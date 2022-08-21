【專訪】插畫家林廉恩：在時間夾縫裡創作，在孩子一寸一寸長大的同時，也一寸一寸捍衛自己的主體性
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插畫家林廉恩，在她老家有間小小的工作室。2021年她剛以繪本《HOME》得了波隆那書展拉加茲獎故事類首獎，也成為台北國際書展兒少類首獎得主。
文：陳亭聿
攝影：陳佩芸
「欸，等等進來後別嚇到，很亂。」訪問一行五人卡在三四樓梯間轉角，如一條被拗折成問號形狀的鐵絲線，領頭女子的說明加深神秘氛圍，「我們家做生意⋯⋯，總之直走進去到我房間就對了。」聽她的語氣，好像中途左右顧盼，輕舉妄動，就會發生都市怪奇。
開門後，謎底揭曉，隔著鋁框紗門看進去，只見穿著一席黑色吊帶裙，內襯棕色棉T的她，與周遭台灣傳統住工混合，這裡一落紙箱，那牆前一疊工材的客廳，兩相拼構成有些違和，或因敷上一層不透明紗網，又居然離奇地達成協調的畫面。
她是林廉恩，插畫家，在她老家有間小小的工作室。2021年她剛以繪本《HOME》得了波隆那書展拉加茲獎故事類首獎，也成為台北國際書展兒少類首獎得主。
她的公版簡歷上這麼寫著：擅長使用壓克力、水性蠟筆，近期也喜歡複合媒材拼貼。不同繪本附上的簡歷版本有時候也會微調，有的寫她喜歡追劇，有的則改稱愛看驚悚小說。
金色草原上長出的光之蟲
穿越客廳直走到底，林廉恩的工作間卻是另一番光景：刷成天藍色的牆面和留言板上，磁貼有插繪精緻的明信片、海報與月曆，木格筆筒裡竄長出各色鉛筆、各種形制的水彩筆，一盆白金葛，紅色面皮時鐘。這景象讓人想起林廉恩在2021新出版的圖文創作《母親記事》扉頁寫的，
「只有在夜晚的房間，檯燈會灑出一片金色的草原，我在金色的草原提筆前行，找到屬於自己的小小世界。」
在這原生家庭裡框劃出約莫三坪大，會被貼上清新夢幻標籤的小小天地裡，出身設計、曾從事動畫繪製，其後才決心轉作插畫的林廉恩，慢慢找到自己的創作語彙。「其實我色鉛筆、水性蠟筆、油畫、壓克力都嘗試過，是到後來才慢慢精簡自己的選擇。」
溫和的光線與藝術拼貼的環景，共同潤飾著臉龐如最高級的香粉，對坐者眼裡閃有金光，攝影畫面甜美可期。可當細聽下去，也能聽見與這夢幻光霧裡透出略有反差的直言率性，比方媒材的選擇倒非僅「擅長」二字可以道盡，而是有部分務實的層理，林廉恩說，「為了接案，速度要加快，要選比較好上手，可以塗大面積的。」
含油料的媒材因涉及慢乾厚塗，成本也高，只能被也有生計考量的繪者擱置不取。其後她說到自己的人物造型和色彩使用開始跳出來，引起更多注意，大概是從2015年首度入圍波隆那的作品《光之蟲》開始，「紅色天空搭配一些怪獸，大家比較想不到，」她頓了一下，「（別人）想不到，硬要說這大概就是我的作品比較不一樣的地方吧。」
林廉恩把「比較不一樣」講得淡定，稱關於形式而已，可這飛跳性思維背後還有更幽微的成因。
她在這批紅色天空前有蟲獸的作品裡，用細筆勾繪出電路與電塔，在壁面四處有著回收與核能警示。她在網誌作品集裡寫下：這是核爆後變卦的世界，人們在白色房裡足不出戶。林廉恩當年得獎後，在許多受訪時常說，自己沒事就會看新聞，新聞讓她產生超量感受性的觸發。
這一次觸發成一片壓克力鮮紅血染的天空，以及盛放其中不再自然，卻會發光吃電的藍綠色草獸。
瓦楞紙、網購包材、衛生紙的拼貼
目前市面上看到的林廉恩作品，和當年筆下的大蟲長得不太一樣。
《光之蟲》得獎兩年後，林廉恩跟巴巴文化出版以及作者王文華合作繪本《大嘴龍牽紅線》，繪本裡頭，蜷在廟柱上的龍不是咧嘴笑得討喜，就是酸痛到瞇起眼睛。林廉恩説，若是遇上活潑的文字，角色表情包要做得誇張一點。她還邀請大家找碴：第一次做書，材料不夠，找找大嘴龍的鱗紋哪裡不連戲？
書末的繪者介紹，寫著她首次以拼貼技法完成一整本書，不過此前她早已開始關於拼貼的單張實驗，除了慣見的創作材料外，在工作間一個轉身，便得見她的小天地裡七、八年來收藏與積累成的一整面素材庫。
五層黑色角鋼架裡嵌入白塑膠收納盒與抽屜櫃，分門別類各種平凡或出乎意料的紙材，「每一次找到新材料，都來自一個意外。」林廉恩邊說邊打開其中一箱，只見裡頭綻開雪梨肉色系的大量襯紙，「很多都是網購，幫女兒買衣服的包裝紙，這個襯紙很好用，貼在其他東西上，馬上產生灰階效果。」
「我也迷過滾輪印章、買過印刷油墨來做效果，但有時候手邊物就很好了，像這個有顆粒的，知道是什麼嗎？」林廉恩用一張自製的網眼貼紙，測試我們對身邊事物紋路的敏感度，眾人搖頭，「平版衛生紙。」除了在日常物中發掘拼貼素材，當然，也少不了讓人羨慕的大量紙膠帶系列。
材質的囤積與編整，以及不定期開啟的紙上實驗，讓林廉恩的金色草原上長出的世界愈來愈豐富綺麗。包衣服的襯紙點撒或輕刷上紋路，可迤邐出霧夜的冷川、貨卡頭燈的光束；瓦楞紙經鉛筆加強紋理，變身有樹林的山體或建物；裁剪或手撕過、文字不全整的傳單與發票，搭建出有人造招牌與廣告的城市意象。
這就是我們生活的地方
林廉恩對周遭事物處處留心，藉著猶如隨筆日記的單幅插繪實驗，她時而凌空拉遠，把握住環境整體色調，時而就近體察材質理路。她與文字作者合作的拼貼作品，也從有些生澀，可是質樸可愛的《大嘴龍》，到四年後在《流浪的島》中能回應詩意文風的〈一顆種子〉。幾年下來，她的素材運用更靈活，色調或內斂，或跨頁打開反差驚喜云云，皆收放自如。
以各種媒材回應文字作者們的不同內容質感之外，她也持續五感全開地關注議題，更將關於家園與生活的印象，以及自己成長過程中諸多的記憶進行圖像轉譯，蓄積著接案之外的個人創作能量。繼2015年「光之蟲」系列之後，2018年她的「台灣印象」系列作品又再次得到波隆那插畫獎，而那批插畫便是2021年讓她獲得拉加茲故事類首獎《HOME》的前身。
「小時候蘆洲這附近都是沒有電梯的公寓，（我們會在）大樓和大樓間的巷子裡穿來穿去，玩躲貓貓。」林廉恩指著《HOME》裡俯瞰視角下的街巷畫面，那裡頭背著紅包、揣著菜籃的火柴人，隨著記憶的暗流在小攤販旁湧現與流竄，「菜市場，也是小時候的樣子，一定是一條路，路的中間又擺了一條什麼，路就被硬擠成兩條。」
「沒有，沒有哪裡，很多人問我這座山、那條河是哪裡。」從街巷翻至故事中貨卡移動的中途風景，「沒有哪裡。這就是我隨便搭車經過台灣任一座山的感覺。台灣的任何一座山，你從橋下，或從山路上看過去，都有這樣的樹冠層，有背後的大山，前景的電線桿。」
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
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理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。