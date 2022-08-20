【2022桃園電影節】專訪《公雞》導演伊江：中緬聯姻「用公雞替代拜堂」的鄉間傳說

採訪：羅方吾、廖冠翔

撰文：羅方吾

「《公雞》以詭譎美麗的影像，溫柔而神祕地講述了一個嚴肅的議題。」這是來自柏林影展官方介紹此片的敘述。

純樸的緬甸村莊裡，一個待嫁的女孩，拜堂行禮的對象竟是一隻公雞，這則來自緬甸的鄉間傳說，由緬甸華裔導演伊江以不過度渲染的鏡頭，講述給全世界的觀眾，《公雞》一片是導演首次入圍國際影展的影像，也是台灣今年唯一一部入圍柏林影展的作品。

Photo Credit: 桃園電影節提供 導演伊江

中國跟緬甸之間的關係到底是什麼？

在當代這種傳統婚禮儀式較少見，為何導演還是想把故事拍攝出來呢？面對這個問題伊江導演在視訊訪談過程中略顯感慨。「我身邊很多女性，包含母親、姊姊、朋友現今仍處在華人傳統的價值觀裡，文化的養成非一朝一夕，而《公雞》的原型故事本身就極具戲劇張力，我希望可以透過這個劇本表達背後的意義。」

「真實故事的男方實際上是在澳門工作，沒辦法到現場所以用公雞替代拜堂，用中國雲南取代澳門的設定，也想傳遞中國與緬甸之間的關係，直到今日都存在緬甸華人身上。」

中國跟緬甸相互依賴的關係到底是什麼？伊江導演時常在思考這個問題，中緬男女聯姻的情況是日常，許多專題也曾報導緬甸的女生被以交易的方式賣到中國結婚，甚至導演自身的親友也有許多人嫁到中國。「身份認同的問題對我來說是一個課題，不論在緬甸、在雲南還是來台灣，去過的地方似乎都沒有真正屬於我的身份。」

每一次的創作，似乎也是導演想要找尋「我是誰」的過程。

Photo Credit: 桃園電影節提供 《公雞》劇照

素人演員們最真摯的自然演出

自內戰後，緬甸政策設立了許多對外國人的限制，因此在拍攝過程中可謂是面臨了重重的困難，除了場勘有眾多警察檢查身份之外，面對自然環境不可抗力之因素，攝影師也在開拍首日染疫登革熱，僅有四人組成的小編制劇組，在克難的環境裡仍創作出最真摯的作品。

劇中女主角則是未經訓練的素人出演，即便如此，卻能依舊精準揣摩跟家人道別的感受，在最後一場戲充分展現了強而有力的未知忐忑感，透過導演伊江明確的指示也能快速沈浸在情緒裡。

而另一重點主角—公雞，也是透過類似選角的方式，在村子裡的養雞店找到一隻與人類非常親近的寵物雞，或許是長期與人類相處，不畏人的特性在拍攝起來顯得格外順利，鏡頭裡也有種彷彿真的是「新郎」的魔幻力量。

Photo Credit: 桃園電影節提供

入圍柏林影展後，壓力與動力同時湧上心頭

聊到《公雞》入圍柏林影展的殊榮，導演回想當時仍掩不住開心的神情。「正式去參加影展時，可以感受到那些評審給予影像作品的感覺是很尊重，相較於入選，多半得到的回饋比較像是：謝謝你們把故事拍出來，分享給全世界。」

對於下一部作品的計畫，伊江導演也坦承，壓力雖然隨著入圍的肯定而來，但也因此得到更多創作的動力，台灣有很多導演在講台灣這塊土地的故事，反之緬甸卻很少，希望未來可以將那些需要被講出來的緬甸故事也讓更多人看到！

Photo Credit: 桃園電影節提供

影展資訊

名稱：2022第9屆桃園電影節

日期：2022/08/19-2022/08/28

地點：桃園新光影城、桃園in89統領影城、中央大學107電影院

《公雞》影片介紹及場次請點此

更多詳情請點桃園電影影節粉絲專頁或是官網查詢

Photo Credit: 桃園電影節

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航