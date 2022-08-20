鰻魚飯兩三事：鰻苗出口日本依然保持活力的秘訣，同樣適用於議員選舉操盤策略

鰻魚飯

傳說鰻魚涼補，炎熱的夏天食用最佳，因此在日本每年七月下旬到八月初的「土用丑日」，鰻魚便大受歡迎。

「土用丑日」的「土用」就是指每年的立春、立夏、立秋、立冬的前18天，丑日則是每12天一次，「土用丑日」一般指的是立秋前約18天逢丑日，大約會落在七月底到八月間，每年的日子可能不同，但總是每年最熱那幾天，有農曆大暑、三伏天的概念。

不過土用丑日吃鰻魚的說法，目前最流通的說法是因為廣告而來。傳說自古以來日本人都是秋冬吃鰻魚，秋冬魚肥、富含油脂，吃起來確實比較美味。因此每到夏天，鰻魚店通常都生意清淡，老闆也很頭大。這時有一位叫做平賀源內的聰明人，利用文字的諧音和江戶人認為把丑日うし的う吃掉就可以消暑的習俗，將鰻魚うなぎ的う巧妙放入土用丑日食物名單，於是「本日は土用の丑、鰻食うべし」的廣告詞，一時在江戶引發流行。

土用丑之日要吃鰻魚的說法，這幾年漸漸因為台日交流密切、網路發達之故傳入台灣，因此每年土用丑日附近，鰻魚飯也跟著大受歡迎。台北好吃的鰻魚飯不少，最有名的當然就是條通的「肥前屋」，肥前屋的老闆是日本人，店經營走的是食堂路線，裝潢普通、價格實惠，但這幾年鰻魚價格實在漲得驚人，我從鰻重一份140元的時代吃到現在280元，已經翻漲兩倍。

「肥前屋」幾乎是隨時在排隊，也有不少人覺得東西普通、浪得虛名。但以食堂的水準來說，「肥前屋」雖然用餐環境普通，不但老是得排隊，還要跟人併桌，每次都要匆匆完食，實在只適合一人前往；但這家老舖無論是食材、烹調品質都很穩定，跑堂的阿姨們很精神的吼叫，也成為一種食堂特色，因此雖非此生必吃之類的名店，但只要經過時門口沒人排隊，我就會禁不起誘惑跑進去。

「肥前屋」附近是鰻魚飯的一級戰區，我因為懶得排隊，最常去吃的是「梅子」。

「梅子」是經營台菜出身，鰻魚飯是開在台菜館對面的小餐廳，由於人少，吃起來總是挺悠閒。中年老闆好為人師，喜歡教大家怎麼利用空氣阻力在蛋捲上點醬油，或者味噌湯應該先喝一口清湯再行攪拌之類的豆知識，聽聽也覺得很有趣。他們的鰻魚飯並非別有特色，但口味也中規中矩，偶而會不小心被細刺卡到牙縫，吃飯記得要帶上牙線；另外餐後的梅子凍雖然樸實無華，不過吃來沁涼無比，算是店名為「梅子」的附帶特色。