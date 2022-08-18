近10％兒少安置後返家1年內再受虐，監院調查報告要求衛福部、高市府檢討改進

兒少安置後返家再受虐的議題，過往沒有受到縣市政府重視，3名監察委員對此提出調查報告，認為現行返家機制與實際執行上沒有健全落實，因此要求衛福部、高雄市政府檢討改進。

高雄市有1名女童出生不久後，父母就委託市政府將他安置在寄養家庭，後來在2歲時又由父母帶回撫養，不料返家後不到1年就遭父母虐待，因此再度被安置。對此，監察委員張菊芳、王幼玲、蔡崇義指出，這起兒虐事件凸顯政府在安置兒少的返家準備、追蹤輔導及對原生家庭的支持上都有所不足，因此監察院通過調查報告，要求高雄市政府及衛福部檢討改進。

「委託安置」事前審核不足，國際早有表達關注

目前我國的兒少家外安置型態共有2種，第1種是「委託安置」，依照《兒童及少年福利與權益保障法》第52條、第62條，因家庭重大變故、家長無法照顧或無力管教而受到安置，這種安置不需要經過法院審查裁定，由父母、監護人申請，並經行政機關評估即可安置兒少。

第2種是「保護安置」，是依照《兒少權法》第56條，因兒少身心受虐受到安置，保護安置無論是緊急安置、繼續及延長安置，依法都要通知法院或有法院裁定。

張菊芳、王幼玲、蔡崇義認為，兩者在執行的機制與流程上都各有不足，造成同樣是接受替代性照顧的兒少，卻受到不同的待遇和處境。不過，兩相比較之下，「委託安置」的事前審核程序顯得不足，且早在2017年我國提出《兒童權利公約》初次國家報告時，國際審查委員會就有針對委託安置的方式表達關注、並提出建議。

對此，監察委員調查發現，地方社政機關的家外安置兒少，到2021年底都以委託安置佔多數，有超過5成個案的安置時間超過2年，顯示出兒少長期安置無法返家的現象，其中更有至少三成是學齡前的小小孩。監察委員認為，因為行政機關便宜行事，又缺乏審查機制，導致長期的委託安置讓兒少與原生家庭關係薄弱，返家之路遙遙無期。

衛福部數據：近10％安置兒少返家後1年內被通報

監察委員指出，《兒少權法》規定地方社政機關在兒少結束安置返家後，應追蹤輔導1年，但衛福部提供的數據顯示，近3年結束安置的兒少，在返家後1年內有7.7到10％會再被通報，有5.4到6.4％則會再度被列為保護個案，其中甚至還發生重大而虐致死案件，侵害兒少的生存權。

因此，監察委員建議，我國應針對返家再受虐議題，進行系統性的檢視，而不只是檢討個別案件，同時要評估監測現行服務的成效。

根據《ETtoday》報導，蔡崇義受訪時指出，儘管衛福部有建置社會安全網絡，但是這個議題比較新興，導致各縣市政府不太落實，「各縣市都蠻脆弱的」。未來政府若能做好兒少保護，即使前期會花費不少成本，但可以減少往後社會要付出的成本。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航