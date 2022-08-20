《孕辱》：冷靜演「壓迫下墮胎」，針唔拮到肉唔知痛
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電影保持了原著中冷靜抽離的風格，避免煽情。因為忌諱，Annie要隱藏秘密，把情緒的湧流壓抑至內心的深海。
有關墮胎的爭議，使女性的身體成為了戰場。周而復始的痛楚，如薜西弗斯的石頭，難以擺脫。經痛、懷孕、墮胎、生產……都是疼痛的體驗。《孕辱》（Happening）把這種痛楚拍了出來，沒讓電影中的女性受限於觀眾的凝視，嘗試讓人對女主角的切身之痛有點滴的體驗——而那可能已教部份觀眾難以承受。然而導演Audrey Diwan的手法十分克制，使電影的格調保持著平衡，避免電影變成賣弄痛苦的奇觀。
（以下內容含有劇透）
《孕辱》改編自法國作家Annie Ernaux的回憶錄。那是1963年，墮胎不僅違法，亦是難以啟齒的禁忌。Annie是文學系的優秀大學生，當她的同窗好友討論著存在主義作家之時，她卻因為懷孕而被拋擲到一個懸崖之上的處境：不論是否墮胎，她都可能毁掉美好前程。但她沒有甚麼內心交戰，而是下定決心中止懷孕，在那樣的社會處境中卻要跨過萬重山。
電影保持了原著中冷靜抽離的風格，避免煽情。因為忌諱，Annie要隱藏秘密，把情緒的湧流壓抑至內心的深海。但她的個性本來就有一點對世界對抗的冷傲，不低頭、不自憐。雖然原著是自傳，是原作者對舊事的記述和自我剖白，電影卻沒有採取這第一身的敘事觀點。導演沒有讓主角以畫外音敘述其內心活動，而演員Anamaria Vartolomei的表情亦似有還無，既要引起觀眾的共情與同理，卻又與觀眾保持著微妙的距離。
《孕辱》的影音語言營造出距離感，從而表達主角孤單無助的處境；吊詭地，正是這種孤單，她更需要觀眾的關心。電影畫框比例是狹窄的1.37：1，配合主角的中近鏡或特寫鏡頭，突顯她和外界隔絕的感覺。有不少跟著她走路的手持鏡頭，或背面或正面，讓觀眾緊隨靠近，彷若唯一的同行者。這種鏡頭選擇顯示出導演的自覺：原著是自述，但其改編不是。原作者可以文字刻劃自我意識中幽微之處，鏡頭卻來自另一個人的視點。然而她們分享著女性的共通經驗，改編者便處於一個關懷者的位置。若電影採取Annie的主觀視點，有異於文字的自我刻劃，影像的重點反而是主角所見的外在對象，而非其內在體驗。
配合著這樣的人物刻劃，Vartolomei的演出十分內斂，或會令觀眾疑惑，到底是她演不出來，還是角色冷若冰霜，或極度壓抑。若觀眾在大銀幕上觀看此片，應可更易觀察到她的細微表情和眼神流轉，表達的正是壓抑本身。另一方面，也可說是欲揚先抑，到了主角墮胎的情節，才透過她的肢體動作及聲線來呈現那難以忍受的痛苦——那仍然是極度壓抑的。因為是秘密進行，主角呈現的痛楚必須「死忍」，但又痛極難忍。Vartolomei成功演繹出強忍劇痛的顫抖和按捺不住的呻吟，以及因為後遺症而處於生死一線間的惶恐無助。這種痛苦與壓抑互相抗衡的複雜狀態，比起發洩式的表達手法，帶來更強烈的情感衝擊。
近年有關墮胎的電影還有《4月3周2日──墮胎日記》和《從不／很少／有時／總是》。前者以抽離的鏡頭，要觀眾見證女性承受的剝削與殘酷，但愛莫能助；後者則在點題的一場戲，在女主角的臉容特寫中，在其停頓與沉默的時刻，滲出無言的委屈與羞恥。連同《孕辱》在內，女主角都靠其他女性的情誼與援助挺過來，而男性角色若非始作俑者，就是不負責任、無能為力或乘人之危。但最大的壓力並非來自任何一個人，而是無形的制度與文化。
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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