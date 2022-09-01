《博學者與他們的時代》：真正的「狐狸」似乎少之又少，「刺蝟」則多上許多
我們想讓你知道的是
博學者有些共同特質，像是異常專注、有無限的記憶、速度、想像力、不安、勤勉以及不浪費時間，當然最重要的是他們都有培根所說的「想要知道答案」打破砂鍋問到底的好奇心。作者挑選五百位西方博學者，探討他們在諸多領域裡的出色表現，同時也說明數位時代對通才與分工的各種挑戰。
文：彼得．柏克（Peter Burke）
工作
各位讀者如果有志成為博學者，在此先提醒諸位，長時間工作是免不了的。由於精力充沛，多數博學者睡得都比一般人少，將多出來的時間用來閱讀、進行研究。語文學家尤尼烏斯（Franciscus Junius）每天工作十六小時，通常從凌晨四點忙到晚上八點。於耶在自傳裡宣稱，他每天只讓自己睡三小時，好騰出更多時間讀書。亞歷山大．洪堡據說和拿破崙一樣，每天只需要睡四個小時，馮紐曼也是三到四小時。沙特萊侯爵夫人「只要睡四五個小時就能應付一天」，而且凌晨四點就起床，一路工作十四小時。
傑佛遜的傳記提到他「竟然隨時都能」長時間工作，有時從清晨五點忙到半夜，也曾建議某個學生每天工作十一個小時。梅爾茨（John Theodore Merz）身兼企業公司經理和老闆，每天清晨趁著正職工作前寫作，從五點寫到八點，就這樣完成了四大冊的十九世紀歐洲史。華德白天在地質調查局工作，晚上到夜校上課，然後寫作，由此順利出版了一本社會學著作。
萊迪的傳記作者想知道萊迪如何騰出時間做那麼多事，結果發現他「每天都忙到半夜兩點，且幾乎每個週日都工作，每週只有一個晚上休息」，偶爾甚至從早上八點工作到晚上八點，連水都沒有喝。皮爾森認為，他的成就要歸功於「勤奮工作的本事」。羅素表示，凱因斯「動不動就超量工作」。司馬賀說自己是「工作狂」，而且顯然很自豪，「每週有六十到八十小時」伏首桌前，「甚至更久」。鮑林解釋道，他年輕時便養成「工作的習慣」。
馮紐曼的妻子克拉拉記得丈夫「基本上可以一直工作個不停」。李約瑟的合作伙伴形容他總是「不停工作」，早餐時間也不例外，還表示他喜歡吃水煮蛋，因為可以邊煮邊工作。傅柯工作勤快，很少休息，從求學時代到過世前不久都沒有改變。他一九七四年才剛完成《規訓與懲罰》，當天便著手動筆寫《性史》第一卷。
少了勤奮工作的習慣，很難想像一些博學者還能這麼多產。例如龐加萊一共出版了三十多本書，大約五千篇文章，卻仍舊比不上博爾丁的四十本書、八百多篇文章，魯曼（Niklas Luhmann）約七十本書，克羅齊八十多本，薩洛蒙．雷納赫（Salomon Reinach）九十本。
長時間埋頭伏案有時不無代價。阿伯提在自傳裡提到，他飽受如今稱作「神經衰弱」的毛病，將文字看成蠍子。達爾文工作過度，以致健康受損。威廉．史密斯據說經常不吃中餐，只為了多出時間進行研究。他的早逝和工作過量應該不無關係。藍畢希特（Karl Lamprecht）應該也是如此。他以為「單憑意志力就能生出源源不絕的體力」，即使朋友奧斯特瓦德記得自己警告過他，說他工作過頭，藍畢希特依然故我，結果五十九歲便離開人世。
斯賓賽長期工作過量導致他一八五五年神經衰弱。赫胥黎一八七一和一八八四年兩度神經衰弱，似乎也出於同樣原因。史蒂芬（Leslie Stephen）自比為呼拉圈，「只要不全速轉動就會往下掉」。羅素認為，工作過量是凱因斯過世的主因。韋伯在父親死後神經衰弱，但過度工作可能是讓他更容易發病的原因。
衡量時間
不少博學者年幼時都被灌輸一個觀念，時間必須善用不能浪費，韋伯稱之為「現世制欲主義」（innerweltliche Askese）。聖公會博學者派蒂森（Mark Pattison）多次在講道時指出，教育是一種制欲訓練，也應該如此。彌爾在自傳裡曾描述，父親「嚴格奉行不浪費時間的原則」，因此「教導學生時可能也是如此」。
喀爾文派學者以撒克．卡索邦在日記裡生動描繪了自己「對時間和時間不足的掛念」 ；另一名喀爾文派學者格老秀斯的座右銘則是「沒時間了」（Ruit Hora）。布朗身邊的人形容他對「懶惰閒散極其不耐，說自己不能無所事事」。牛頓的謄寫員說牛頓「整天惦著自己有多少時間沒用來讀書……我想他連要花時間吃飯和睡覺都抱怨過」。孟德斯鳩認為，閒適不是天堂般的享受，而是地獄似的煎熬。
富蘭克林表示，「休閒就是從事有益活動的時間」。威廉．洪堡退休時告訴朋友，「我從來不曾半夜一點以前就寢」，並且說「我的一生幾乎都耗在書房裡」。楊格臨終前驕傲表示，自己從來不曾虛度一天；赫歇爾年少希望自己「擁有令人羨慕的本領，一丁點時光都不浪費」 ；達爾文則認為，「誰要是敢浪費一小時，誰就還不明白生命的價值」。
有些博學者的動力來自想彌補失去的時間。達爾文搭船遠征五年，雖然在小獵犬號上埋首讀書，登陸期間也獲得許多寶貴的觀察，但旅途結束後仍對「回到英國後等著我的繁浩工作感到又喜又憂」。二戰期間，人在納粹德國的哲學家布魯門伯格沒辦法上大學，因為他有一半猶太血統。戰爭結束後他每週都有一天犧牲睡眠，只為了多讀點書。
晚近一名傳記作者提到韋伯是「工作狂」，而且極在意時光流逝，那種「強迫症似的著急」從他「難以辨讀的潦草字跡裡看得一清二楚」。作家威爾斯深怕浪費時間，十七歲便寫信告訴母親，自己「已經虛耗了四分之一的人生」，後來更因為工作過量拖垮了身體。麥爾維．杜威更極端。他瘋狂追求效率，要求下屬一定要準備好才來找他談話，「用字愈少愈好，免得浪費任何時間」。據說他曾訓斥對他說「早安，杜威先生」的圖書館接待員，因為對方糟蹋了寶貴的時間。這不僅反映了這位博學者的想法，甚至透露了他的偏執。
競爭
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
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臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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