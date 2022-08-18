KYMCO落實永續、用廢料做時尚，攜手本土設計師周裕穎，聯名推出光陽永續服飾！

國際機車大廠KYMCO光陽工業始終重視台灣的永續發展，旗下電動機車品牌Ionex致力於實踐低碳環保生活，展現對環境永續發展的堅持與信念。作為深耕高雄已久的在地品牌，光陽也在昨(16)日受高雄市政府青年局邀請參與品牌聯名發布會，與永續設計師JUST IN XX周裕穎攜手推出聯名永續服飾，將製造機車所產生的廢料回收再利用，共同為10月在高雄舉辦的台灣設計展揭開序幕。

Ionex 時尚出行 i-One車款獲高雄市政府青年局指定，與永續設計師周裕穎聯名合作，以創新詮釋環保時尚，賦予品牌全新價值，將美學融入市民生活中，以行動落實永續！Photo Credit：KYMCO

高雄市市長陳其邁表示，高雄孕育出許多歷史悠久的在地經典品牌，期盼透過此次與本土設計師及新創品牌的合作，激盪出無限的創意火花，也重新賦予經典品牌創新的精神與價值。KYMCO以電動機車品牌Ionex體現了企業所倡議的環保永續理念，不僅將環保議題融入生活場景，更積極創造新的可能；因此，在本次「高雄在地企業Ｘ青年設計師」的跨世代聯名中，KYMCO攜手台灣首位獲選進入紐約官方時裝週的品牌JUST IN XX設計師周裕穎，以「永續時尚」為設計主題，將機車製造過程中產生的廢料進行回收再利用，製作成環保永續服裝及配飾，並將在即將開展的2022台灣設計展中盛大展出。

光陽號召消費者一起落實永續理念，即日起至10月25日，親至門市Ionex光陽電動機車，就有機會一人獨得100萬現金，立即行動油轉電，永續低碳城市就靠你我一起來打造！Photo Credit：KYMCO

光陽長期關心這片土地的永續發展，不論是積極佈局Ionex 3.0能源網絡與電動載具，更延伸多方觸角號召民眾一同落實永續理念。光陽Ionex日前重磅宣布「百萬好野人」活動，實現永續就從你我日常生活做起，廣邀全民一「騎」做環保。活動甫推出就獲得各界好評，爸爸、學生族爭先入手Ionex光陽電動機車，參與現金100萬抽獎活動，即日起至10月25日止，只要是父親或學生身份購車都還有機會各獨得100萬(每專案限1名)，心動不如馬上行動，下一個「百萬父豪」、「百萬學霸」就是你！