【專訪】插畫家林廉恩：在時間夾縫裡創作，在孩子一寸一寸長大的同時，也一寸一寸捍衛自己的主體性

文：陳亭聿

攝影：陳佩芸

「欸，等等進來後別嚇到，很亂。」訪問一行五人卡在三四樓梯間轉角，如一條被拗折成問號形狀的鐵絲線，領頭女子的說明加深神秘氛圍，「我們家做生意⋯⋯，總之直走進去到我房間就對了。」聽她的語氣，好像中途左右顧盼，輕舉妄動，就會發生都市怪奇。

開門後，謎底揭曉，隔著鋁框紗門看進去，只見穿著一席黑色吊帶裙，內襯棕色棉T的她，與周遭台灣傳統住工混合，這裡一落紙箱，那牆前一疊工材的客廳，兩相拼構成有些違和，或因敷上一層不透明紗網，又居然離奇地達成協調的畫面。

她是林廉恩，插畫家，在她老家有間小小的工作室。2021年她剛以繪本《HOME》得了波隆那書展拉加茲獎故事類首獎，也成為台北國際書展兒少類首獎得主。

她的公版簡歷上這麼寫著：擅長使用壓克力、水性蠟筆，近期也喜歡複合媒材拼貼。不同繪本附上的簡歷版本有時候也會微調，有的寫她喜歡追劇，有的則改稱愛看驚悚小說。

金色草原上長出的光之蟲

穿越客廳直走到底，林廉恩的工作間卻是另一番光景：刷成天藍色的牆面和留言板上，磁貼有插繪精緻的明信片、海報與月曆，木格筆筒裡竄長出各色鉛筆、各種形制的水彩筆，一盆白金葛，紅色面皮時鐘。這景象讓人想起林廉恩在2021新出版的圖文創作《母親記事》扉頁寫的，

「只有在夜晚的房間，檯燈會灑出一片金色的草原，我在金色的草原提筆前行，找到屬於自己的小小世界。」

在這原生家庭裡框劃出約莫三坪大，會被貼上清新夢幻標籤的小小天地裡，出身設計、曾從事動畫繪製，其後才決心轉作插畫的林廉恩，慢慢找到自己的創作語彙。「其實我色鉛筆、水性蠟筆、油畫、壓克力都嘗試過，是到後來才慢慢精簡自己的選擇。」

Photo Credit: 陳佩芸攝影，文策院提供

溫和的光線與藝術拼貼的環景，共同潤飾著臉龐如最高級的香粉，對坐者眼裡閃有金光，攝影畫面甜美可期。可當細聽下去，也能聽見與這夢幻光霧裡透出略有反差的直言率性，比方媒材的選擇倒非僅「擅長」二字可以道盡，而是有部分務實的層理，林廉恩說，「為了接案，速度要加快，要選比較好上手，可以塗大面積的。」

含油料的媒材因涉及慢乾厚塗，成本也高，只能被也有生計考量的繪者擱置不取。其後她說到自己的人物造型和色彩使用開始跳出來，引起更多注意，大概是從2015年首度入圍波隆那的作品《光之蟲》開始，「紅色天空搭配一些怪獸，大家比較想不到，」她頓了一下，「（別人）想不到，硬要說這大概就是我的作品比較不一樣的地方吧。」

林廉恩把「比較不一樣」講得淡定，稱關於形式而已，可這飛跳性思維背後還有更幽微的成因。

她在這批紅色天空前有蟲獸的作品裡，用細筆勾繪出電路與電塔，在壁面四處有著回收與核能警示。她在網誌作品集裡寫下：這是核爆後變卦的世界，人們在白色房裡足不出戶。林廉恩當年得獎後，在許多受訪時常說，自己沒事就會看新聞，新聞讓她產生超量感受性的觸發。

這一次觸發成一片壓克力鮮紅血染的天空，以及盛放其中不再自然，卻會發光吃電的藍綠色草獸。

Photo Credit: 林廉恩提供 「光之蟲」系列之一

瓦楞紙、網購包材、衛生紙的拼貼

目前市面上看到的林廉恩作品，和當年筆下的大蟲長得不太一樣。

《光之蟲》得獎兩年後，林廉恩跟巴巴文化出版以及作者王文華合作繪本《大嘴龍牽紅線》，繪本裡頭，蜷在廟柱上的龍不是咧嘴笑得討喜，就是酸痛到瞇起眼睛。林廉恩説，若是遇上活潑的文字，角色表情包要做得誇張一點。她還邀請大家找碴：第一次做書，材料不夠，找找大嘴龍的鱗紋哪裡不連戲？

Photo Credit: 陳佩芸攝影，文策院提供

書末的繪者介紹，寫著她首次以拼貼技法完成一整本書，不過此前她早已開始關於拼貼的單張實驗，除了慣見的創作材料外，在工作間一個轉身，便得見她的小天地裡七、八年來收藏與積累成的一整面素材庫。

五層黑色角鋼架裡嵌入白塑膠收納盒與抽屜櫃，分門別類各種平凡或出乎意料的紙材，「每一次找到新材料，都來自一個意外。」林廉恩邊說邊打開其中一箱，只見裡頭綻開雪梨肉色系的大量襯紙，「很多都是網購，幫女兒買衣服的包裝紙，這個襯紙很好用，貼在其他東西上，馬上產生灰階效果。」

「我也迷過滾輪印章、買過印刷油墨來做效果，但有時候手邊物就很好了，像這個有顆粒的，知道是什麼嗎？」林廉恩用一張自製的網眼貼紙，測試我們對身邊事物紋路的敏感度，眾人搖頭，「平版衛生紙。」除了在日常物中發掘拼貼素材，當然，也少不了讓人羨慕的大量紙膠帶系列。

材質的囤積與編整，以及不定期開啟的紙上實驗，讓林廉恩的金色草原上長出的世界愈來愈豐富綺麗。包衣服的襯紙點撒或輕刷上紋路，可迤邐出霧夜的冷川、貨卡頭燈的光束；瓦楞紙經鉛筆加強紋理，變身有樹林的山體或建物；裁剪或手撕過、文字不全整的傳單與發票，搭建出有人造招牌與廣告的城市意象。

Photo Credit: 陳佩芸攝影，文策院提供

Photo Credit: 陳佩芸攝影，文策院提供

這就是我們生活的地方

林廉恩對周遭事物處處留心，藉著猶如隨筆日記的單幅插繪實驗，她時而凌空拉遠，把握住環境整體色調，時而就近體察材質理路。她與文字作者合作的拼貼作品，也從有些生澀，可是質樸可愛的《大嘴龍》，到四年後在《流浪的島》中能回應詩意文風的〈一顆種子〉。幾年下來，她的素材運用更靈活，色調或內斂，或跨頁打開反差驚喜云云，皆收放自如。

以各種媒材回應文字作者們的不同內容質感之外，她也持續五感全開地關注議題，更將關於家園與生活的印象，以及自己成長過程中諸多的記憶進行圖像轉譯，蓄積著接案之外的個人創作能量。繼2015年「光之蟲」系列之後，2018年她的「台灣印象」系列作品又再次得到波隆那插畫獎，而那批插畫便是2021年讓她獲得拉加茲故事類首獎《HOME》的前身。

「小時候蘆洲這附近都是沒有電梯的公寓，（我們會在）大樓和大樓間的巷子裡穿來穿去，玩躲貓貓。」林廉恩指著《HOME》裡俯瞰視角下的街巷畫面，那裡頭背著紅包、揣著菜籃的火柴人，隨著記憶的暗流在小攤販旁湧現與流竄，「菜市場，也是小時候的樣子，一定是一條路，路的中間又擺了一條什麼，路就被硬擠成兩條。」