台灣最不美麗的風景，是交通：我沒有倒在香港，卻差一點倒在蘇花公路上
我們想讓你知道的是
每年台灣因車禍而死亡的人數高達3000人，對比COVID-19從2020至今死亡人數累積也差不多是這個數字，我很希望未來到某一個時刻，台灣人民除了可以踩著民主的土地，呼吸自由的空氣外，還能安全的使用馬路，平安的回家。
文：Ngai Yuet Leung George
兩年前的我，知道自己需要離開香港，因避禍而來到台灣，一個充滿自由的國度。
在台灣的這段時間，我愈發確認台灣的好。人民非常友善、山海之間壯麗的風景、自由包容的風氣，都讓我覺得如果成為一個台灣人會是件美好的事。
但一切美好之中，卻埋藏著一件壞透的事：道路。
「阿姨抱歉我有女友了，請不要靠過來」
台灣的道路規劃、交通制度好像是一把生鏽手槍，隨時都會走火殺人一樣，而且確實每年殺了上千人。在我看來，這把生鏽手槍之中最危險的部分，就是看似存在的保險開關，卻是走火殺人的主要原因——車種分流。
車種分流的實施有大有小。最小的來說，一般市區道路三線道的規劃常常是內側劃有禁行機車，外側是把機車和自行車混在一起的機慢車道，中央車道就看各縣市的規劃而或開放或禁行機車。
這種分流的程度對我的影響，就是讓我被擦撞。我曾在高雄澄觀路上在中央車道，被迫停下來讓貨車倒車入庫後才繼續行駛，而停下來後再行駕時，就被另一台要回到機慢車道的機車擦碰了一下，幸運的是碰到的力度很輕微，沒有讓我倒下。
進階一點的，是外側車道與其他車道設有實體分隔島，這種分流之下，我很多次與車禍擦身而過，光是高雄從楠梓到市區的民族路，就讓我平均每月一到兩次在這條路上，要急煞避開從內側切入外側的汽車。
這樣子的原因有許多，我覺得比較有可能的是，那些汽車被實體分隔島的障礙物遮蔽了視線看不見我，或者惡意地想，可能是那些駕駛乾脆覺得直行車是機車就要「依規定禮讓大小客車」。
最強的車種分流，就是禁止機車行駛某些路段。例如蘇花改、南迴改就禁止機車進入，只能行駛舊蘇花台9丁、舊南迴台9戊線；這種規劃就讓我險些倒在蘇花路3公段。
當時的我，可能就倒下了
2022年7月9日從高雄騎到台北參與遊行後，前天早上從台北出發繼續我的環島之旅，行駛在北宜公路和舊蘇花公路的景色的確十分優美，但迂迴曲折的崎嶇線型讓我只能小心緩慢行駛，但即使是如此小心的駕駛方式，在近蘇花公路安魂碑處過彎時我碾過了一塊不知從何而來的石頭，車子險些失去平衡滑向水溝，幸好在危急之中我成功恢復了平衡，才沒有倒在蘇花公路上。
經過這樣的驚險後，我在剩餘的蘇花公路過彎都保持極緩慢的速度。我一路就在想，我一個觀光客，難得一次騎在會落石的蘇花公路上都面對這種風險，平常要來往宜蘭花蓮的本地居民他們面對的風險會是我的多少倍？
如果我不是最近換了比較好的輪胎，如果我不是加裝胎壓偵測器確保胎壓正常，如果我不是在這一年多騎車技術有進步，可能我就倒下了。
到傍晚，在台東達仁台9戊與草埔隧道的分岔口，我已經不敢再走迂迴曲折的台9戊，改咬牙直走草埔隧道。雖然有點悶熱、可能有罰單寄來，但裡面的感覺非常安全，有種安全得像我以前在香港的感覺，更回想起年幼時乘坐沒有冷氣的巴士經過也是約四公里的香港大老山隧道——兩者一樣的炎熱，但也一樣地安全。
台灣三年因車禍死亡的人數，和三年間疫情死亡的人數差不多
我在台灣讀的學校和交通沒有直接關係，也沒有資格劃設道路，但想到2019年台灣每十萬人口有13人因車禍而死，而香港只有1.5人，雖然相差近十倍的原因有很多，但讓我以我在台灣騎車對比在香港的經驗來看，車種分流、禁行機車，可能就是其中很大部份的原因。
每年台灣因車禍而死亡的人數高達3000人，但負責交通的官員卻安然坐在位置上，對比COVID-19從2020至今死亡人數累積也差不多是這個數字，負責衛生健康的官員就一直被各大媒體評斷。
用古代的概念來想，古代天子代天牧民，下面的官員亂搞一通就該撤職查辦，秋後立決，明德才不會失道；用現代的概念來想，民主政權的政府首腦由人民授權成為人民公僕之首，作為全體人民公僕之首，下面的官員亂搞一通就該撤職查辦，負上對人民的責任。
那麼既有法統又有人民授權的政府，官員亂搞一通該如何？
我也不明白。
台灣長期被稱為機車王國，除了台灣氣候沒有雪四季都能騎車、公共交通網不足等等使人民傾向騎車的原因外；與其他機車密度高的國家相比，台灣還擁有發達且著名的機車廠商，掛着台灣品牌的機車在香港、歐美、東南亞的能見度並不低，甚至像我騎的GOGORO電動機車是世界上少數大規模發展的新能源二輪載具，更成為首家台灣在美國Nasdaq成功上市的新創獨角獸。
這樣的台灣驕傲在台灣還會卻被重重限制，那些被看做「得依規定禮讓」的一般自小客車，又是台灣的什麼驕傲？
雖然我現在不是台灣人，未來也不知道會不會成為台灣人，但我很希望未來到某一個時刻，台灣人民除了可以踩著民主的土地，呼吸自由的空氣外，還能安全的使用馬路，平安的回家。
延伸閱讀
- 日本留學生看台灣交通環境（上）：有如處於「戰爭狀態」，馬路上是個弱肉強食的世界
- 日本留學生看台灣交通環境（下）：機車騎士的怒火，重新審視「以汽車為主體」的社會
- 台灣把錢花在建造更多「罰單製造機」，而不是改善道路交通安全
- 沒有交錯，就沒有車禍：「機車兩段式左轉」反而造成更多事故
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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