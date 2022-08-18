近10％兒少安置後返家1年內再受虐，監院調查報告要求衛福部、高市府檢討改進
我們想讓你知道的是
衛福部提供的數據顯示，近3年結束安置的兒少，在返家後1年內有7.7到10％會再被通報，有5.4到6.4％則會再度被列為保護個案，其中甚至還發生重大而虐致死案件，侵害兒少的生存權。
兒少安置後返家再受虐的議題，過往沒有受到縣市政府重視，3名監察委員對此提出調查報告，認為現行返家機制與實際執行上沒有健全落實，因此要求衛福部、高雄市政府檢討改進。
高雄市有1名女童出生不久後，父母就委託市政府將他安置在寄養家庭，後來在2歲時又由父母帶回撫養，不料返家後不到1年就遭父母虐待，因此再度被安置。對此，監察委員張菊芳、王幼玲、蔡崇義指出，這起兒虐事件凸顯政府在安置兒少的返家準備、追蹤輔導及對原生家庭的支持上都有所不足，因此監察院通過調查報告，要求高雄市政府及衛福部檢討改進。
「委託安置」事前審核不足，國際早有表達關注
目前我國的兒少家外安置型態共有2種，第1種是「委託安置」，依照《兒童及少年福利與權益保障法》第52條、第62條，因家庭重大變故、家長無法照顧或無力管教而受到安置，這種安置不需要經過法院審查裁定，由父母、監護人申請，並經行政機關評估即可安置兒少。
第2種是「保護安置」，是依照《兒少權法》第56條，因兒少身心受虐受到安置，保護安置無論是緊急安置、繼續及延長安置，依法都要通知法院或有法院裁定。
張菊芳、王幼玲、蔡崇義認為，兩者在執行的機制與流程上都各有不足，造成同樣是接受替代性照顧的兒少，卻受到不同的待遇和處境。不過，兩相比較之下，「委託安置」的事前審核程序顯得不足，且早在2017年我國提出《兒童權利公約》初次國家報告時，國際審查委員會就有針對委託安置的方式表達關注、並提出建議。
對此，監察委員調查發現，地方社政機關的家外安置兒少，到2021年底都以委託安置佔多數，有超過5成個案的安置時間超過2年，顯示出兒少長期安置無法返家的現象，其中更有至少三成是學齡前的小小孩。監察委員認為，因為行政機關便宜行事，又缺乏審查機制，導致長期的委託安置讓兒少與原生家庭關係薄弱，返家之路遙遙無期。
衛福部數據：近10％安置兒少返家後1年內被通報
監察委員指出，《兒少權法》規定地方社政機關在兒少結束安置返家後，應追蹤輔導1年，但衛福部提供的數據顯示，近3年結束安置的兒少，在返家後1年內有7.7到10％會再被通報，有5.4到6.4％則會再度被列為保護個案，其中甚至還發生重大而虐致死案件，侵害兒少的生存權。
因此，監察委員建議，我國應針對返家再受虐議題，進行系統性的檢視，而不只是檢討個別案件，同時要評估監測現行服務的成效。
根據《ETtoday》報導，蔡崇義受訪時指出，儘管衛福部有建置社會安全網絡，但是這個議題比較新興，導致各縣市政府不太落實，「各縣市都蠻脆弱的」。未來政府若能做好兒少保護，即使前期會花費不少成本，但可以減少往後社會要付出的成本。
新聞來源
延伸閱讀
- 為防止兒童遭體罰或虐待，日本設立「兒童相談所」與「兒童監察員」起到甚麼作用？
- 「給兒童安全長大的未來」時代力量提修法要再重罰虐童、公開違法機構
- 「N號房」事件後：除了將罪犯抓起來，該怎麼防治兒童性虐待？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
Tags：
連續三年展出獲業界佳評肯定，亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展 8 月 24 日至 27 日盛大登場
我們想讓你知道的是
國內規模最大的「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」將於 8 月 24 日至 27 日在台北南港展覽館一、二館隆重登場，九大工業主題的專區展出與論壇活動組成歷屆之最的龐大陣容。
近年來，全球製造業者面臨供應鏈的多重挑戰。台灣因為良好的製造基礎，結合 AI、5G 等科技的導入，不斷往「亞洲高階製造中心」的目標邁進，搶占全球供應鏈的核心地位。國內規模最大的智慧製造展覽會「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」連續三年成功實體展出，獲得業界的高度評價與肯定。今年展會將於 8 月 24 日（三）至 27 日（六）在台北南港展覽館一、二館隆重登場，結合自動化、機器人、物流、冷鏈科技、模具、3D 列印、雷射、流體傳動及機械要素等九大工業主題，匯集 1200 多家參展廠商、使用超過 4000 個攤位，龐大陣容為歷屆之最。
自動化展與機器人展延續往年氣勢，匯集國內關鍵零組件領導品牌、整廠自動化解決方案供應商，以及來自德國、日本、瑞士等國多家知名外商公司展出工業電腦、工控系統、關鍵零組件、機械手臂、自動化軟體、先進廠房設備、量測與檢測儀器、雲端大數據、AI應用、無人化搬運裝置及加工機具等項目，充分展現製造業對於人機協作、系統串聯及虛實整合的發展趨勢與市場需求。
「服務型機器人專區」為另一亮點，上市公司與指標性 AMR 業者展出最新應用，專門應對遠端作業及無人化的新常態，可視爲後疫情時代崛起之新商機。除了自動化與機器人展之外，同期活動還有「2022 TAIROA 國際論壇」邀請友嘉集團總裁朱志洋、勤誠興業董事長陳美琪、中鼎集團永續長何麗嫺等，業界具有高敏銳度經營管理者，分享如何運用韌性供應鏈與綠色生產轉型，讓企業保有永續經營的關鍵競爭力。
模具展及 3D 列印展聚焦產品開發端的製程相關技術，協助國內業者從 OEM 轉型為 ODM 的角色，展出項目包含模具加工、檢測、設計技術，以及積層製造設備、耗材、建模軟體、掃描與代客服務。模具開發能力是商品化的關鍵，業者推動軟體模擬創造數位分身並達到 T0 量產，大幅縮短產品上市時程，積極面對客製化及多樣化需求的考驗；3D 列印技術除了速度快及成本低的打樣優勢之外，在材料端創新不斷，技術與設備更往精緻化、穩定化及工業化的目標發展，未來應用商機將是潛力無窮。
AI 與 IoT 同樣也正在改變物流的作業模式，物流暨物聯網展與冷鏈科技展本屆展出亮點涵蓋箱式倉儲機器人、自主移動機器人、無人堆高機、四向穿梭車保管系統、自然冷媒制冷機組、智慧緩衝氣墊機、智慧型三溫層車廂、智慧運輸系統、冷熱智取櫃、三輪電動機車、智慧包裝設備、高速自動分揀機等，透過科技降低人力仰賴，並解決業者在倉儲空間及分揀效率上的痛點，進而減少固定成本。展覽期間舉辦「智慧物流論壇」，四天共舉辦 30 個場次，邀請智慧科技與數位轉型的代表人物，分享產業技術與經驗，議題從元宇宙、冷鏈科技、物流地產、物流科技到新零售等趨勢。
雷射展除了有光學、板金、五金等產業公協會及廠商共襄盛舉，更獲歐美日國際大廠連續支持，足見光製造技術在產業扮演關鍵角色。展期舉辦的論壇暨產品發表會，邀請市占領導品牌演講，內容涵蓋半導體雷射、國產雷射源、精密光學、汽車工業、Micro LED 及板金加工等範疇，展現光製造跨域應用的廣泛可能性。
兩年一度流體傳動展展出自動化設備高品質精密零組件，為企業產能打下穩固根基，也以「智能控制與綠色未來」爲主題推出論壇與技術研討會，邀請專家學者一同深入對談流體傳動、風力發電、淨零碳排等技術發展及未來商機展望。
主辦單位展昭公司表示，今年展覽集中各產業具密切關係的供應鏈，並兼顧專業交流活動，提供業界一站滿足、由上而下完整的採購思維與人際交流，飽覽創新技術與前瞻趨勢，精彩可期。目前已開放免費預登參觀，建議事先完成登記以利參觀。
本文章內容由「展昭國際」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。