說，具備必然性與說服力能夠寫得很長很長的小說，幾乎都是歷史性的，也就是在小說敘述的架構是延長的時間。史詩、「大河小說」藉由一個英雄的一生，或英雄世家的流傳組構起來，小說中的歷史時間很長，因而小說也就跟著寫了很長。這是西方小說長度上的基本規範。

當時二十五歲的年輕創作者，卻就野心勃勃地思考：如果要在日本用日文寫一部超長小說，應該找到超越於、外於西方小說傳統的不同理由，要不然只是換用日文去模仿、跟隨西方前例而已，缺乏日文、日本文化的內在必然性。他找到了一個關鍵的突破之處，那就是這樣一部日本式的創新超長小說，一定要揚棄歷史性敘述，尤其是按照一個人或一家人或一個事件建構起的編年體，流水帳般順著線性的時間寫下來的方式。

不過他當時太年輕了，沒有足夠的積累可以繼續思考，遑論實際著手創作這樣一部超長篇小說。要再過十幾年，他找到了比較明確的形式，那就是用四部各自具備獨立時間性的小說，再以非歷史性、非編年體的方式將這四部小說組合起來，形成一個因果連環。

到一九六五年具體動筆時，他將這份野心更形擴大，大到刻意超越了一般一位作家所能夠寫作的可能範圍。他不只要寫四部獨立的長篇小說，而且要給予四部小說各自不同的文字與敘述風格，配合四個不同面向的故事，讓人讀來簡直像是出自四位不同的作家之手。

要創造出四種不同文體，還要讓四種文體貼合四份不同的小說敘事內容，換句話說，要在這過程中，將三島由紀夫這位作家分身化為四個不同人格的作者，寫出四部作品，但最終還能將四部作品有機地聯合成一部超長篇小說。

風格迥異的「四部曲」

三島由紀夫將《豐饒之海》的第一部《春雪》稱為「王朝式的戀愛小說」。

「王朝式」指的是從飛鳥時代、奈良朝發展到平安朝大放異彩的文學風格，最大特色在於柔弱與纖細。三島由紀夫要刻意模仿那樣的文體來寫一個淒美、浪漫的愛情故事。而這個淒美、浪漫愛情故事是發生在大正時代背景中，因為大正時代，如同我們在芥川龍之介作品中看到的，相應於後來的昭和時代，具備有高度、奇特的陰柔、陰鬱性格。

用這種方式，《春雪》要表現出日本的傳統、日本的內在。

第二部《奔馬》，光是標題就刻意和《春雪》形成明顯的外內對比、強弱對比。第一部小說有多柔弱、纖細，第二部小說就相對地要有多威武、剛強。在三島由紀夫的創作意念上，《奔馬》是激越的行動小說，主題是關於革命、獻身，充滿了熱血，是徹底外放，帶著高度公共性的。

《春雪》以女性的陰柔聲音述說，那麼《奔馬》就是一份純粹陽剛的男性書寫，用這種風格來記錄從大正到昭和的關鍵時代轉折。昭和元年是一九二六年，然而談論「昭和史」，也就是明確地出現異於前代的軍國主義集體風氣，一般將重點放在一九三一年發生的「滿洲事件」以及一九三六年的「二二六事件」，這段變化也就是小說《奔馬》意圖要反映、彰顯的。

另外，以三島由紀夫自己的語言，《奔馬》要表現的，是日本的「荒魂」。那是一種極度陽剛，帶有高度暴力傾向的表現，通常和戰爭或災難同時出現。象徵著願意將自己的生命激烈一擲的態度，認定單一的信念全心以之，無從顧念生命中的其他追求。

第三部《曉寺》要寫成一部充滿異國情調的心靈小說。時代背景是太平洋戰爭，相對地故事便在南洋暹羅的地景與風土中展開。來自高緯度的北國日本，要如何想像、接近赤道附近完全不一樣的生活與文化？又要如何在軍國主義野心下，將如此異質的成分納歸入日本的帝國主義擴張架構中？

《曉寺》書中游移在日本和泰國之間，一北一南，一邊寒帶一邊熱帶，東北亞和東南亞，靠著佛教連繫起來。心理小說的性質來自對於佛教信仰的探討，要表現的是日本的「奇聞」。

到了第四部《天人五衰》，那是三島由紀夫所說的「視像小說」，小說的重點既不在主角，也不在情節，而在於視像、現象，人物、情節都退到後面去了，以變化的現象來凸顯時間的流逝。